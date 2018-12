RBC Gestion de patrimoine adopte une approche créative pour recruter des conseillères en placement







La série vidéo vise à dissiper les mythes sur le rôle de conseiller en placement

TORONTO, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Chef de file des maisons de courtage de valeurs au Canada1, RBC Dominion valeurs mobilières cherche constamment de nouveaux moyens de recruter des conseillers en placement pour son équipe canadienne. Une récente analyse des dossiers de recrutement a permis de constater que les hommes sont plus susceptibles de poser une candidature pour ce rôle directement après leurs études postsecondaires, alors que les femmes deviennent plus souvent conseillères en placement après avoir mené avec succès une carrière dans un autre domaine. La société a donc créé une nouvelle série de vidéos visant à recruter des femmes qui n'ont jamais envisagé une carrière de conseillère en placement.

« Les conseillers en placement mènent une carrière enrichissante dans un secteur florissant, affirme David Agnew, chef de la direction, RBC Gestion de patrimoine - Canada. Nous nous consacrons à aider les familles et la nouvelle génération d'investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. En favorisant le recrutement et l'avancement des conseillères, nous sommes en mesure de mieux servir nos clients et de renforcer notre position de chef de file dans le secteur des services financiers au Canada. »

La nouvelle campagne de recrutement s'amorce par deux vidéos présentant des conseillères en placement qui parlent du parcours les ayant menées à ce rôle ; quatre autres vidéos seront lancées en décembre. Les conseillères racontent leur parcours personnel, remontant souvent plusieurs décennies pour expliquer ce qui les a attirées vers le secteur et comment elles ont surmonté les difficultés et leurs propres doutes. Bien que leurs antécédents soient différents, elles ont en commun la conviction que ce secteur repose d'abord et avant tout sur de solides relations.

La campagne, qui vise à dissiper les mythes sur le secteur des placements, met l'accent sur la souplesse et l'autonomie que RBC Dominion valeurs mobilières offre à ses conseillers en placement.

« Les gens pensent souvent qu'il s'agit d'un emploi très technique et analytique, mais je crois que l'aspect le plus important est le souci des clients et la volonté d'établir une relation avec eux, car c'est là que réside le pouvoir de nos activités, dit Michelle Vickers, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, RBC DVM. Nous discutons avec les clients, nous abordons leurs sujets de préoccupation et nous déterminons les occasions qu'ils doivent saisir, mais surtout, nous les aidons à établir leurs objectifs. »

La société appuie la croissance et la réussite des conseillères au moyen de diverses initiatives, comme le programme de congé autorisé pour conseillère en placement, le Programme de mentorat des conseillers en placements, le Comité consultatif des femmes RBC DVM et le symposium sur les femmes, ainsi que d'autres forums qui facilitent le retour au travail, le rehaussement des aptitudes professionnelles et le soutien lié à la santé mentale.

Selon un récent sondage2 commandé par RBC Gestion de patrimoine, 92 % des Canadiennes fortunées croient que les femmes ont plus d'occasions de participer à la planification financière qu'avant. Alors que les femmes sont plus nombreuses que jamais à contrôler du patrimoine, le secteur doit faire un effort pour refléter sa clientèle. Actuellement, les femmes représentent près du quart des conseillers et conseillers associés en placement à RBC DVM, qui compte accroître cette proportion au cours des prochaines années.

Une page de renvoi, rbcgp.com/votreparcours, est consacrée à la campagne de recrutement, qui comprend également des vidéos et des publicités dans les médias traditionnels et sociaux.

À propos de RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine est l'un des cinq plus importants gestionnaires de patrimoine au monde*. RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d'actifs directement et par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d'actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). RBC Gestion de patrimoine compte 971 milliards de dollars canadiens d'actifs sous administration, 665 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion et plus de 4 800 conseillers financiers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à www.rbcwealthmanagement.com .

* Classement Global Private Banking KPI Benchmark 2018 de Scorpio Partnership. Aux États-Unis, les titres sont offerts par

l'intermédiaire de RBC Gestion de patrimoine, division de RBC Capital Markets, SARL, filiale en propriété exclusive de Banque

Royale du Canada. Membre du NYSE, de la FINRA et de la SIPC

À propos de RBC Dominion valeurs mobilières

RBC Dominion valeurs mobilières est le chef de file canadien1 de la gestion de placements discrétionnaire et non discrétionnaire pour les investisseurs aisés et fortunés. Bien que la gestion de placements constitue son activité principale, ses quelque 1 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille offrent aussi une vaste gamme de conseils et de solutions de gestion patrimoniale, tels l'assurance, la retraite, la planification successorale et fiscale et les dons de bienfaisance, afin d'aider les clients à préserver et à faire fructifier leur patrimoine et à le transmettre.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.* et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. * Membre-

Fonds canadien de protection des épargnants. RBC Dominion valeurs mobilières Inc. est une société membre de RBC Gestion

de patrimoine, division opérationnelle de Banque Royale du Canada. ® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada,

utilisée(s) sous licence. © 2018 RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Tous droits réservés

(1) Strategic Insight (rapport sur le courtage et la distribution de détail, hiver 2018, et rentabilité du courtage - RBC Dominion

valeurs mobilières, janvier 2018). Strategic Insight (rentabilité des services de banque privée - division Banque privée de RBC,

2018) (2) À la demande de RBC Gestion de patrimoine, l'Economist Intelligence Unit (EIU) a mené un sondage à l'échelle mondiale

auprès de 1 051 personnes fortunées, y compris 259 répondants du Canada, entre mars et mai 2018

