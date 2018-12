Légalisation du cannabis - La CAQ impose sa vision, et ce, malgré les avis contraires des experts







QUÉBEC, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi 2, Loi resserrant l'encadrement du cannabis, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, santé publique et vitalité des régions, M. André Fortin, a tenu à souligner l'approche irresponsable du gouvernement.

En voulant augmenter l'âge légal à 21 ans pour acheter et consommer du cannabis, le gouvernement va à l'encontre des recommandations d'experts et ne prend pas en compte la protection des jeunes de 18 à 21 ans.

Encore récemment, l'Association de la santé publique du Québec s'insurgeait contre le projet de la CAQ, car la hausse de l'âge à 21 ne protégera pas les jeunes qui seront privés d'accès aux produits contrôlés à faible teneur en THC.

Le projet de loi 157 que l'Assemblée nationale a adopté pour encadrer le cannabis repose sur une approche équilibrée qui faisait suite à de nombreuses consultations, dont :

un forum d'experts nationaux et internationaux regroupant plus de 200 participants a été tenu;

des consultations publiques ont aussi eu lieu dans 7 villes du Québec et en ligne;

une consultation des municipalités;

de vastes consultations en commissions parlementaires.

C'est suivant la recommandation d'une majorité d'experts, dont l'Institut national de santé publique et plusieurs directions de la santé publique, et dans une optique de protection de la santé et de la sécurité que les modalités, dont l'âge légal, ont été établies.

« La réalité, c'est qu'il y a des jeunes de moins de 21 ans qui consomment du cannabis. En voulant augmenter l'âge légal, le gouvernement de François Legault agit de façon irresponsable sur un enjeu qui est tout sauf banal. Cette orientation forcera les adultes de 18 à 20 ans à se tourner vers le crime organisé. Le gouvernement doit cesser de faire la sourde oreille aux experts. »

André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, santé publique et vitalité des régions

