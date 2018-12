Les Lumières de Noël au Canada illumineront le pays d'un océan à l'autre







La magie des lumières de Noël s'emparera des capitales provinciales et territoriales et réchauffera les coeurs des Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays

OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Ce soir marque le coup d'envoi du 34e programme des Lumières de Noël au Canada, qui permet d'illuminer les capitales du pays. Tous sont invités à s'émerveiller devant ce paysage lumineux qui unira les provinces et territoires dans l'esprit des Fêtes. Ce programme est présenté par Manuvie, le commanditaire exclusif.

La cérémonie d'illumination des Lumières de Noël au Canada débutera à 19 h sur la Colline du Parlement, à Ottawa, en présence de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Cette soirée verra la capitale du Canada briller de mille feux. Les spectateurs auront droit à des prestations d'Ariane Moffatt et de Josée Bourgeois. Un spectacle multimédia empreint de magie hivernale projeté sur l'édifice du Centre et des effets pyrotechniques hauts en couleur viendront parfaire ce décor féérique.

Plusieurs capitales du pays célébreront les Lumières de Noël au Canada.

À Yellowknife , l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest sera illuminée ce soir par plus de 20 000 lumières.

, l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest sera illuminée ce soir par plus de 20 000 lumières. Les célébrations des Fêtes ont déjà débuté à Edmonton , Winnipeg , Toronto , Québec, Fredericton , Charlottetown et Halifax .

, , , Québec, , et . Les célébrations des Lumières de Noël se poursuivront demain, le 6 décembre, au cours de cérémonies qui se dérouleront à Victoria , Regina, Iqaluit et St. John's .

, Regina, et . Whitehorse clôturera les festivités le 8 décembre avec la tenue d'une cérémonie d'illumination mettant en scène la rue Main et un arbre de Noël de 15 mètres.

Citations

« Partout au pays, plusieurs capitales donnent le coup d'envoi aux célébrations entourant les Lumières de Noël au Canada. Notre gouvernement est fier de se joindre une fois de plus aux provinces et territoires pour créer un ruban lumineux, symbole de paix et d'unité. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs voeux du temps des Fêtes à tous les Canadiens et Canadiennes.?»

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le programme des Lumières de Noël au Canada en est à sa 34e année.

La région de la capitale du Canada sera illuminée du 5 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

Le spectacle empreint de magie hivernale de 14 minutes, qui combine la technologie numérique à la splendeur architecturale de l'édifice du Centre du Parlement, sera présenté en boucle tous les soirs, de 17 h 30 à 23 h, du 6 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

Le 31 décembre, la projection multimédia sera exceptionnellement présentée jusqu'à 23 h 59. Au coup de minuit, un court spectacle de pyrotechnie soulignera l'arrivée de la nouvelle année.

Manuvie est le commanditaire exclusif des Lumières de Noël au Canada.

Liens connexes

Lumières de Noël au Canada 2018

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/lumieres-noel.html

