Aide aux entreprises - Forte d'un projet pilote concluant, Montréal octroie 594 000$ sur trois ans au Parcours Développement durable Montréal

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé aujourd'hui un soutien financier de 594 000 $ au Conseil des Industries durables (CID) pour l'organisation de trois nouvelles cohortes du Parcours développement durable Montréal de 2019 à 2021.

« Le Parcours Développement durable Montréal recèle un potentiel certain pour faire avancer la métropole dans sa transition vers une économie verte, circulaire et responsable. Le projet pilote 2018 mené avec 15 entreprises montréalaises a démontré sa véritable capacité à les faire évoluer vers des pratiques plus durables. Grâce à un accompagnement unique, combinant des formations collectives de haut niveau, des conférences internationales et des ateliers en entreprises liés au programme Écoresponsable, nos PME sont en train de mettre en place des solutions innovantes, viables et durables pour résoudre leurs défis et améliorer la vitalité économique de la métropole », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Le Parcours Développement durable Montréal est un projet structurant qui contribue au rayonnement de Montréal, notamment en renforçant son positionnement de ville durable, de savoir, d'équité entrepreneuriale et d'innovation.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre engagement dans ce projet qui permet d'accélérer la croissance des entreprises tout en améliorant leurs pratiques de développement durables et leur compétitivité. Partenaire du programme international Femmes pour le Climat (Women4Climate) du réseau C40, ce projet est également un formidable vecteur de mobilisation pour les femmes entrepreneures dans la lutte contre les changements climatiques », a précisé la mairesse.

Le Parcours Développement durable Montréal soutiendra financièrement l'accompagnement de 60 PME (20 PME/an) à travers des formations, la participation à C2 Montréal, des ateliers, du coaching et des activités de réseautage. Dix des vingt places sont réservées à des femmes dans le cadre du programme de mentorat Femmes pour le climat. Les PME éligibles doivent correspondre aux critères suivants :

Entreprises privées ou d'économie sociale en croissance

Situées sur l'île de Montréal

Moins de 250 employés

PME ayant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 800 000 $

Devenir partenaire du Plan Montréal durable 2016-2020

Pour en savoir plus, consultez le site : parcoursddpme.ca

À propos du Parcours Développement durable Montréal

Le Parcours Développement durable Montréal, une initiative de la Ville de Montréal, du CID et de la firme Ellio, en partenariat avec le Gouvernement du Québec, offre chaque année à 20 PME et entreprises d'économie sociale une démarche d'accompagnement et de formation d'une année afin d'identifier des solutions innovantes aux défis de développement durable, notamment les changements climatiques. Ce projet favorisera l'implantation de modèles d'affaires durables et inspirants. Le Parcours est partenaire du projet international Femmes pour le Climat (Women4Climate) dont l'objectif principal vise à accélérer l'implication des femmes face aux enjeux reliés aux changements climatiques des villes du C40.

