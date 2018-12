Association des ingénieurs en sécurité incendie - Invitation à la presse







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le 6 décembre 2018, un séminaire d'information portant sur une norme innovatrice et structurée de prévention et de réponse lors d'événements impliquant un tireur actif ou un événement hostile aura lieu à Longueuil.

Plusieurs services d'urgence (police, incendie et ambulance) seront présents pour prendre connaissance de la nouvelle norme NFPA 3000 Standard for an Active Shooter / Hostile Event Response (ASHER) Programtm qui sera présentée par les ingénieurs du Conseil St-Laurent de la SFPE.

Suite aux multiples tragédies où un tireur actif ou un événement hostile a occasionné des décès multiples et la nécessité d'une réponse intégrée et coordonnée, la NFPA a produit une norme permettant aux communautés de se préparer à intervenir le plus efficacement possible tant dans les aspects de la planification, de la réponse que du rétablissement.

La National Fire Protection Association (NFPA) ainsi que la Society of Fire Protection Engineers (SFPE) sont des associations reconnues, dévouées à la sécurité des gens dont celle maintenant, lors de tragiques incidents malheureusement de plus en plus fréquents où un tireur actif ou un événement hostile menace la sécurité du public.

Objet : Enfin une norme pour prévenir les incidents tragiques comme Polytechnique 1989



Date : jeudi 6 décembre 2018



Heure : 8h30



Lieu : Sandman Hôtel

999, rue de Serigny, Longueuil (Qc) (accessible par Métro)

