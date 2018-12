Amplitude achève un investissement de 80 M$ pour l'expansion mondiale de sa plate-forme de premier plan de renseignements sur les produits







Le financement de série D a été mené par Sequoia, Lead Edge participant à titre d'investisseur d'importance selon une évaluation de 850 M$

SAN FRANCISCO, 5 décembre 2018 /CNW/ - Amplitude, la société de premier plan de renseignements sur les produits, annonce aujourd'hui avoir mobilisé 80 millions $ à l'aide d'un financement de série D mené par Sequoia Capital. Lead Edge a pris part à la ronde à titre d'investisseur d'importance, alors que les investisseurs actuels Benchmark Capital, IVP et Battery Ventures étaient aussi de la partie. Pat Grady, associé à Sequoia, a également intégré le conseil d'administration d'Amplitude.

La plate-forme de renseignements sur les produits d'Amplitude permet aux entreprises de bénéficier de connaissances approfondies découlant de données comportementales de clients issues de propriétés numériques dans le but de stimuler la croissance des résultats opérationnels, comme les revenus. Les équipes vouées aux produits et à la croissance se servent d'Amplitude pour comprendre l'expérience de leurs utilisateurs pour créer des fonctionnalités et des campagnes qui sont percutantes, et pour exploiter efficacement leurs portefeuilles de produits numériques. Amplitude sert désormais plus de 26 000 clients, notamment Microsoft, Under Armour, Intuit, Twitter, Bonobos et Peloton. La société utilisera ce nouveau financement pour accroître davantage ses opérations internationales et établir de nouvelles solutions afin d'aider les leaders de produits numériques à connaître une croissance commerciale systémique.

« Lorsque nous avons échangé avec la clientèle Fortune 100 à propos d'Amplitude, il en est clairement ressorti qu'elle devient pour les produits ce qu'Adobe est pour le marketing et ce que Salesforce représente pour les ventes : la plate-forme dont ces équipes ne peuvent absolument pas se passer », soutient Pat Grady, associé à Sequoia et membre du conseil d'administration d'Amplitude. « Toutes les entreprises deviennent numériques, et celles-ci doivent offrir des expériences charmantes à leurs clients. Amplitude est le partenaire idéal pour fournir aux équipes consacrées aux produits la plate-forme et les méthodes requises pour mettre au point de grands produits et pour fournir de telles expériences. »

Les équipes numériques modernes se fient aux renseignements relatifs aux produits pour créer une compréhension démocratique des vecteurs propres à leurs mesures clés dans l'ensemble de l'entreprise. Comptant près de 6 mille milliards de dossiers comportementaux stockés dans sa banque de données exclusive, la plate-forme grandissante de renseignements sur les produits d'Amplitude améliore davantage l'engagement de la clientèle, l'efficacité de l'acquisition ainsi que la rétention.

« Aujourd'hui, l'avenir de chaque société est lié à ses produits numériques. Les produits assortis d'une expérience client exceptionnelle stimulent la croissance de l'économie », souligne Spenser Skates, chef de la direction d'Amplitude. « Ces produits sont devenus les sources de revenus les plus critiques des entreprises qui poursuivent leur transformation numérique. Or, les leaders sous-investissent dans celles-ci. À Amplitude, nous travaillons avec les chefs de la direction, les cadres supérieurs affectés aux produits et les leaders de croissance pour les aider à diriger et à faire croître les entreprises numériques grâce à un accès démocratique aux renseignements sur les produits dans l'ensemble de l'organisation. »

« Amplitude est une société transformatrice qui permet à ses clients de créer la meilleure expérience produit qui soit pour les utilisateurs finaux. Nous estimons que le marché potentiel d'Amplitude est illimité, plus particulièrement de nos jours, alors qu'une multitude de sociétés se concentrent sur la croissance propulsée par les produits. Il n'est pas surprenant de voir d'innombrables sociétés de produits comptant parmi les meilleures au monde faire partie de la clientèle d'Amplitude, et nous estimons qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que bien d'autres emboîtent le pas. Nous ne pourrions être plus fiers de nous associer à une entreprise aussi spéciale », affirme Mitchell Green, associé fondateur à Lead Edge Capital.

Amplitude a mis sur pied une équipe de direction internationale expérimentée pour profiter de cette occasion partout dans le monde. Les 12 derniers mois d'Amplitude à titre de société ont été excellents :

Elle a ouvert des bureaux à New York , Seattle , Austin , Londres, Paris et Singapour pour répondre à la demande croissante provenant des leaders de produits et du marketing numériques du monde entier

Elle a accueilli de nouveaux clients internationaux, y compris Samsung, Thomson Reuters, Le Monde, Movile, GS Home Shopping, Ola Cabs, Volaris, Iceland Air, Criteo et Qazkom Bank

Elle emploie désormais 230 personnes, ayant ainsi doublé son effectif au cours de l'année

Elle a analysé près de 6 mille milliards d'actions comportementales d'utilisateurs au sein de 30 000 applications

Le point de vue de notre clientèle

« Amplitude a révolutionné la manière dont Intuit QuickBooks conçoit et utilise les données relatives aux produits. Chaque équipe peut maintenant analyser en temps réel ses résultats ainsi que les vecteurs de succès. Cela nous aide à remplir notre mission, qui consiste à offrir à notre clientèle la meilleure expérience qui soit », fait valoir Sam Nordstrom, directeur des produits mondiaux à Intuit.

« À HotelTonight, nous avons compris que la différence entre la croissance et la stagnation dépend de la rapidité à laquelle l'équipe peut expérimenter, analyser les résultats, partager les apprentissages et acheminer le code. La plate-forme de renseignements de produits d'Amplitude nous a aidés à maintenir notre avantage essentiel de célérité pendant notre mise à l'échelle », déclare Madhu Prabaker, directeur des produits à HotelTonight.

À propos d'Amplitude

Amplitude fournit des renseignements relatifs aux produits numériques qui aident les sociétés à assurer des expériences client exceptionnelles pour une croissance systémique des affaires. Depuis son siège social de San Francisco et ses bureaux de New York, Londres, Paris, Amsterdam, Seattle, Austin et Singapour, Amplitude est la solution pluriplateforme de renseignements de choix pour les équipes modernes vouées aux produits et à la croissance. Amplitude sert plus de 26 000 clients, notamment Microsoft, Under Armour, Intuit, Twitter, Bonobos et Peloton.

