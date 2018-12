Cardiologs : son cofondateur et PDG nommé au palmarès Innovators Under 35 de la MIT Technology Review et Innovateur européen de l'année BNP Parisbas







Yann Fleureau reconnu en Europe pour le développement d'une plateforme d'IA servant à l'analyse d'électrocardiogrammes (ECG) à partir de n'importe quel dispositif aux fins de soutenir les médecins dans l'établissement d'un diagnostic rapide et précis pour les patients souffrant de maladies cardiaques

PARIS, 5 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Cardiologs, une société médico-technologique qui transforme la façon d'établir les diagnostics cardiaques au moyen d'une intelligence artificielle de qualité médicale et d'une technologie infonuagique, a annoncé aujourd'hui que son cofondateur et président-directeur général, Yann Fleureau, figure sur la liste Innovators Under 35 Europe 2018 dressée par la publication MIT Technology Review. Il a été honoré lors d'une cérémonie de remise des prix tenue à Paris le 4 décembre 2018. De plus, parmi les 35 lauréats, Yann Fleureau s'est vu nommé Innovateur européen de l'année BNP Paribas.

Sélectionné parmi un bassin de plus de 1 000 candidats, les 35 innovateurs ont été récompensés en raison de leur rôle au sein d'une collectivité de dirigeants qui transforme l'avenir de la technologie. Yann s'est notamment distingué par sa transformation des soins cardiaques au moyen d'une plateforme IA infonuagique capable d'analyser des électrocardiogrammes (ECG) avec rapidité et précision.

« Je suis honoré d'être un des lauréats de cette prestigieuse distinction et je suis touché que l'on m'ait inclus parmi les nombreux innovateurs talentueux qui mettent la technologie au service l'humanité », a indiqué Yann. « Cette technologie n'améliore pas uniquement l'efficacité des diagnostics cardiaques et l'analyse d'ECG, mais en démocratise également l'accès afin qu'elle puisse profiter aux pays en développement et aux marchés émergents. Je suis fier du travail que notre équipe a réalisé. Nous sommes impatients de faire fond sur cette reconnaissance et de continuer à élargir la portée de notre solution ainsi que notre cueillette de données aux fins de servir une collectivité élargie de médecins et de patients. »

La technologie de Cardiologs, accessible mondialement à partir de tout dispositif, appuie les médecins en favorisant la détermination de schémas et la prévision d'irrégularités de l'activité électrique du coeur ? leur offrant ainsi la possibilité de mieux diagnostiquer et traiter les maladies cardiaques. Il s'agit du premier algorithme mis en marché pour l'analyse d'ECG basée sur la technologie d'apprentissage approfondi et qui compte parmi les rares solutions IA ayant obtenu une autorisation pour usage clinique auprès des autorités de réglementation. Le système porte actuellement la marque CE en Europe et a reçu l'approbation de la FDA pour aider les médecins à dépister différents types d'arythmies, comme la fibrillation atriale, au moyen d'ECG mobiles. Cette solution est maintenant employée cliniquement sur quatre continents.

« Grâce à Cardiologs et à son recours à l'IA aux fins de diagnostics cardiaques, Yann Fleureau propose la révolution technologique d'un outil utilisé depuis plusieurs années dans la pratique clinique, mais dont le potentiel connaît aujourd'hui une croissance exponentielle avec l'arrivée de nouveaux dispositifs capables d'enregistrer des ECG », a souligné l'équipe organisatrice de Innovators Under 35 Europe. « Cardiologs nous offre maintenant une solution d'analyse spécialisée extensible qui peut expliquer ce nouveau et précieux flot de renseignements cliniques et qui pourrait devenir un fondement essentiel de la médecine du futur. »

À propos de Cardiologs

Cardiologs est une société médico-technologique dévouée à transformer l'établissement de diagnostics cardiaques au moyen d'une intelligence artificielle de qualité médicale et d'une technologie infonuagique. Développée en collaboration avec d'éminents médecins, la solution d'analyse d'ECG de Cardiologs permet aux cliniciens du monde entier de fournir des soins cardiaques avec une rapidité et une efficacité accrues. La solution d'analyse d'ECG de Cardiologs, portant la marque CE et approuvée par la FDA pour le dépistage de 14 arythmies cardiaques, s'appuie sur une base de données expansive qui contient plus de 600 000 enregistrements d'ECG et soutenue par de nombreuses publications cliniques.

