Faits saillants de la séance du conseil du 3 décembre 2018 - Deuxième édition du Village du vilain sapin

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 23 décembre, les citoyens du Plateau sont invités à participer à la deuxième édition de la forêt enchantée du Village du vilain sapin sur la rue Prince-Arthur Est, un projet d'animation publique composée d'îlots de sapins illuminés, d'un kiosque de vente de sapins et d'une variété d'activités pour toute la famille. Îlot 84, en partenariat avec le studio de design montréalais Ingrid Ingrid, propose une nouveauté cette année, « Le vilain sapin chatouilleux », un sapin interactif muni de détecteurs de mouvements et de haut-parleurs intégrés, que petits et grands peuvent chatouiller et faire rire. Une contribution financière de 29 000 $ a été octroyée pour la réalisation de ce projet.

Le conseil a aussi pris les décisions suivantes lors de la séance ordinaire tenue le lundi 3 décembre à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, située au 465 de l'avenue du Mont-Royal Est.

Nomination du directeur d'arrondissement

Monsieur Guy Ouellet a été confirmé directeur d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il occupait le poste par intérim depuis le 8 avril dernier. M. Ouellet est au service de la Ville de Montréal depuis près de 30 ans et travaille à l'arrondissement depuis plus de 16 ans comme directeur dans divers services.

Formation cycliste pour écoliers

L'arrondissement a octroyé 7 500 $ à l'organisme Vélo Québec pour le déploiement du programme de formation « Cycliste averti » pour la période du 1er au 30 juin 2018, dans cinq classes des écoles Élan et Paul-Bruchési. Quelque 108 élèves ont ainsi reçu six heures d'enseignement théorique à la sécurité routière, en plus de six heures de pratique du vélo en milieu fermé et d'une sortie éducative de groupe d'une demi-journée. À la fin du programme, les élèves ont reçu un bulletin personnalisé rendant compte de leur aptitude à se déplacer à vélo de façon sécuritaire. Ce programme relève du fonds dédié aux écoles publiques financé depuis 2015 par les revenus de la vente des vignettes de stationnement journalière et mensuelle.

Budgets de fonctionnement des SDC

Le conseil a adopté les projets de règlement portant sur l'approbation des budgets de fonctionnement des SDC de l'avenue du Mont-Royal, de la rue Saint-Denis, du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue Laurier Ouest, pour l'année 2019.

Fonds de dynamisation des rues commerciales

Le conseil d'arrondissement a reporté à 2019 la somme de 136 489 $ financée par le Fonds de dynamisation des rues commerciales 2018 pour soutenir les associations volontaires de commerçants. Appelé aussi « Fonds des parcomètres », ce programme a été créé en 2011 à la demande des élus du Plateau-Mont-Royal afin de redistribuer une partie des recettes des parcomètres pour favoriser les initiatives stratégiques, promotionnelles et d'animation, comme des actions de propreté, l'embauche de ressources, la mise sur pied d'événements et l'installation de décorations. Le conseil aussi reporté à 2019 la signature des conventions financières avec ces associations et l'entente avec PME MTL pour l'organisation d'un concours entrepreneurial.

Interdiction des nouveaux fours à bois

Le conseil a donné avis de motion pour interdire la cuisson d'aliments à l'aide de feu de bois ou de charbon de bois dans les nouveaux établissements. Le présent projet vise à prévenir la prolifération des nuisances et des impacts sur l'environnement liés à la cuisson au bois ou au charbon de bois, et ce, pour assurer une meilleure qualité des milieux de vie résidentiels.

Résidences de tourisme

Le conseil a adopté le règlement 2018-06 qui autorise les résidences de tourisme uniquement sur le boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à l'avenue du Mont-Royal, et sur la rue Saint-Denis, de la rue Sherbrooke Est à la rue Gilford. Le projet de règlement propose aussi d'interdire la conversion à des fins d'habitation de huit immeubles de plus six étages situés sur le boulevard Saint-Laurent ou à proximité de celui-ci.

Reconstruction d'infrastructures et sécurisation d'intersections

Le conseil a adopté une résolution qui offre au conseil municipal de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation du projet de réaménagement et de reconstruction d'infrastructures de la rue Saint-Cuthbert, entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent. Six saillies seront aussi construites sur le réseau artériel à l'intersection de l'avenue Fairmount Est, sur les avenues Casgrain et De Gaspé, afin d'améliorer la sécurité des usagers.

Prêts gratuits de locaux

Le conseil a autorisé le prêt de locaux à cinq organismes à but non lucratif pour l'occupation de locaux situés au centre du Plateau (Club photo le 3e oeil), au centre Saint-Denis (ADMI, Carrefour des petits soleils et Club d'escrime Lagardère) et au centre Calixa-Lavallée (École des arts de la scène Nos voix, nos visages), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Réfection de la cour de voirie

Un contrat de 77 357,48 $ a été octroyé à la firme EMS Infrastructure pour la conception de plans et devis, la coordination du projet et la surveillance des travaux de réfection du drainage de la cour de service Bercy. Des montants additionnels de 15 471,50 $ pour les imprévus et de 27 766,46 $ pour les incidences ont aussi été autorisés.

Procédures judiciaires

Le conseil a autorisé le Service des affaires judiciaires à intenter toutes les procédures judiciaires requises pour faire assurer le respect de la règlementation municipale aux 3620-3622 et 3626-3630 de la rue Saint-Denis. Ces deux bâtiments situés au nord du square Saint-Louis présentent des conditions dangereuses en raison d'un incendie et ne sont toujours pas démolis, malgré la délivrance des certificats d'autorisation de démolition et l'envoi d'avis et de constats d'infraction.

Règlements d'emprunt

Le conseil a adopté deux règlements d'emprunt pour les montants et la réalisation des activités suivantes prévues au PTI 2018-2020 :

4 723 000 $ pour la réfection routière (règlement 2018-14);

2 000 000 $ pour la protection d'immeubles (règlement 2018-15).

Contributions financières

Le conseil a approuvé des projets de convention ainsi que le versement des contributions financières suivantes :

Relance des loisirs tout 9 - Projet de convention et 190 000 $ pour les programmes « activités de loisirs », « Accueil et surveillance » et « Camp de jour », en 2019;

Centre du Plateau - Projet de convention et 182 000 $ pour les programmes « Activités de loisirs », « Accueil et surveillance » et « Camp de jour », en 2019;

Art neuf - Projet de convention et 62 000 $ pour les programmes « Activités de loisirs », « Accueil et surveillance » et « Camp de jour », en 2019;

Les YMCA du Québec - Projet de convention et 58 000 $ pour le programme « Bain libre », en 2019;

Centre Père Sablon - Projet de convention et 33 200 $ pour le programme « Gymnastique Élite », en 2019;

Centre Le Beau voyage et Relance des loisirs tout 9 - Projets de convention et 20 965 $ dans le cadre du Programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12-30 ans et de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal;

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation

3536, boulevard Saint-Laurent : autoriser, à certaines conditions, l'agrandissement et l'occupation à des fins d'école d'enseignement spécialisé pour adultes. Résolution adoptée.

: autoriser, à certaines conditions, l'agrandissement et l'occupation à des fins d'école d'enseignement spécialisé pour adultes. Résolution adoptée. 1471, avenue du Mont-Royal Est : autoriser, à certaines conditions, une marge latérale inférieure à celle prescrite pour un appentis au toit. Second projet de résolution adopté avec possibilité de processus référendaire.

5579-5583, avenue Christophe-Colomb : autoriser, à certaines conditions, l'aménagement d'une salle multifonctionnelle et d'un café-terrasse. Second projet de résolution adopté avec possibilité de processus référendaire.

5061, rue Fullum : autoriser, à certaines conditions, l'occupation aux fins de restaurant. Premier projet de résolution adopté avec possibilité de processus référendaire.

351-359, avenue du Mont-Royal : autoriser, à certaines conditions, l'occupation du rez-de-chaussée aux fins de l'usage « épicerie ». Premier projet de résolution adopté avec possibilité de processus référendaire.

Ces deux derniers projets particuliers feront l'objet d'une assemblée publique le mardi 22 janvier 2019, à 18 h, au 201 de l'avenue Laurier Est.

Plans d'implantation et d'intégration architecturale

Le conseil a approuvé les plans relatifs aux demandes de permis liées aux projets de construction suivants:

4542-4548, rue Saint-Denis : construction d'un immeuble de trois étages avec sous-sol, 12 logements aux étages avec rez-de-chaussée commercial, terrasse au toit avec bacs de végétaux.

468, rue Saint-Grégoire : construction d'un immeuble de quatre étages avec sous-sol, 61 logements, 61 unités de stationnement pour vélos, 2 terrasses au toit et cour arrière plantée.

Le conseil a refusé les plans relatifs aux demandes de permis liées aux projets de construction suivants :

1214, rue Gilford : ajout d'une ouverture sur la façade latérale ouest afin d'y installer une fenêtre plein vitrage.

4543, avenue du Parc : construction d'une saillie en bois au-dessus de la terrasse du commerce localisé au rez-de-chaussée du bâtiment.

Fourrière animale

Le conseil a autorisé une dépense de 7 232,26 $ pour le service de fourrière animale offert par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2019.

Entretien de la Route verte

Il a été résolu d'informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec que les dépenses d'entretien du tronçon de la Route verte de 3,4 km dans Le Plateau-Mont-Royal totalisent 23 021,40 $, et ce, afin de recevoir une subvention de 5 106 $, pour l'exercice financier 2018-2019. La Route verte traverse l'arrondissement du nord au sud et emprunte l'avenue Christophe-Colomb, les rues Saint-Grégoire, De Brébeuf, Cherrier et Berri ainsi que les abords nord et ouest du parc La Fontaine.

Règlement sur les tarifs 2019

Le conseil a donné avis de motion pour adoption à une séance ultérieure du Règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Exercice financier 2019 (2018-09).

