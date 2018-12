Avis aux medias - La ministre Joly annoncera un appui aux arts et à la culture au sein des communautés francophones







L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, annoncera des mesures pour favoriser et promouvoir les arts et la culture dans les communautés francophones en situation minoritaire

OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, sera à Ottawa jeudi pour annoncer des mesures visant à favoriser et à promouvoir les arts et la culture dans les communautés francophones en situation minoritaire.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 6 décembre 2018

HEURE :

11 h

LIEU :

Hôtel Alt Ottawa

185, rue Slater

Ottawa (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 16:32 et diffusé par :