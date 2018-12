La Ville de Montréal dévoile son premier plan d'action en matière d'immigration et d'intégration des nouveaux arrivants







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée de Magda Popeanu, vice-présidente et responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière, et de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal, a dévoilé ce matin le premier plan d'action 2018-2021 visant l'intégration des nouveaux arrivants à Montréal.

« J'en suis convaincue : l'immigration enrichit la métropole en élargissant ses horizons et en créant des milieux de vie dynamiques à l'échelle de tous les arrondissements. Avec la mise en oeuvre de ce plan, l'administration municipale réunit les conditions gagnantes qui permettront d'accélérer le processus d'intégration des nouveaux arrivants afin de maximiser leur pleine participation à la vie montréalaise », a déclaré la mairesse de Montréal.

Innovant et mobilisateur

Intitulé Montréal inclusive, le plan d'action triennal est le fruit de consultations avec les acteurs du milieu de l'immigration et des personnes immigrantes, tout en s'inspirant des meilleures pratiques de partout dans le monde. On y retrouve une trentaine d'actions regroupées sous quatre grands axes. Le premier axe vise à rendre l'administration municipale exemplaire en étant ouverte, sécuritaire et inclusive. Le deuxième axe porte sur une offre de service intégrée et accessible alors que le troisième s'adresse aux acteurs de l'emploi et à la société civile afin de bonifier leurs capacités d'accueil et d'inclusion. Le dernier axe vise à assurer la protection et l'accès à des services aux migrants sans statut ou à statut précaire. À terme, l'administration municipale souhaite augmenter la participation des nouveaux immigrants à la vie économique, assurer le respect de leurs droits, réduire l'écart entre leur taux de chômage et celui des natifs et améliorer leur accès à des logements de qualité et abordables.

« Nous avons pris la décision de ne plus parler de Montréal en termes de ville sanctuaire, mais plutôt parler de ville responsable et engagée en mettant l'emphase sur des actions sur le terrain pour protéger l'ensemble de la population montréalaise, quel que soit le statut, sans peur », a expliqué Mme Popeanu.

« Montréal a l'ambition d'agir de façon exemplaire et mobilisatrice. Avec ce tout nouveau plan d'action, nous déploierons les meilleures initiatives et les outils les mieux adaptés pour que tous les immigrants et immigrantes puissent pleinement s'épanouir et recevoir l'accueil dont ils ont rêvé à leur arrivée dans notre belle et grande ville », a ajouté la mairesse Plante.

Des interventions de proximité

Depuis plus de 25 ans, Montréal a mis en place des orientations, des politiques et des pratiques pour assurer l'intégration et la participation des citoyens et citoyennes de diverses origines à toutes les sphères de la vie municipale. Le plan d'action Montréal inclusive 2018-2021 s'inscrit en conformité avec l'attribution du statut de métropole, qui reconnaît le rôle-clé de Montréal en matière d'immigration, d'inclusion et d'intégration ainsi que sa capacité d'intervention de proximité.

Pour connaître en détail le plan d'action Montréal inclusive 2018-2021, visitez le site web de la Ville de Montréal.

