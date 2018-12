Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un nouveau fonds de recherche visant à formuler des idées audacieuses liées à la santé, à l'environnement, à l'économie et aux communautés







OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, annoncera la création d'un nouveau fonds qui permettra à la communauté de recherche de mener des travaux transformateurs présentant des risques élevés et demandant des résultats rapides. Ces travaux permettront de faire des découvertes qui contribueront à changer le monde et à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes.

La ministre sera accompagnée des membres du Comité de coordination de la recherche au Canada, de parlementaires, de représentants du corps diplomatique et de parties prenantes du Canada et d'ailleurs.

Date : le jeudi 6 décembre 2018



Heure : 9 h (heure de l'Est)



Lieu : Les cours Bayview

7, chemin Bayview

Ottawa (Ontario)

On demande aux représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce de confirmer à l'avance leur présence auprès d'Alioune Camara, au 613-992-8930 ou à alioune.camara@sshrc-crsh.gc.ca.

Suivez les trois organismes subventionnaires du Canada sur Twitter :

@IRSC_CIHR, @CRSNG_NSERC, @CRSH_SSHRC

Suivez les nouvelles concernant les sciences canadiennes sur les médias sociaux @ScienceCDN : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA





SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 11:59 et diffusé par :