Avis aux médias - Plus de 500 professionnelles en soins manifesteront pour dénoncer l'inertie du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la présidente de la FIQ, Nancy Bédard, participera à une manifestation des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour dénoncer la situation intenable au CHSLD Denis-Benjamin-Viger et à l'Hôpital général du Lakeshore.

Nancy Bédard et Johanne Riendeau, présidente du SPSSODIM, interpelleront Danielle McCann et Marguerite Blais, ainsi que la direction du CIUSSS lors d'un point de presse en ouverture de la manifestation.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation des professionnelles en soins du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal



Quand : Jeudi 6 décembre 2018



Heure : 11 h 45



Lieu : Hôpital Général du Lakeshore

160, avenue Stillview

Pointe-Claire (Québec) H9R 2Y2

À propos du SPSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal représente plus de 3 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

À propos de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

