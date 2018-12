Solutions Globale Mobi724 ? Règlement de litiges en suspens et émission d'actions en règlement d'une dette







MONTRÉAL, 05 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions Globales MOBI724 inc. (« MOBI724 » ou la « Société ») (TSX-V:MOS, OTCQB:MOBIF), une société de technologie financière oeuvrant à l'échelle mondiale offrant une gamme unique et entièrement intégrée de solutions de paiement (« Paiement »), d'offres et de récompenses liées aux cartes (« CLO&R ») et de marketing numérique et d'intelligence d'entreprise (« DMBI »), annonce qu'elle est parvenu à un règlement à l'amiable avec M. Nick Chine (« Chine ») au sujet d'une poursuite légale que ce dernier a entamé contre la Société en 2015 pour des commissions impayées qui lui seraient prétendument dues (« Litige »). Sans aucune reconnaissance de responsabilité, conformément au règlement du Litige, la Société a convenu de verser à Chine des commissions impayées de 55 000 $ en actions ordinaires de la Société (« Actions Ordinaires ») à un prix de conversion équivalent à 0,07 $. L'émission de 785 714 Actions Ordinaires est conditionnelle à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).



Émission d'actions en règlement d'une dette :

La Société a également accepté de convertir un montant de 50 000 $, à titre de règlement d'une dette liée à des primes impayées de 25 000 $ dues respectivement à un ancien employé et à un ancien consultant de la société I.Q. 7/24 Inc., à un prix par Action Ordinaire de $0.07. L'émission d'Actions Ordinaires 714,286 est sujette à l'approbation conditionnelle de la Bourse.

À propos de Mobi724

« Des transactions intelligentes, n'importe où »

MOBI724, chef de file du secteur de la technologie financière, offre une gamme unique et entièrement intégrée de solutions liées aux cartes de paiement, au marketing numérique et d'intelligence d'entreprise, compatibles avec n'importe quelle carte de paiement, sur n'importe quel appareil mobile et à n'importe quel point de vente ; et une plate-forme de paiement mobile conforme à la norme EMV. MOBI724 fournit des solutions clé en main pour les associations de cartes, les émetteurs de cartes, les banques, les détaillants, les fabricants, les fournisseurs d'offres, pour créer, gérer, livrer et suivre et mesurer les campagnes d'incitation en temps réel. La société trouve de la valeur de « Big Data » pour offrir des expériences utilisateur transparentes et personnalisées au bénéfice de toutes les parties de l'écosystème. Le siège social de MOBI724 se trouve à Montréal, au Canada, et la société est actuellement présente en Amérique du Nord et en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie-Pacifique.

Avertissement légal

Certains énoncés contenus dans le présent document, notamment ceux qui expriment les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses; même si la direction les considère comme exacts au moment où ils sont formulés, ils sont de par leur nature soumis à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et de la concurrence. Nous avisons les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réel de la Société diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futur exprimé ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne doivent pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs, exprimés verbalement ou par écrit, qui sont attribués à la Société ou à toute personne qui les exprime au nom de la Société. Sauf si la loi l'exige, la Société n'est nullement tenue de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit pour refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États?Unis.

Ce communiqué de presse a été traduit en français à partir de l'original en anglais et représente une traduction fidèle au meilleur des connaissances du traducteur. En cas de divergence entre les deux documents, seule la version anglaise fera foi.

