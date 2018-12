Rapport annuel 2017-2018 de la SHQ : Moins du tiers des logements sociaux prévus au budget sont réalisés







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le rapport annuel de gestion de la Société d'habitation du Québec confirme les craintes du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) quant aux dures difficultés rencontrées dans la construction des logements sociaux au Québec. Alors que le budget 2017-2018 annonçait 3000 logements sociaux dans le programme AccèsLogis, ce sont seulement 731 logements qui ont vu le jour durant la même période, un creux inégalé depuis la création du programme. Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 1 742 logements coopératifs et sans but lucratifs avaient été réalisés.

Le FRAPRU rappelle que c'est le sous-financement d'AccèsLogis, dont les principaux paramètres n'ont pas été indexés depuis 10 ans, qui explique la lenteur du développement. La situation est connue du gouvernement québécois et après deux ans de consultations, des modifications étaient sur le point d'être adoptées avant le déclenchement des dernières élections. Selon le regroupement, le gouvernement Legault aurait dû corriger immédiatement ces lacunes dans son énoncé économique de lundi.

Le FRAPRU interpelle le gouvernement du Québec pour qu'il donne à la SHQ les moyens de réaliser rapidement les 12 500 logements sociaux déjà annoncés par les gouvernements antérieurs, mais pas encore réalisés.

Le regroupement rappelle que le rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) sur le marché locatif publié la semaine dernière démontre la gravité des problèmes de logement. Rappelons que les bas taux d'inoccupation font augurer une pénurie de logements à Montréal, Laval, Gatineau, Drummondville, Rouyn-Noranda, Val d'Or, Rivière-du-Loup, Gaspé, ainsi que dans plusieurs autres villes du Québec. Selon Véronique Laflamme, « le gouvernement de François Legault peut éviter que la crise du logement n'empire en faisant les investissements nécessaires ».

