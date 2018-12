Le gouvernement du Canada investit en intelligence artificielle et crée près de 1 000 emplois pour la classe moyenne







Six entreprises montréalaises prennent leur envol et partent à la conquête de nouveaux marchés

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les technologies de l'intelligence artificielle (IA) façonneront un avenir meilleur pour tous les Canadiens en créant de bons emplois et de nouvelles sources de croissance économique qui peuvent rendre nos économies plus concurrentielles, inclusives et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie six entreprises hautement innovantes du Grand Montréal.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 6,3 millions de dollars pour soutenir six entreprises en intelligence artificielle dans leurs efforts de croissance et de conquête de nouveaux marchés.

De ce montant, une contribution remboursable de cinq millions de dollars est accordée à Élément AI inc., un chef de file mondial de l'intelligence artificielle qui fournit des produits logiciels aux entreprises pour les aider à être plus solides, plus sûres et plus agiles. Grâce à cette aide financière, Élément AI pourra continuer le déploiement de ses activités à l'étranger, accroître sa participation à des foires commerciales, embaucher des spécialistes en intelligence artificielle et acquérir du matériel informatique. On prévoit que près de 900 emplois seront créés.

De plus, près de 1 300 000 dollars sont consentis pour appuyer la croissance de cinq autres entreprises innovantes en intelligence artificielle du Grand Montréal : Imagia, Keatext inc., ARA Robotique inc., C2RO Cloud Robotics inc. et Roof Ai. Au total, ces investissements devraient permettre de créer 77 emplois.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les entreprises canadiennes à fort potentiel de croissance à innover, à accroître leur productivité et leur compétitivité, et à accéder à de nouveaux marchés, de façon à contribuer à la croissance économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Citations

« L'intelligence artificielle transforme toutes les industries et tous les secteurs, ouvrant davantage de possibilités pour les Canadiens. Il est réjouissant de voir le dynamisme et la créativité de ces six entreprises du Grand Montréal, qui, chacune à sa façon, contribuent à consolider le rôle du Canada comme chef de file mondial en innovation, en plus de créer des emplois hautement spécialisés qui jouent un rôle essentiel dans l'essor de l'économie numérique du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Cette contribution du Programme de développement économique du Québec démontre encore une fois le leadership canadien en intelligence artificielle qui aura permis à des compagnies comme Élément AI d'émerger. Cet investissement nous permettra d'accélérer notre expansion mondiale, de créer des emplois et de mettre en place notre infrastructure d'innovation. »

Anne Martel, première vice-présidente Opérations et cofondatrice, Élément AI

« Avec l'appui de DEC, nous avons la chance de pouvoir nous installer à Montréal, plaque tournante de l'IA. Cela permettra de favoriser nos relations avec les institutions en IA comme Mila et IVADO et de consolider un écosystème d'IA en santé qui comprend d'autres organisations clés tels l'Institut Vecteur et l'Alberta Machine Intelligence Institute (AMII). L'aide obtenue accélérera les découvertes innovantes pour les entreprises pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de diagnostics et permettra de rendre la médecine personnalisée accessible pour tous les patients. »

Shelley Epstein, vice-présidente, Affaires internes et publiques, Imagia

« Bâtir son entreprise est un défi de tous les jours. C'est un parcours qui commence en trouvant la solution à un problème dans le marché pour ensuite créer les moyens d'exposer cette solution aux clients. En chemin, il s'agit de se procurer toute l'aide qu'on peut avoir pour y arriver. Les organismes comme DEC sont des moyens précieux qui rendent ce chemin moins long. »

Narjès Boufaden, présidente et chef de la direction, Keatext

« L'appui de DEC nous permet de concrétiser nos projets de commercialisation au Canada et aux États?Unis. C'est avec l'aide de DEC que nous avons pu supporter notre croissance et notre positionnement dans de nouveaux marchés à l'extérieur du Québec. »

Pascal Chiva-Bernard, président et cofondateur, ARA Robotique

« La stratégie de croissance de C2RO est ambitieuse : nous commercialisons notre solution d'intelligence machine en temps réel à l'échelle mondiale afin d'améliorer la qualité des expériences quotidiennes avec l'intelligence artificielle. L'aide financière de DEC aidera à renforcer notre capacité de pénétrer les marchés mondiaux et à étendre la portée de la plateforme Engage de C2RO, qui change la donne. »

Riccardo Badalone, chef de la direction, C2RO Cloud Robotics

« Le Programme de développement économique du Québec nous a permis d'entrer plus rapidement sur le marché américain et d'accélérer notre croissance. En utilisant le financement obtenu grâce au programme, nous avons pu négocier des ententes avec certaines des plus importantes entreprises immobilières aux États?Unis. »

Pierre Sabbagh, président, Roof Ai

Faits en bref

Le Canada est un chef de file de l'IA, et l'un des piliers de la stratégie de croissance économique du gouvernement est de miser sur l'avantage du Canada dans le domaine des technologies numériques.

est un chef de file de l'IA, et l'un des piliers de la stratégie de croissance économique du gouvernement est de miser sur l'avantage du Canada dans le domaine des technologies numériques. Le gouvernement du Canada est déterminé à développer les grappes en IA par la réalisation de nouveaux investissements et l'expansion des entreprises de chez nous. Ainsi, les technologies de l'IA seront adoptées dans tous les secteurs, ce qui accroîtra l'innovation, la productivité et la compétitivité.

La supergrappe SCALE AI, qui longe le corridor Québec-Waterloo, réunit les secteurs du commerce de détail, de la fabrication, des transports, de l'infrastructure et des technologies de l'information et des communications.

Montréal sera l'hôte du World Summit AI pour les Amériques en avril 2019.

L'Initiative des supergrappes d'innovation, dotée d'un budget de 950 millions de dollars, a été annoncée en février 2018 par le ministre Bains.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Innovation, Science et Développement économique Canada sur Twitter

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 10:30 et diffusé par :