IG Gestion de patrimoine annonce l'approbation de fusions de fonds et de modifications d'objectifs de placement







WINNIPEG, le 5 déc. 2018 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui que les fusions de fonds et les modifications d'objectifs de placement qui devaient être approuvées par les investisseurs l'ont été lors de réunions tenues le 4 décembre 2018. Les modifications vont simplifier la gamme de fonds communs de placement d'IG et améliorer l'efficacité des portefeuilles.

Modifications d'objectifs de placement

Les changements aux objectifs de placement des fonds et catégories ci-dessous ont été approuvés par les porteurs de titres et devraient entrer en vigueur en février.

Fonds canadien de ressources naturelles Investors

Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors

Catégorie canadienne Croissance petite capitalisation Investors

Catégorie canadienne petite capitalisation Investors

Catégorie mondiale Valeur IG Mackenzie Cundill

Catégorie Actions canadiennes Investors

Catégorie Croissance actions canadiennes IG Mackenzie

Catégorie Croissance canadienne Investors

Catégorie canadienne Valeur grande capitalisation Investors

Catégorie Actions américaines à faible volatilité IG Putnam

Fusions de fonds

Les fusions de fonds suivantes ont été approuvées par les porteurs de titres et devraient entrer en vigueur le ou vers le 8 février 2019.

Fonds actuel (fonds fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds d'actions canadiennes Investors Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds de croissance d'actions canadiennes IG Mackenzie Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds de croissance canadien Investors Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds canadien Valeur grande capitalisation Investors Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds canadien petite capitalisation Investors Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors* Fonds canadien équilibré IG Mackenzie Ivy Fonds mutuel Investors du Canada Fonds de croissance de dividendes américains Investors Fonds d'actions américaines de base Investors Fonds Valeur grande capitalisation É.-U. Investors Fonds d'actions américaines de base Investors Fonds d'actions américaines à faible volatilité IG Putnam Fonds d'actions américaines de base Investors Fonds d'obligations canadiennes Investors Fonds de revenu IG Mackenzie Fonds de revenu Marchés émergents IG Putnam Fonds américain à revenu élevé IG Putnam Fonds mondial Valeur IG Mackenzie Cundill Fonds global Investors Fonds immobilier mondial Investors Fonds global Investors Portefeuille de revenu mensuel et de croissance mondiale Alto Portefeuille de base IG - Équilibré Croissance

Vous trouverez des précisions sur ces fusions de fonds et modifications d'objectifs de placement sous Le Groupe Investors simplifie sa gamme de fonds de placement en apportant des modifications aux objectifs de placement et en procédant à des fusions.

* Les changements aux objectifs de placement du Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors devraient entrer en vigueur avant la fusion.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers, gérait un actif de 155 milliards de dollars au 30 novembre 2018 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total de plus de 86 milliards de dollars au 30 novembre 2018.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :