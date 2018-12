Tech Data s'associe à Seagate pour créer de la valeur ajoutée aux solutions de stockage dans le nuage







Les partenaires aux États-Unis et au Canada tireront parti d'une meilleure disponibilité des produits et d'un meilleur service clientèle, ainsi que de délais de livraison réduits

CLEARWATER, Floride, 5 décembre 2018 /CNW/ - Global Computing Components (GCC), une branche spécialisées de Tech Data (Nasdaq : TECD) fournissant des solutions spécialisées reposant sur les composants, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de distribution inédit avec Seagate Enterprise Data Solutions (EDS), pour les États-Unis et le Canada. Le contrat permettra d'accélérer l'accès à une plus grande diversité de stockage de données commercial, prêt à l'emploi et à l'échelle de l'infonuagique, réduisant nettement les délais associés à ces systèmes de stockage.

L'expertise technique et l'approche de vente consultative de GCC assure un appui supplémentaire aux revendeurs, aux intégrateurs de systèmes, aux fabricants d'équipement d'origine et aux distributeurs de produits modifiés souhaitant adapter Seagate Exostm et Nytro® Systems à leurs clients. Un partenariat renforcé avec Tech Data offre aux entreprises des solutions efficaces et rentables pour sécuriser, gérer et accéder à de grands volumes de données d'entreprise essentielles.

« Le marché du stockage évoluant rapidement vers un univers dans le nuage défini par logiciel, Tech Data adapte son éventail de canaux pour fournir à ses clients le plus grand nombre d'options, en vue de profiter de cette formidable possibilité de croissance », a déclaré Joe Cousins, le vice-président de GCC Amériques chez Tech Data. « Nous avons hâte de relier notre clientèle nord-américaine aux produits de stockage de données d'envergure mondiale de Seagate. »

GCC s'est spécialisé dans les solutions reposant sur les composants pour les marchés des clients, des entreprises et des centres de données. Ajouter Seagate Exos et Nytro Systems à l'éventail de GCC offre une plateforme solide pour les solutions intégrées de centres de données, afin d'aider les clients à fournir des produits et des services nouveaux et innovants sur le marché.

« Les entreprises d'aujourd'hui savent que les données sont l'un de leurs actifs commerciaux les plus importants et percutants », a déclaré Ken Claffey, le vice-président et directeur général de Seagate Enterprise Data Solutions. « Notre partenariat tirera parti des compétences d'intégration et des services de classe mondiale de Tech Data, pour améliorer de façon notable la disponibilité des produits et le service clientèle. »

Global Computing Components (GCC) est une branche spécialisée de Tech Data, le chef de file mondial de la distribution de produits, de services et de solutions technologiques de bout en bout. GCC fournit les composants de base requis pour la conception et la mise au point de solutions adaptées aux marchés des clients, des entreprises et des centres de données. Grâce à son expertise en la matière, elle fournit à ses clients un partenariat poussé, à travers de solides relations avec les fournisseurs, des programmes professionnels, de la souplesse et un rayonnement international. Au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles technologies et de l'évolution technologique, GCC aide ses partenaires à s'orienter et à aller de l'avant.

Pour plus d'informations sur les offres de GCC de la gamme Seagate Enterprise Data Solutions, veuillez envoyer un courriel à Seagate-Systems@techdata.com .

Cliquez pour tweeter : @Tech_Data établit un partenariat avec @Seagate pour la gestion de solutions #datacenter #cloud aux États-Unis et au Canada ; pour en savoir plus, rendez-vous sur http://investor.techdata.com/news-releases .

