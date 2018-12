Bell Cause pour la cause en bonne voie de dépasser le cap du milliard de messages de soutien et des 100 M$ versés au profit de la santé mentale pendant la Journée Bell Cause pour la cause du 30 janvier prochain







Depuis le lancement de l'événement annuel en 2011, 867?449?649 interactions ont été enregistrées lors des journées Bell Cause pour la cause; la contribution totale de Bell à la cause de la santé mentale s'élève maintenant à 93?423?628,80 $

Une fois de plus, Bell versera 5 cents pour chaque interaction admissible (interactions dans les médias sociaux, messages texte et appels mobiles et interurbains) enregistrée durant la Journée Bell Cause pour la cause 2019, le 30 janvier

pour chaque interaction admissible (interactions dans les médias sociaux, messages texte et appels mobiles et interurbains) enregistrée durant la Journée Bell Cause pour la cause 2019, le 30 janvier D'après Twitter Canada, #BellLetsTalk (équivalent anglais de #BellCause) a été le mot-clic le plus utilisé et le plus rediffusé au pays en 2018

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause, la plus vaste conversation au monde sur la santé mentale, est en bonne voie de franchir deux jalons importants durant la Journée Bell Cause pour la cause 2019, le 30 janvier prochain, avec plus d'un milliard de messages de soutien à la santé mentale et un financement total de plus de 100 M$.

Les Canadiens et des gens du monde entier ont échangé près de 900?000?000 messages sur un grand nombre de plateformes au cours des huit journées annuelles Bell Cause pour la cause, qui ont lieu depuis 2011. Comme Bell verse 5 cents à des initiatives canadiennes en santé mentale pour chaque message texte, appel mobile ou interurbain et interaction dans les médias sociaux, sans frais additionnels pour les participants, la contribution totale de Bell dépasse déjà 93 M$, une somme qui comprend le don initial de 50 M$ fait par l'entreprise.

« La Journée Bell Cause pour la cause repose sur la participation des gens à la conversation sur la santé mentale. Chaque année, des millions de personnes de partout au Canada et des quatre coins du monde se rallient à la cause. Votre engagement favorise la sensibilisation et l'action dans ce domaine, car la somme des dons versés par Bell au profit de la santé mentale repose sur l'importance de la participation à la Journée Bell Cause pour la cause, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Depuis huit ans, nous observons un formidable élan de solidarité envers les personnes touchées par la maladie mentale, et nous sommes maintenant prêts à enregistrer plus d'un milliard de messages au total. Je vous invite à faire entendre votre voix le 30 janvier pour que nous puissions y parvenir. Vous aiderez ainsi Bell à franchir le cap des 100 M$ versés à des programmes canadiens en santé mentale - sans aucuns frais pour vous! »

Comment vous joindre à la conversation

Pendant la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera, pour chacune des interactions ci-dessous, 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale; les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause

Snapchat : Chaque utilisation du géofiltre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell

Une popularité record sur Twitter

Mot-clic canadien le plus utilisé de tous les temps, #BellLetsTalk (équivalent anglais de #BellCause) a été le mot-clic le plus populaire et le plus rediffusé par les Canadiens cette année. En fait, selon Twitter Canada, trois des cinq tweets les plus rediffusés au pays en 2018 - dont un d'Ellen DeGeneres - portaient sur l'initiative canadienne de soutien à la santé mentale.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause 2018, 138?383?995 messages de soutien ont été recueillis sur l'ensemble des plateformes, un record qui a généré 6?919?199,75 $ en dons supplémentaires versés par Bell. Jusqu'à présent, la Journée Bell Cause pour la cause a enregistré 867?449?649 interactions au total, et la contribution financière de Bell aux programmes de santé mentale s'élève à 93?423?628,80 $.

La Journée Bell Cause pour la cause 2019 aura lieu le mercredi 30 janvier, tandis que la campagne de sensibilisation, qui mettra à l'avant-scène les amis de Bell Cause pour la cause et leurs témoignages sur les réalités de la maladie mentale, débutera le 3 janvier.

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Questions des médias

Caroline Audet

514 214-1474

caroline.audet@bell.ca

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :