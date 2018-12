Plus d'innovation, moins de gestion : TeamWork s'allie à Centreon pour de la surveillance TI intégrée en entreprise au Québec, en Amérique du Nord... et ailleurs dans le monde







Alors que les entreprises cherchent à simplifier la gestion des TI pour accélérer l'innovation, TeamWork apporte un accès ininterrompu aux solutions et expertises qui optimisent les opérations TI locales.

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW/ - TeamWork , partenaire stratégique mondial de la transformation numérique établi à Montréal annonce qu'il étend à l'Amérique du Nord son partenariat avec Centreon, leader européen des solutions de surveillance pour les infrastructures TI convergentes et hybrides qui vient de s'implanter au Canada. Un succès en Europe, le partenariat TeamWork-Centreon disposera d'une solide antenne à Montréal, puisque TeamWork y emploie plus de 30 personnes collaborant quotidiennement avec les entreprises locales et internationales et garantissant un support technique et fonctionnel en 24/7 en français et en anglais. Avec cette alliance, TeamWork offre un accès ininterrompu aux solutions et expertises TI de confiance dont dépendent les entreprises pour mener à bien les opérations TI et propulser leur transformation numérique.

«?Nos solutions sont conçues pour faciliter la collaboration et la communication entre un fournisseur et son client, une valeur supplémentaire qui augmente la fiabilité et permet aux entreprises de mieux se concentrer sur les aspects stratégiques de leur transformation numérique. Dans le prolongement du succès de notre partenariat en Europe et au regard de leur stratégie, TeamWork Amérique du Nord s'impose comme un partenaire clé pour nous?» explique Romain Le Merlus, cofondateur et chef de la direction pour l'Amérique du Nord de Centreon.

TeamWork compte une douzaine de consultants accrédités Centreon EMS et l'expertise pour installer et déployer une solution globale de surveillance des infrastructures TI infonuagiques ou traditionnelles, intégrant de surcroît l'analyse d'affaires.

«?Notre partenariat avec Centreon renforce notre offre de valeur dans le domaine de l'infrastructure en Amérique du Nord. Ce partenariat, déjà éprouvé en Europe, nous permet de compléter notre portefeuille de solutions innovantes pour nos clients qui vont chercher à simplifier et à mieux intégrer la gestion de leur système d'information,?» explique Philippe Huguet, directeur général États-Unis et vice-président des ventes, Amérique du Nord chez TeamWork.?

Pourquoi Montréal??

Montréal est un pôle stratégique pour ce partenariat. TeamWork s'y est établi en 2014 pour plusieurs raisons : sa volonté de pénétrer le marché nord-américain, la culture d'innovation, un fuseau horaire favorable à une prestation de services planétaire 24-7, la main-d'oeuvre multilingue et la forte concentration de multinationales, plusieurs collaborant déjà avec TeamWork. «?TeamWork Canada est reconnu pour ses savoir-faire sur SAP et dans le domaine de l'analytique. Ce partenariat s'inscrit dans notre stratégie de déployer l'offre infrastructure et infonuagique du groupe pour nos clients canadiens,?» a conclu Johann Marty, directeur général, TeamWork Canada.

À propos de TeamWork

TeamWork est un groupe international indépendant fondé en 1999 à Genève par son PDG, M. Philippe Rey-Gorrez. Véritable partenaire de la transformation numérique des entreprises, TeamWork intervient sur quatre grands axes : conseils d'affaires, solutions SAP, analytique et plateformes technologiques. Reconnu par ses clients pour son expertise et son expérience, TeamWork accompagne aussi bien des multinationales que des grandes et moyennes entreprises. Comptant aujourd'hui près de 600 collaborateurs et 14 implantations internationales (Suisse, France, Vietnam, Singapour, Chine, Inde, Canada, États-Unis), TeamWork se distingue par sa capacité à garantir un support technique et fonctionnel en 24/7 en français et en anglais ainsi qu'une proximité géographique avec ses clients. La compétence, le goût du défi, les valeurs humaines et le talent de ses équipes permettent à TeamWork une croissance linéaire et une forte fidélisation de ses clients. Pour plus d'information, visitez www.teamwork.net .

À propos de Centreon

Centreon fournit des solutions logicielles pour la surveillance d'infrastructures TI hybrides et convergentes à des organisations publiques ou privées, actives dans tous les secteurs industriels. Centreon EMS, sa solution phare, simplifie la gestion des opérations TI d'affaires et l'analyse de la performance, misant sur des vues unifiées et une surveillance optimisée et interopérable pour éliminer les impacts coûteux des défaillances de service. Centreon est le partenaire de confiance des revendeurs, intégrateurs de systèmes et développeurs, leur offrant des programmes de formation et de certification complets. Depuis sa fondation en 2005, Centreon s'est imposée en tant que référence de la surveillance des infrastructures TI, avec des sièges sociaux à Paris, en France et à Toronto, au Canada. Pour plus d'informations, visitez www.centreon.com .

