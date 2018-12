Vingt-neuvième anniversaire de la tragédie de Polytechnique Montréal - Le drapeau du Québec en berne pour commémorer les évènements







QUÉBEC, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de souligner le 29e anniversaire des évènements tragiques survenus à Polytechnique Montréal, le drapeau du Québec qui flotte sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement de même que celui de Polytechnique seront placés en berne dès demain matin, à la demande du premier ministre, M. François Legault. Ils le resteront jusqu'à la tombée du jour.

Rappelons que, le 6 décembre 1989, treize étudiantes et une employée de Polytechnique Montréal tombaient sous les balles d'un tireur qui avait pris pour cibles les femmes de l'école. En plus de provoquer une véritable onde de choc, partout au Québec, au Canada et à l'international, ce drame a donné lieu à la création d'une Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes qui, depuis, est soulignée tous les 6 décembre au Canada.

Citations :

« Près de trente ans après la journée tragique du 6 décembre 1989, nous nous souvenons de ce geste d'une violence sans nom, perpétré contre des femmes. Ce jour-là, quatorze vies ont été prises par la haine, et un grand nombre ont été brisées. L'égalité entre les hommes et les femmes est un acquis fragile, mais elle représente une valeur fondamentale reposant sur des convictions fortes qui, jamais, ne seront vaincues. »

François Legault, premier ministre du Québec

« En tant que ministre responsable de la Condition féminine, je me fais un devoir que toutes les actions posées dans le cadre de mes fonctions soient guidées par le principe de l'égalité des genres. Les victimes de Polytechnique Montréal avaient toutes une brillante carrière devant elles, et j'espère qu'elles ne seront jamais oubliées. Je salue leur mémoire. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable de la Condition féminine

