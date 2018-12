Nous y sommes : l'initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia(MC) est lancée!







- Un programme complet qui donne aux femmes les moyens de propulser leur entreprise -

TORONTO, le 5 déc. 2018 /CNW/ - La Banque Scotia lançait aujourd'hui l'Initiative Femmes entrepreneures de la Banque ScotiaMC, un programme complet qui soutient les femmes chefs d'entreprise en leur donnant accès à du capital, à de la formation et à du mentorat. La recherche universitaire et les propres études de la Banque Scotia ont démontré que les entreprises menées par des femmes doivent triompher d'obstacles de taille pour assurer leur croissance. La Banque Scotia s'attaque à ce problème en offrant aux dirigeantes les moyens d'atteindre la prospérité.

L'Initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia repose sur trois piliers :

Accès à du capital : La Banque Scotia mettra sa capacité financière au service de la croissance des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. Qui plus est, elle assurera un accès équitable à sa gamme complète de solutions de financement. Les femmes propriétaires et dirigeantes d'entreprises peuvent compter sur nous comme partenaire financier pour les aider dans leur croissance.

Un nouveau conseil consultatif, composé d'hommes et de femmes qui ont une vaste expérience des services financiers, aidera les femmes à développer leur entreprise, en animant des séances de mentorat en petits groupes sur des thèmes prédéfinis et des problèmes professionnels complexes. Nos clientes auront l'occasion d'interagir avec des cadres supérieurs ainsi qu'avec d'autres femmes du milieu des affaires qui partagent une vision commune. Formation : Dans le cadre de ses Camps de désentraînementMC, la Banque Scotia offrira une série de séances qui « désenseigneront » les idées traditionnelles sur les moyens de réussir. Les participantes se pencheront, avec des cadres supérieurs de la Banque Scotia et d'autres experts, sur des questions qui les concernent, comme la gouvernance, l'adoption de nouvelles technologies et le recrutement et la rétention du personnel, et entendront des femmes qui ont réussi et des membres du Conseil consultatif.

« Lors de l'élaboration du programme, la Banque Scotia a consulté ses clients, des chercheurs et des entrepreneurs de premier rang pour mieux comprendre les obstacles qui freinent les dirigeantes d'entreprise, explique Gillian Riley, vice-présidente à la direction de la Banque Scotia. Nous avons notamment mis en évidence un parti pris inconscient qui a des conséquences sur les dirigeantes d'entreprise dans l'accès au financement. Un de ces effets, c'est que le taux d'approbation des demandes faites par des femmes est nettement plus faible que du côté des hommes. À l'aide de l'Initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia, nous pourrons mieux comprendre et servir les dirigeantes d'entreprises et être un précieux partenaire de leur réussite. »

Afin de souligner le lancement de l'Initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia, la Banque a organisé ce matin une discussion au Scotiabank Centre. Des dirigeantes se sont réunies pour parler des défis qu'elles rencontraient à la tête de leur entreprise. Parmi les conférencières principales, on comptait Gillian Riley et Sarah Kaplan, professeure et directrice de l'Institute for Gender and the Economy à l'Université de Toronto.

« Bien que l'Initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia ne soit menée qu'au Canada pour la clientèle des Services aux entreprises, nous prévoyons éventuellement étendre sa portée, ajoute Mme Riley. Nous n'y voyons pas simplement une occasion d'affaires : c'est aussi un défi social qu'il faut relever. »

Les dirigeantes d'entreprises sont invitées à consulter www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html pour en apprendre davantage sur cette initiative et pour connaître le détail de chacun des trois piliers.

