La Fondation du Musée des Beaux-Arts du Canada rend hommage au directeur du Musée, Marc Mayer, et annonce des dons de 3 millions de dollars à l'appui des efforts de rayonnement national et international du Musée







OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Artistes, collectionneurs, professionnels de musées, mécènes, philanthropes et dirigeants du secteur des arts, des affaires et du gouvernement de tout le Canada se réuniront ce soir au Musée des beaux-arts du Canada afin de rendre hommage au directeur général Marc Mayer pour son leadership d'une décennie à la barre du Musée. Cet événement a permis d'amasser une partie des trois millions de dollars recueillis au cours de l'année pour soutenir les efforts de rayonnement national et international du Musée.

En rendant hommage au directeur sortant, le président de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, Thomas d'Aquino, a déclaré, « Durant dix ans, Marc Mayer a dirigé avec vision et passion. Veiller à la destinée du premier musée d'arts visuels du Canada, un centre d'excellence respecté dans le monde entier, n'est pas une mince affaire. Décider des acquisitions, travailler étroitement avec les conservateurs et les donateurs, tisser des liens avec d'autres institutions et parties prenantes, et représenter la voix du Musée au Canada et à l'étranger posent souvent de grands défis. Marc les a relevés admirablement, tout en défendant avec vigueur le professionnalisme et l'indépendance du Musée. »

La présidente du conseil d'administration du Musée, Françoise Lyon, ajoutait, « Comme intendants du musée national d'arts visuels du pays, le conseil d'administration et le directeur ont un même but fondamental : constituer une superbe collection nationale d'oeuvres d'art de tout le pays et du monde, et s'assurer que cette collection soit accessible et appréciée par le plus grand nombre possible de personnes. C'est dans la poursuite de ce but que M. Mayer s'est illustré durant sa direction. »

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a organisé la soirée. Fondée en 1997, la Fondation se consacre à l'avancement des objectifs du Musée par la participation créative de philanthropes résidant au Canada et à l'étranger. Depuis sa création en 1997, la Fondation a recueilli des apports financiers de plus de 65 millions de dollars pour le Musée, ainsi que des dons d'oeuvres d'art d'une valeur de plus de 70 millions de dollars.

En faisant l'éloge des contributions de Marc Mayer, la chef de la direction de la Fondation, Karen Colby-Stothart, a dit, « Sa programmation passionnante a toujours su inspirer et provoquer. Il a présidé à des milliers d'ajouts à la collection nationale, dont certaines des icônes favorites du pays, de Ligne de cent pieds (2010) de Roxy Paine à Leaves of Grass (2012) de Geoffrey Farmer. La pierre angulaire de son legs est la réinvention historique des salles d'art canadien et autochtone pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération et les améliorations du Pavillon du Canada récemment restauré à la Biennale de Venise, qui permet de faire connaître mondialement les artistes canadiens. »

« L'étroite relation de travail de Marc Mayer avec la Fondation du Musée a été particulièrement fructueuse, de dire le président Thomas d'Aquino. Soulignons quelque dons de grande importance : en 2015, la réception de la collection A.K. Prakash de 50 chefs d'oeuvre de l'artiste canadien J.W. Morrice, d'une valeur de 20 millions de dollars, en 2015, le don de 10 millions de dollars de la Banque Scotia, appuyé par l'Archive of Modern Conflict, qui a mené à la création de l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada, et, en 2017, la réception de la collection d'oeuvres d'art contemporain Canadien et internationale par Bob Rennie, d'une valeur de 12 millions de dollars. »

Parallèlement à la célébration du leadership et des réalisations de Marc Mayer au Musée, la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a annoncé les dons de trois millions de dollars, qui renforceront la capacité du Musée de présenter des oeuvres de la collection nationale à la population canadienne dans tout le pays, de partager les oeuvres d'art et les recherches canadiennes par-delà nos frontières, et de participer à des partenariats novateurs.

Les dons comprennent :

Un don de 1,3 million de dollars du Dr John Lacey et de sa regrettée épouse, Naomi Lacey , à l'appui du Prix d'incubateur d'art Naomi et John Lacey - qui reconnaîtra le talent exceptionnel dans les centres d'artistes et les petits musées d'art dans tout le pays.

et de sa regrettée épouse, , à l'appui du - qui reconnaîtra le talent exceptionnel dans les centres d'artistes et les petits musées d'art dans tout le pays. Un don de 1 million de dollars de Carol Weinbaum et Nigel Schuster par l'intermédiaire de la Jack Weinbaum Family Foundation à l'appui du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise . Ce don généreux permet à la Fondation d'atteindre plus de 50 % de la cible de 10 millions de dollars de ce fonds de dotation et d'offrir ainsi un précieux soutien aux expositions des artistes canadiens dans le Pavillon du Canada récemment restauré à la Biennale de Venise .

et par l'intermédiaire de la Jack Weinbaum Family Foundation à l'appui du . Ce don généreux permet à la Fondation d'atteindre plus de 50 % de la cible de 10 millions de dollars de ce fonds de dotation et d'offrir ainsi un précieux soutien aux expositions des artistes canadiens dans le Pavillon du Canada récemment restauré à la Biennale de . Un don de 440 000 $ à l'appui de l'exposition itinérante, Le Canada et l'impressionnisme 1880-1930 , qui présentera des tableaux canadiens de collections privées et publiques, en Allemagne, en Suisse et en France , avant son retour au Musée en 2020.

, qui présentera des tableaux canadiens de collections privées et publiques, en Allemagne, en Suisse et en , avant son retour au Musée en 2020. Un don de 260 000 $ pour le renouvellement des projets spéciaux et des programmes de rayonnement national du Musée, afin de rendre la collection nationale encore plus accessible par des prêts et des partenariats d'exposition dans les villes canadiennes.

En outre, la Fondation est heureuse d'annoncer deux dons d'oeuvres d'art exceptionnels en l'honneur de Marc Mayer. Le dernier Huron (Zacharie Vincent) (1838) d'Antoine Plamondon - un don des Mécènes distingués Fred et Beverly Schaeffer de Toronto, et Parade, Party or Protest (2003) de Geoffrey Farmer, un don de Gilles et Julia Ouellette de Toronto.

La Fondation exprime toute sa gratitude aux amis et collègues de Marc Mayer, et aux Mécènes distingués de la Fondation et autres donateurs qui ont apporté leur généreux et fervent soutien en cette occasion mémorable.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'appuyer le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de sa mission. En favorisant de solides partenariats philanthropiques, la Fondation apporte au Musée un soutien financier additionnel nécessaire pour diriger la communauté des arts visuels du Canada, en région, au pays et dans le monde. La combinaison d'appui public et de philanthropie privée permet au Musée de préserver et d'interpréter le patrimoine d'arts visuels du Canada. La Fondation accueille les dons actuels et différés pour des projets spéciaux et des fonds de dotation. Pour en savoir davantage sur la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, veuillez visiter https://www.beaux-arts.ca/adhesions-dons/la-fondation-du-mbac/la-fondation

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art canadiennes anciennes et contemporaines. Le Musée conserve également la collection la plus prestigieuse d'art européen du quatorzième au vingtième siècle au Canada, d'importants exemples de l'art américain, asiatique et autochtone, et des collections d'estampes, de dessins et de photographies de renommée internationale. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada créait l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherches pluridisciplinaires, consacré à l'histoire, à l'évolution et à l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle essentiel dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions est d'accroître l'accès à de superbes oeuvres d'art pour tous les Canadiens et Canadiennes. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.beaux-arts.ca.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 12:45 et diffusé par :