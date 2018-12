Tech Data nommé lauréat du prix 2018 Insight Synergy comme partenaire de distribution de l'année







Reconnue comme partenaire de distribution de l'année pour la réussite de son approche « help-versus-sell » (aider plutôt que vendre) tout en menant une croissance des revenus

CLEARWATER, Floride, 5 décembre 2018 /CNW/ - Tech Data (Nasdaq : TECD) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu le prix 2018 Insight Synergy du partenaire de distribution de l'année lors de l'évènement de partenaire Synergy19 organisé par Insight Enterprises à l'hôtel Arizona Biltmore le 14 novembre dernier. Tech Data a été reconnue spécifiquement pour l'adoption de l'approche « help-versus-sell » (aider plutôt que vendre) pour sa collaboration avec Insight. Ce lien significatif a aidé à faire croître les revenus de Tech Data de 22 pour cent en un an, notamment 30 pour cent au troisième trimestre.

« Ce prix est la culmination des grands efforts entrepris par les équipes de Tech Data et d'Insight au cours de l'année pour ouvrir de nouvelles opportunités de marché et développer l'activité à un rythme accéléré, » a déclaré Marty Bauerlein, vice-président principal, ventes, Amérique du Nord chez Tech Data. « Notre haut niveau de capacités d'infrastructure convergente, de solutions de marché verticales, d'expertise en formation ainsi que les offres de services au niveau de l'entreprise aident Insight à résoudre les défis commerciaux de ses clients de manière plus efficace. »

Les prix annuels Insight Synergy célèbrent les partenaires exceptionnels dont les solutions et services se connectent tout en souplesse avec Insight Intelligent Technology Solutionstm pour un simple objectif : créer des liens significatifs qui aident les entreprises à fonctionner de manière plus intelligente. Le thème de Synergy de cette année était « Connecter » et insistait sur l'importance de la collaboration pour offrir davantage de valeur aux clients qui doivent trouver un équilibre entre les exigences concurrentielles de la gestion des besoins TI actuels tout en se transformant en pensant à l'avenir.

« Notre monde est chaque jour plus connecté et pour trouver des manières d'utiliser intelligemment les données pour augmenter la productivité des effectifs et améliorer le vécu des clients, il nous faut des partenaires forts qui peuvent réduire la pression sur les ressources TI des clients, » a expliqué Bob Kane, vice-président principal de commercialisation de produit, Insight U.S. « Grâce à notre force combinée, Tech Data et Insight proposent des solutions tous-services offrant des résultats réels aux problèmes complexes des entreprises. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.techdata.com ou appelez le 1-800-237-8931.

À propos de Tech Data

Tech Data connecte le monde au pouvoir de la technologie. Notre portefeuille complet de produits, nos services et solutions, nos compétences hautement spécialisées et notre expertise en matière de technologies de prochaine génération permettent aux partenaires de réseau de procurer au marché les produits et les solutions dont le monde a besoin pour se connecter, croître et aller de l'avant. Tech Data est classée au 83e rang de la liste Fortune 500® et a été nommée l'une des entreprises les plus admirées de la planète par Fortune pendant neuf années consécutives. Pour en savoir plus, consultez le site www.techdata.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos d'Insight

Aujourd'hui, toutes les entreprises sont technologiques. Insight Enterprises Inc. donne des moyens aux organisations de toutes les tailles de maximiser la valeur commerciale des TI avec Insight Intelligent Technology Solutionstm et ses services. En tant que fournisseur mondial classé au « Fortune 500 » de solutions et services d'innovation numérique, de transformation de centres d'infonuagique et de données, de personnel connecté et d'optimisation de chaîne logistique, nous aidons les clients à gérer avec succès leurs TI aujourd'hui tout en se transformant pour demain. De la stratégie et la conception TI à l'implémentation et la gestion, nos plus de 6 600 employés aident les clients à innover et optimiser leurs opérations pour que leurs entreprises fonctionnent de manière plus intelligente. Vous trouverez plus d'information sur le site insight.com. NSIT-M

