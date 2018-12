Avis aux médias - La Ville de Montréal bonifie l'offre de services dédiée aux entrepreneurs







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, et le directeur général de PME MTL centre-ville, Christian Perron, invitent les médias à l'annonce d'investissements importants au sein du réseau PME MTL pour le soutien aux entreprises.

Date : Le jeudi 6 décembre 2018



Heure : 9 h



Lieu : Salon Maisonneuve

Hôtel de Ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 16:26 et diffusé par :