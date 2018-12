Premier Tech s'associe pour mieux servir le marché nord-américain de l'agriculture







RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Premier Tech et son Groupe Équipements Industriels sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat entre Prairie Engineering, une entreprise Premier Tech, et Petkus. Bien établis dans le secteur de l'agriculture, ces deux fournisseurs partagent une vision commune, soit celle d'offrir une expérience client hors du commun en proposant des solutions novatrices.

Fondée en Allemagne en 1852, Petkus met au point ses propres technologies pour fabriquer du matériel destiné au conditionnement des grains. Fidèle à la vision stratégique de Premier Tech, ce nouveau partenariat permettra à l'entreprise d'offrir au marché nord-américain de l'agriculture des équipements digne de l'industrie 4.0.

Ainsi, Prairie Engineering, une entreprise Premier Tech, devient le distributeur exclusif des produits Petkus au Canada et aux États-Unis. En plus de continuer à compter sur l'expertise reconnue de l'entreprise, ses clients auront maintenant accès à une large gamme de matériel de conditionnement comprenant des tables densimétriques et des appareils de tri, de nettoyage et de traitement chimique.

En plus de distribuer ces équipements de pointe, Prairie Engineering assurera le service après-vente, la fourniture de pièces et l'entretien préventif pour les clients de Petkus en Amérique du Nord.

« Chez Premier Tech, nous avons su développer une compréhension profonde des véritables enjeux de nos clients et des marchés où nous oeuvrons afin de conférer à nos offres commerciales toute leur pertinence », déclare Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation. « Ce partenariat entre deux entreprises visionnaires s'inscrit parfaitement dans cette philosophie - aider nos clients à gagner grâce à une offre de solutions technologiques et novatrices. »

À propos de Premier Tech

Premier Tech se déploie depuis 95 ans à l'international grâce à la force motrice de ses 4 500 équipiers répartis dans 26 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi que sur une solide Culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans trois grands métiers : l'Horticulture et l'Agriculture; les Équipements Industriels; et les Technologies Environnementales. Son approche entrepreneuriale s'appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui lui permet aujourd'hui de réaliser des ventes de près de 800 millions de dollars tout en enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle. Pour en apprendre plus sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et également twitter.com/_PremierTech

