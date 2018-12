Le Canada et la Chine se préparent à célébrer une année d'activités réussies de promotion du tourisme bilatéral







La ministre Joly participera à une série d'événements marquant la fin de l'Année du tourisme Canada-Chine

OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Des liens étroits unissent les gens et les entreprises du Canada et de la Chine. L'Année du tourisme Canada-Chine (ATCC) 2018 a permis aux deux pays de resserrer ces liens. L'accroissement du nombre de touristes chinois attire plus d'investissements au Canada. Cette dynamique favorise la croissance économique de nos collectivités et crée de bons emplois pour la classe moyenne partout au pays.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, se joindra aux membres des milieux canadien et chinois du tourisme à Beijing, du 17 au 20 décembre, pour se faire l'hôte d'une série d'activités visant à célébrer la fin de l'ATCC, qui a connu un grand succès.

La ministre Joly inaugurera l'exposition des sports d'hiver et du tourisme du gouvernement du Canada, qui s'inscrira dans le cadre de la Rencontre 2022 - Festival de la culture de neige et de glace. L'exposition mettra en vedette les sports d'hiver, la culture, la cuisine et les produits touristiques canadiens avant la tenue des Jeux olympiques d'hiver de Beijing en 2022.

Le succès remporté lors de la mission commerciale canadienne axée sur le tourisme en Chine en juin est l'une des grandes réalisations de l'ATCC. En effet, sept ententes ont été conclues pour tisser de nouveaux liens dans le secteur touristique, dont une à laquelle prend part l'Association touristique autochtone du Canada. Le lancement de la série d'ateliers de préparation au tourisme chinois dernièrement, en collaboration avec l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC), est une autre initiative réalisée durant l'ATCC. Ces ateliers aideront les entreprises touristiques à se familiariser davantage avec le marché chinois et à accueillir au Canada un plus grand nombre de visiteurs chinois.

Citations

« Je suis ravie de me joindre aux membres de nos milieux du tourisme alors que nous célébrons une année fabuleuse pour le tourisme Canada-Chine. Au cours des neuf premiers mois de 2018, attirés par le patrimoine naturel, les villes multiculturelles et la riche culture des peuples autochtones qui font la renommée mondiale du Canada, plus de 580 000 Chinois ont visité le pays. C'est un nombre record, mais il y a encore beaucoup à faire puisque nous visons à attirer deux fois plus de touristes de la Chine d'ici 2021, ce qui entraînera la création de possibilités économiques et d'emplois pour la classe moyenne. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

La Chine est le deuxième partenaire commercial, la troisième source de touristes et la source d'étudiants étrangers la plus importante et affichant la plus forte croissance du Canada.

En 2016, le visiteur chinois moyen a dépensé plus d'argent lors de ses vacances au Canada que tout autre visiteur (2 500 $).

Depuis que la Chine a décerné au Canada le statut de destination approuvée en 2010, le nombre de touristes chinois est passé de 195 000 en 2010 à 682 000 en 2017.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, le Canada a accueilli un nombre record de visiteurs chinois, soit plus de 580 000.

Le Canada vise à attirer deux fois plus de visiteurs chinois d'ici 2021.

Liens connexes

