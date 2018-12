Le FPI PRO annonce l'acquisition de deux immeubles industriels situés dans le sud-ouest de l'Ontario moyennant 15,38 millions de dollars







/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS?UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS?UNIS./

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSXV : PRV.UN) est heureux d'annoncer l'acquisition proposée de deux immeubles de qualité destinés à l'industrie légère (les « acquisitions ») au prix global de 15,4 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation moyen pondéré implicite de 6,8 %.

« Ces acquisitions porteuses de valeur de grande qualité accroissent notre présence en Ontario et dans le secteur industriel du marché, et cadrent avec notre stratégie de diversification et notre intention d'accroître notre exposition dans chacun de ces secteurs », a déclaré James W. Beckerleg, président et chef de la direction.

Présence accrue du FPI PRO dans le secteur immobilier industriel en Ontario

Les deux immeubles industriels sont situés stratégiquement juste à l'ouest de Cambridge et dans l'agglomération urbaine de Hamilton, régions faisant partie du Golden Horseshoe de l'Ontario. Ils sont tous deux situés le long d'importantes voies de transport. Les bâtiments, qui seront acquis auprès d'un seul vendeur, présentent une superficie locative brute totalisant environ 202 000 pieds carrés et sont loués intégralement à des locataires de grande qualité aux termes de baux d'une durée moyenne pondérée de 7,1 années.

Le prix d'achat de 15,4 millions de dollars sera financé au moyen de la prise en charge des prêts hypothécaires existants de 8,4 millions de dollars portant intérêt à un taux moyen pondéré de 3,15 %. Le solde du prix d'achat sera réglé au moyen des fonds en caisse et des marges de crédit existantes.

L'ajout des immeubles au portefeuille du FPI accroîtra l'exposition du FPI PRO au secteur immobilier industriel, le faisant passer de 24,9 % actuellement à 27,1 %. En outre, les acquisitions accroîtront l'exposition du FPI au marché de l'Ontario, qui passera de 16,4 % à 19,6 % du portefeuille. Les acquisitions sont subordonnées aux conditions de clôture usuelles, et leur clôture est prévue avant la fin de 2018.

1035 Industrial Road, Ayr (Ontario)

Construit en 1990, le 1035 Indusrial Road est situé à Ayr, à l'ouest de Cambridge, en Ontario, le long de l'autoroute 401, ce qui procure un accès direct aux principaux marchés de l'Ontario et à ceux de l'État de New York et du Michigan, aux États?Unis.

Cet immeuble industriel à locataire unique, situé sur un terrain de huit acres, offre une superficie locative brute de 156 318 pieds carrés. D'une hauteur libre de 23 pieds, il est doté de 21 quais de chargement.

63 Innovation Drive, Waterdown (Ontario)

L'Innovation Drive, immeuble industriel à locataire unique de grande qualité construit en 2001, offre une superficie locative brute totalise 45 879 pieds carrés et une hauteur libre de 24 pieds. Il est situé sur un terrain de 2,78 acres.

Le 63 Innovation Drive est situé tout près de l'autoroute 6 et de l'autoroute 403, qui procurent toutes deux un accès rapide aux marchés régionaux, y compris Toronto et Hamilton, et à d'autres marchés du sud de l'Ontario, ainsi qu'aux marchés de l'État de New York, aux États?Unis.

Internalisation de la gestion des actifs : le seuil requis est atteint

À la clôture des acquisitions, la valeur comptable brute du FPI, calculée conformément à sa convention de gestion des actifs à l'externe, devrait s'établir à environ 510 millions de dollars. Comme il a été annoncé précédemment, le FPI PRO prévoit exercer son option, prévue dans la convention de gestion des actifs à l'externe, lui permettant d'internaliser sa fonction de gestion des actifs une fois que la valeur comptable brute a atteint le seuil de 500 millions de dollars. On prévoit terminer l'internalisation au premier trimestre de 2019.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 aux fins de la détention en propriété d'un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada, qui est principalement axé sur les marchés principaux et secondaires de partout au Canada.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux?ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment au calendrier et à la réalisation prévus des acquisitions, au financement prévu des acquisitions, à l'incidence de l'acquisition sur les résultats et le rendement financier du FPI et à l'intention du FPI de réaliser l'internalisation de sa fonction de gestion des actifs et à l'échéancier d'une telle internalisation. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d'endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et à accroître la valeur de son actif, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle du FPI PRO, qui peut être consultée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

SOURCE PROREIT

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 17:00 et diffusé par :