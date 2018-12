Brigade de propreté - La Ville de Montréal étend les brigades de propreté à l'ensemble des arrondissements







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite du succès du projet-pilote des brigades de propreté alternées réalisé cet été dans cinq arrondissements, la Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui qu'elle étendra le projet à toute la Ville. Ainsi, les brigades alternées viendront s'ajouter aux brigades intensives déjà présentes dans quatre arrondissements afin d'assurer la propreté sur les artères les plus achalandées. Les brigadiers seront à l'oeuvre du 1er juin au 31 octobre, à raison de une à trois interventions de trois heures par semaine.

« Le travail des brigadiers est très apprécié partout où il est effectué. Il permet de renforcer le travail déjà fait par nos équipes des travaux publics afin de profiter d'artères propres en tout temps. Ce genre d'initiative améliore considérablement la qualité de vies des résidents et des travailleurs, et contribue à augmenter l'attractivité de notre ville pour les touristes », a mentionné la mairesse, Valérie Plante.

« Les résultats du projet-pilote réalisé cet été démontre bien à quel point les brigades propreté font un travail essentiel. Je suis très heureux de pou r voir étendre leurs services à l'ensemble des arrondissements afin que toutes les Montréalaises et tous les Montréalais puissent en bénéficier », a ajouté Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, du développement durable, de l'approvisionnement, de l'environnement et du matériel roulant.

Les brigadiers s'ajoutent aux employés réguliers de la Ville de façon temporaire afin d'améliorer la propreté dans les secteurs très achalandés ou difficiles d'accès pour les appareils de nettoyage mécanisés. Ils se consacrent à l'enlèvement des déchets et des graffitis sur le domaine public, au balayage des trottoirs, au nettoyage et à la remise en état du mobilier urbain, à l'enlèvement des mauvaises herbes et à la collecte des mégots de cigarettes des cendriers de la Ville. Dorénavant, tous les arrondissements qui ne sont pas desservis par la brigade « classique » qui intervient 7 jours sur 7 (Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest et Ville-Marie), pourront donc bénéficier des services de la brigade alternée.

