Mercier-Hochelaga-Maisonneuve bonifie sa Politique de soutien financier aux organismes

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les élu-es de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont adopté, lors de la séance du conseil du 4 décembre, une nouvelle Politique de soutien financier aux organismes, qui entrera en vigueur dès janvier 2019. Élaborée dans un souci de gestion responsable et de transparence, la nouvelle Politique de soutien financier aux organismes vient préciser les balises qui guideront le conseil d'arrondissement dans ses décisions quant à l'octroi de contributions financières.

Parmi les bonifications apportées, un montant supplémentaire de 300 000 $, issu du budget récurrent 2019, sera alloué à des projets ponctuels, comme des projets communautaires et hors des programmes réguliers, ainsi qu'à des regroupements de citoyens. Cette importante injection d'argent évitera aux élu-es de recourir aux surplus de l'arrondissement et pérennisera des sommes pour répondre aux besoins émergents du milieu. Dorénavant, les demandes seront analysées à un seul moment durant l'année, ce qui permettra d'analyser les projets de façon objective, équitable et avec une vision globale tout en assurant une plus saine gestion des fonds publics.

« Le milieu communautaire est un incubateur d'idée et un moteur de développement social inestimable pour les citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, a déclaré Pierre-Lessard-Blais, maire de l'arrondissement. Il nous apparaissait important d'établir clairement les modalités et les paramètres qui guident l'analyse et l'octroi des contributions financières afin d'éliminer l'arbitraire et de s'assurer que nous soutenons les projets qui auront le plus grand impact à travers l'arrondissement. »

Cette nouvelle politique permettra aussi le financement de deux fonds dédiés à la réalisation de nouveaux projets citoyens et communautaires. Dans un premier temps, s'inspirant de la Politique de développement social de la Ville de Montréal, adoptée en mai 2017, l'arrondissement met en place un fonds afin de soutenir la mise en oeuvre d'initiatives locales en développement social qui répondent aux priorités et cibles d'intervention de l'arrondissement. Dans un deuxième temps, l'arrondissement crée un fonds de soutien à la programmation culturelle ponctuelle qui servira à financer des événements culturels s'adressant aux résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Finalement, afin de soutenir les organismes dans cette transition, l'arrondissement a tenu des rencontres en novembre et identifiera sous peu un point d'entrée unique pour les demandes d'informations.

