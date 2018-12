La Ville de Montréal souligne le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À l'approche du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre prochain, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, rappelle toutes les actions municipales déployées en faveur des droits de la personne, de la diversité, de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations. La Ville est particulièrement active sur ces enjeux en ce qui a trait au logement, à la réussite éducative, à l'alimentation et à l'itinérance.

« Le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme est une occasion de prendre acte de nos réalisations et de réaffirmer notre engagement à poursuivre la lutte pour les droits de la personne. J'invite tous les Montréalais et toutes les Montréalaises à continuer à oeuvrer en faveur des droits de la personne et de la dignité humaine, ici même à Montréal, et à l'échelle mondiale. C'est en étant solidaires et inclusifs que nous parviendrons à bâtir un monde meilleur. Je salue aussi le travail des organismes qui s'assurent quotidiennement du respect des droits humains sur le terrain », déclare la mairesse de Montréal.

La mairesse Plante invite ses concitoyens et concitoyennes à combattre la discrimination sous toutes ses formes, et rappelle que la Ville s'est dotée de mécanismes forts, tels que la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion, ainsi que de la Charte montréalaise des droits et responsabilités et de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones.

