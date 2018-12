Intensification des moyens de pression à l'Université Laval







QUÉBEC, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Déçus de peu d'avancement à la table de négociation, c'est à plus de 97 % que les chargées et les chargés de cours de l'Université Laval se sont donné hier le mandat d'exercer des moyens de pression en vue d'obtenir une convention collective satisfaisante. Après quarante-cinq séances de négociation, dont trois en présence d'une conciliatrice, l'Université refuse toujours d'envisager des améliorations significatives à leurs conditions de travail. Les chargées et les chargés de cours de l'Université Laval se rangent donc ainsi massivement derrière leur comité de négociation et appellent la direction à revoir ses positions.

Les principaux litiges tournent autour de la stabilité de l'emploi, de l'encadrement du co-enseignement, de l'écart salarial à combler avec les enseignants des autres universités québécoises, de la réduction de la clause de réserve ainsi que d'une meilleure accessibilité à l'aide pédagogique offerte par les auxiliaires. À ce sujet, Christine Gauthier, présidente du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN), souligne que ses membres sont très préoccupés par la situation. « Le nombre d'étudiants par groupe a explosé à la suite des compressions budgétaires des dernières années ce qui accroît les besoins de soutien pédagogique. Ne rien faire équivaut à faire payer encore une fois par les étudiantes et les étudiants des erreurs commises par nos gestionnaires dans le passé », souligne-t-elle.

La convention collective des chargées et des chargés de cours est échue depuis le mois de décembre 2016. Un vote aussi massif est révélateur de l'impatience des chargées et des chargés devant la lenteur de la négociation.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 16:17 et diffusé par :