Le Groupe Ingka dit « Tack! » en versant 96 millions d'euros dans le régime de retraite de ses employés et employées

Le programme de fidélisation Tack!, ou « Merci » en suédois, récompense nos collaborateurs et collaboratrices pour leur loyauté et le succès de IKEA

BURLINGTON, ON, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Ingka remercie son personnel partout dans le monde grâce à Tack!, le programme de fidélisation du Groupe Ingka. Le Groupe Ingka a annoncé qu'il versera une autre montant de 103 millions d'euros (154.8$ millions de dollars canadiens) dans les programmes d'épargne-retraite pour souligner la fidélité et la contribution de ses employés et employées. Pour l'exercice 2019, chaque collaborateur et collaboratrice à temps plein au Canada qui a travaillé pour IKEA pendant un exercice complet recevra 1,498.00$, quels que soient sa rémunération annuelle ou son poste. Les employés à temps partiel admissibles recevront un montant proportionnel selon les heures travaillées.

« Nous savons que nos collaborateurs et collaboratrices sont nos meilleurs ambassadeurs et qu'ils sont essentiels à l'expansion de l'entreprise et à l'atteinte de résultats positifs », a déclaré Marsha Smith, présidente IKEA Canada. « Peu importe où vous travaillez chez IKEA, vous contribuez à son succès et à sa croissance continuelle. C'est pourquoi il est si important pour nous de partager équitablement le fruit de notre succès. »

Au Canada, le programme de fidélisation Tack! fonctionne comme un régime de participation différée aux bénéfices. Dans le cadre du programme Tack!, les collaborateurs et collaboratrices du Groupe IKEA reçoivent annuellement un montant forfaitaire supplémentaire, en plus de bénéficier des programmes existants de cotisation au REER. Tack! fait partie du programme de rémunération globale de IKEA Canada offert aux collaborateurs et collaboratrices. Celui-ci comprend également des primes au rendement, des repas subventionnés, des réductions sur les achats et un REER collectif.

Le programme Tack!, lancé en 2013, était le souhait d'Ingvar Kamprad, fondateur de IKEA, de partager le succès de l'entreprise avec tous les collaborateurs et collaboratrices du monde entier. Depuis, à l'échelle internationale, le Groupe Ingka a versé 612 millions d'euros dans le cadre de ce programme. Le financement global est divisé entre tous les pays du Groupe IKEA, selon la proportion de la masse salariale de chaque pays. Le versement est fonction des résultats totaux du Groupe Ingka au cours de l'exercice financier précédent.

