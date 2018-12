Gestionnaires d'actifs Bridgehouse annonce le remplacement du sous?conseiller et des changements de noms de fonds







TORONTO, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), nom commercial utilisé par Les Associés en Placement Brandes et Cie, a annoncé aujourd'hui que, avec prise d'effet le 14 décembre 2018 ou vers cette date, elle remplacera le sous-conseiller actuel du Fonds d'actions mondiales Greystone par Gestion d'actifs Lazard (Canada) inc. (Lazard). Lazard agit actuellement comme sous-conseiller d'autres organismes de placement collectif Bridgehouse. Dans le cadre de ce changement, le nom du fonds deviendra Fonds mondial multiplicateur Lazard et ses stratégies de placement seront revues et pourraient être modifiées en conséquence.

De plus, avec prise d'effet le 14 décembre 2018, le Fonds obligataire canadien Greystone sera renommé Fonds obligataire canadien Bridgehouse.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse.

