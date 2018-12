La Nation Nishnawbe Aski et le Canada signent une entente de principe en matière d'éducation







OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Pour parvenir à la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada, il est essentiel de travailler en collaboration afin de renouveler la relation, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

La Nation Nishnawbe Aski et le gouvernement du Canada ont franchi aujourd'hui une étape importante vers la réconciliation et le renouvellement des relations de nation à nation en signant une entente de principe en matière d'éducation.

L'entente de principe ouvre la voie à la poursuite de négociations sur le contrôle et le pouvoir législatif des Premières Nations en matière d'éducation, de la maternelle à la 12e année, dans leurs communautés. La promotion de la culture et de la langue autochtones sera au coeur du nouveau système d'éducation de la Nation Nishnawbe Aski, qui sera créé dans le cadre de l'accord définitif.

L'objectif est de jeter des bases solides pour que les Premières Nations de la Nation Nishnawbe Aski puissent s'affranchir des dispositions relatives à l'éducation dans la Loi sur les Indiens, exercer leur vision d'une autodétermination accrue et bâtir un avenir meilleur pour leurs élèves et leurs communautés.

Citations

« Il est nécessaire que nous affirmions notre compétence en matière d'éducation pour être en mesure d'enseigner à nos enfants d'une manière qui est cohérente avec nos cultures, tout en nous assurant qu'ils sont prêts, sur le plan scolaire, pour toutes les possibilités qui se présenteront à eux dans l'avenir. Notre système éducatif sera conçu et mis en oeuvre par nos communautés, et il offrira à nos enfants des occasions d'apprentissage de grande qualité, adaptées culturellement et au même niveau que dans le reste du Canada. Cette entente de principe engage la Nation Nishnawbe Aski et le Canada à redonner la compétence en matière d'éducation aux Premières Nations de la Nation Nishnawbe Aski et à renforcer les relations entre nos nations. »

Grand chef Alvin Fiddler

Nation Nishnawbe Aski

« Il s'agit d'une étape importante vers une autodétermination accrue pour les communautés de la Nation Nishnawbe Aski et un avenir meilleur pour leurs élèves. Grâce aux discussions en cours, nous préparons le terrain afin que les Premières Nations participantes collaborent à la prise en charge de leur propre système d'éducation - un système qui permettra de doter les élèves des outils dont ils ont besoin pour réussir et s'épanouir tout en étant fiers du lien solide qui les unit avec leur culture et leur langue. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Document d'information

Entente de principe conclue avec la Nation Nishnawbe Aski

Aperçu

Le 5 décembre 2018, les Premières Nations de la Nation Nishnawbe Aski et le gouvernement du Canada ont franchi une étape importante vers la réconciliation et le renouvellement des relations de nation à nation en signant une entente de principe en matière d'éducation.

La Nation Nishnawbe Aski représente 49 Premières Nations dont la population totale s'élève à quelque 49 000 membres et 10 000 élèves.

Contexte des négociations

En 1997, les parties ont entamé des négociations portant sur la compétence en matière d'éducation. Après la signature de l'entente-cadre en 1999, les parties ont amorcé des négociations en vue de conclure une entente de principe.

Bien que les parties aient élaboré un projet d'entente de principe en 2009, il a été déterminé que des travaux supplémentaires étaient nécessaires afin de préciser un modèle d'éducation. Les négociations ont alors été interrompues.

Les négociations ont été relancées en 2016 afin de rendre compte des approches adoptées par le Canada en matière de réconciliation et de la vision renouvelée de la Nation Nishnawbe Aski pour le rétablissement de la compétence en matière d'éducation grâce à la mise sur pied d'un système d'éducation à l'échelle du territoire.

Cette vision a été façonnée par la mobilisation communautaire. Les activités de sensibilisation et de consultation auprès des membres des Premières Nations se poursuivront durant les négociations de l'accord définitif.

L'entente de principe signée établit le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un accord définitif sur l'autonomie gouvernementale en matière d'éducation. L'approbation de l'accord définitif sera soumise au vote des membres de la communauté.

