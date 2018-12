Seqirus présente des données réelles à la Conférence canadienne sur l'immunisation de 2018 (CCI2018) qui indiquent une efficacité significativement plus grande des vaccins à base cellulaire contre l'influenza saisonnière comparativement aux vaccins standards disponibles contre l'influenza







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Seqirus, un chef de file mondial de la prévention de l'influenza (grippe), a présenté aujourd'hui une nouvelle analyse des données probantes à la Conférence canadienne sur l'immunisation (CCI) à Ottawa, en Ontario, indiquant que son vaccin quadrivalent à base cellulaire contre l'influenza (QIVc) était 36,2 % plus efficace que le vaccin quadrivalent standard contre l'influenza (QIVe) à base d'oeufs pour la prévention du syndrome grippal (SG) chez les personnes de 4 ans et plus, pendant la saison grippale 2017/18 aux États-Unis. Une saison qui fut caractérisée par des modifications à la culture à base d'oeufs1. Ces données étaient fondées sur l'efficacité du vaccin et il n'y a pas d'études comparatives sur l'efficacité comparant le QIVc au QIVe.

La saison 2017/18 a été considérée comme l'une des pires des dernières années, en raison de la prédominance du virus de l'influenza H3N2.2 La recherche a montré que certains virus H3N2 subissent des changements lorsqu'ils sont cultivés dans des oeufs, et que ces changements peuvent réduire l'efficacité des vaccins standards à base d'oeufs contre l'influenza dans les saisons dominées par le H3N2. Lorsqu'ils sont fabriqués sans utiliser la méthode de culture à base d'oeufs, les vaccins contre l'influenza de culture cellulaire évitent les changements occasionnés par la culture dans des oeufs, ce qui signifie qu'ils peuvent offrir un résultat plus rapproché et une protection potentiellement améliorée par rapport aux options standards à base d'oeufs pendant certaines saisons.3,4,5,6,7,8

Les données de cette étude commandée par Seqirus ont été générées par l'un des plus importants fournisseurs de dossiers médicaux électroniques (DME) des pratiques de soins de santé primaires aux États-Unis. Seqirus a étudié les données provenant de 1?353?862 dossiers de patients afin de déterminer l'efficacité du QIVc dans la prévention du SG par rapport au QIVe.1

«?Le fardeau et les conséquences de l'influenza demeurent une préoccupation mondiale importante en matière de soins de santé, et nous assurer de disposer de vaccins efficaces est un impératif de santé publique?», a déclaré Gordon Naylor, Président de Seqirus. «?En tant que société de premier rang dans le domaine de la protection contre l'influenza, nous nous engageons à mettre au point des solutions novatrices, telles que des vaccins de culture cellulaire, pour aider à réduire les décès et les maladies graves causés par l'influenza?».

Seqirus produit des vaccins contre l'influenza à base cellulaire dans son usine de Holly Springs en Caroline du Nord. L'installation a été construite spécialement à cette fin en partenariat avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) pour lutter contre les menaces de pandémie d'influenza.9 La BARDA fait partie du Bureau du Secrétaire adjoint chargé de la préparation et de l'intervention du Département américain de la santé et des services sociaux.

Seqirus a fait homologuer QIVc en 2016 et fournit plus de 20 millions de doses sur le marché américain cette saison.

À propos de l'étude1

Les données concrètes de l'un des plus importants fournisseurs de dossiers médicaux électroniques (DME) pour les pratiques de soins primaires aux États-Unis ont été obtenues entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2018. Seqirus a évalué ces données dans le cadre d'une étude de cohorte rétrospective qui a permis d'estimer l'efficacité potentielle relative (rVE) du vaccin contre l'influenza quadrivalent inactif (QIVc) de culture cellulaire par rapport au vaccin contre l'influenza quadrivalent inactif à base d'oeufs (QIVe).

Les chercheurs ont analysé les DME de 92?192 sujets ayant reçu un QIVc et de 1?255?983 sujets ayant reçu un QIVe afin de déterminer quel vaccin était le plus efficace pour prévenir le syndrome grippal (SG). Bien que le résultat de l'efficacité évaluée dans cette analyse en situation réelle n'ait pas été confirmé par une réaction en chaîne par polymérase (PCR), le SG est un résultat d'efficacité utilisé par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et reflète l'exposition et les résultats de la pratique clinique courante. La population à l'étude comprenait des patients de 4 ans et plus qui ont reçu soit le QIVe ou le QIVc en soins primaires, aux États-Unis, au cours de cette période. Les expositions (QIVc ou QIVe) ont été calculées à partir des immunisations enregistrées chez des patients possédant un DME.

L'efficacité potentielle relative (rVE) estimée à partir de l'analyse primaire de l'étude a indiqué que le QIVc était plus efficace que les QIVe standards à base d'oeufs pour prévenir le SG (rVE de 36,2 %, IC de 95 % (26,1,44,9?; P<0,001)). Les limites potentielles de l'étude ont été réduites au minimum grâce à un contrôle rigoureux de la qualité de l'ensemble de données à un référencement croisé de l'étape de classification de l'exposition, à l'évaluation de deux ensembles de codes de résultats différents pour le SG, à des ajustements en fonction des variables clés et à des analyses de sensibilité multiples.10

Informations sur l'influenza saisonnière

L'influenza saisonnière est une maladie infectieuse commune très contagieuse qui peut causer de graves maladies et des complications potentiellement mortelles chez de nombreuses personnes. Pour réduire le risque de conséquences plus graves résultant de l'influenza, telles que l'hospitalisation et le décès, les CDC encouragent la vaccination annuelle de toutes les personnes de 6 mois et plus. Puisque la transmission à d'autres personnes peut survenir un jour avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 5 jours après être tombé malade, le virus peut facilement être transmis aux autres. L'influenza peut entraîner des symptômes cliniques allant de maladies respiratoires légères à moyennes, à des complications graves, une hospitalisation et, dans certains cas, la mort. Santé Canada estime que 12 200 Canadiens sont hospitalisés chaque année en raison de complications liées à la grippe. Toujours selon Santé Canada, il est préférable d'administrer les vaccins avant le début de la saison de l'influenza. Cependant, la vaccination est toujours efficace et peut être offerte jusqu'à la fin de la saison.11

À propos de Seqirus

Seqirus fait partie de CSL Limited (ASX : CSL), dont le siège social est situé à Melbourne, en Australie. Le groupe de sociétés de CSL emploie plus de 20?000 personnes, avec des activités dans plus de 60 pays.

Seqirus a été fondée le 31 juillet 2015 à la suite de l'acquisition par CSL de l'activité des vaccins contre l'influenza de Novartis et de son intégration ultérieure avec bioCSL. En tant que l'un des plus importants fournisseurs de vaccins contre l'influenza au monde, Seqirus est un acteur important de la prévention de la grippe dans le monde entier et un partenaire transcontinental en ce qui concerne la préparation aux pandémies.

Seqirus exploite des installations de production à la fine pointe de la technologie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et fabrique des vaccins contre l'influenza en ayant à la fois recours à un processus de culture cellulaire et à une méthode de culture dans des oeufs. La société possède des capacités de R et D de premier plan, un vaste portefeuille de produits différenciés et est présente commercialement dans plus de 20 pays.

Pour plus d'information, visitez le www.seqirus.com et www.csl.com.

Public cible

Ce communiqué de presse est publié par Seqirus Canada Inc. à Montréal, Québec, dans le but de fournir de l'information sur nos activités mondiales. Veuillez noter que les informations relatives au statut d'approbation et aux étiquettes des produits Seqirus approuvés peuvent varier d'un pays à l'autre.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les résultats, les performances ou les réalisations futurs. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent nos opinions actuelles à l'égard d'événements futurs et sont fondées sur des hypothèses et assujetties à des risques et incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes, nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ses déclarations.

Références

1 Boikos T. (2018). Effectiveness of the Cell Culture- and Egg-Derived, Seasonal Influenza Vaccine during the 2017-2018 Northern Hemisphere Influenza Season. Présenté à la CIC, décembre 2018. 2 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). (2018). Estimated influenza illnesses, medical visits, hospitalizations, and deaths in the United States -- 2017-2018 influenza season. Extrait de https://www.cdc.gov/flu/about/burden/estimates.htm. Consulté en novembre 2018. 3 Rajaram S., Van Boxmeer J., Leav B., et al. (2018). Retrospective evaluation of mismatch from egg-based isolation of influenza strains compared to cell-based isolation and the possible implications for vaccine effectiveness. Présenté à IDWeek 2018, octobre 2018. 4 CDC. (2018). Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Presentation Slides: June 2018 Meeting. Repéré au https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2018-06.html. Consulté en novembre 2018. 5 Zost S.J., Parkhouse K., Gumina M.E., et al. (2017). Contemporary H3N2 influenza viruses have a glycosylation site that alters binding of antibodies elicited by egg-adapted vaccine strains. PNAS, 114(47)12578-12583. doi:10.1073/pnas.1712377114. 6 Wu N.C., Zost S.J., Thompson A.J., et al. (2017). A structural explanation for the low effectiveness of the seasonal influenza H3N2 vaccine. PLOS Pathogens, 13(10): e1006682. doi:10.1371/journal.ppat.1006682. 7 The Francis Crick Institute. (2018). Worldwide Influenza Centre: Annual and Interim Reports - February 2018 interim report. Extrait de https://www.crick.ac.uk/research/worldwide-influenza-centre/annual-and-interim-reports/. Consulté en novembre 2018. 8 CDC. (2018). Cell-Based Flu Vaccines. Extrait de https://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/cell-based.htm. Consulté en novembre 2018. 9 Ce projet a été financé en tout ou en partie grâce à des fonds fédéraux provenant du Bureau du secrétaire adjoint pour la préparation et l'intervention, Biomedical Advanced Research and Development Authority, under contract numbers HHSO100200600012C, HHSO100200700030C, HHSO100200900101C and HHSO100201200003I. 10 Armed Forces Health Surveillance Center (AFHSC): Influenza-Like Illness (ILI). (2015). Extrait de : https://www.health.mil/Reference-Center/Publications/2015/10/01/Influenza-Like-Illness. Consulté en novembre 2018. 11 Gouvernement du Canada. (2018). Grippe (influenza) : Pour les professionnels de la santé. Extrait de https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/professionnels-sante.html. Consulté en décembre 2018.

