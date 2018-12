Activité économique dans l'industrie de la construction - Des niveaux d'activité élevés sont prévus dans la construction en 2019







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'activité économique dans l'industrie de la construction pour l'année 2018 aura atteint un volume de travail élevé, s'établissant à 161,5 millions d'heures travaillées, ce qui représente une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. L'année 2019 s'annonce également intéressante dans la construction, alors qu'un niveau d'activité toujours élevé est attendu, avec une prévision de 156,5 millions d'heures travaillées.

C'est ce que révèle Perspectives 2019, un document publié aujourd'hui par la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Des données régionales sont disponibles au bas de ce communiqué.

Activité économique par secteur

Dans le secteur du génie civil et de la voirie, un certain répit est prévu en 2019, avec un ralentissement de l'ordre de 11%. Essentiellement, l'aboutissement du projet du nouveau pont Champlain a un grand impact sur l'activité dans ce secteur. Le chantier du Réseau express métropolitain (REM) devrait permettre d'amoindrir cette perte.

Les perspectives économiques pour le secteur industriel sont positives pour 2019, grâce à la concrétisation de quelques projets, notamment pour la mine de lithium Whabouchi, une nouvelle usine de Kruger et une usine de production de vaccins de Medicago.

Le secteur institutionnel et commercial, pour sa part, roule à plein régime. Après avoir enregistré la meilleure année de son histoire en 2018, on peut s'attendre à une année de stabilité en 2019. De grands chantiers sont actifs dans le domaine de la santé, notamment la dernière phase du CHUM et le nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec. La construction commerciale est également dynamique grâce à plusieurs projets importants.

Enfin, le secteur résidentiel continue de surprendre, en demeurant à des niveaux élevés. La confiance des ménages demeure bonne et alimente la demande. Avec 42 000 mises en chantiers prévues en 2019, l'activité revient à un niveau plus soutenable dans ce secteur.

Activité régionale Variation du nombre d'heures travaillées Région 2018 Estimation 2019 Prévision Bas-Saint-Laurent - Gaspésie 10% - Saguenay - Lac-Saint-Jean 2% 1% Québec 10% 1% Mauricie - Bois-Francs 10% -3% Estrie 9% 4% Grand Montréal 10% -5% Outaouais 8% 4% Abitibi-Témiscamingue 11% 3% Baie-James 10% 10% Côte-Nord - -7% Ensemble du Québec 9% -3%

Une liste des principaux projets est également disponible.

À propos de la Commission de la construction du Québec

Créée en 1987, la Commission de la construction du Québec est responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20), qui encadre cette industrie. Elle offre de nombreux services aux clientèles qu'elle dessert, notamment pour tout ce qui a trait à la formation professionnelle, à la gestion de la main-d'oeuvre et à l'application des conventions collectives de l'industrie de la construction.

Pour plus de renseignements, visitez le ccq.org.

Site Web : ccq.org

Facebook.com/ccq

SOURCE Commission de la construction du Québec

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 12:00 et diffusé par :