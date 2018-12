Corporation Métaux Précieux du Québec délimite un corridor aurifère anomale de 2 km sur Sakami







MONTRÉAL, 05 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEN, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que des résultats très encourageants ont été obtenus à la suite du programme d'échantillonnage de sols réalisé durant l'automne. Ce levé couvre un secteur à l'ouest du gîte de La Pointe situé sur le projet Sakami (le « Projet »). Les résultats obtenus confirment le prolongement du corridor prospectif de Sakami sur une distance d'environ 2 km (voir les figures 1, 2 et 3 ci-jointes).



De fortes anomalies en or et arsenic, coïncidentes et de grande taille comprenant des valeurs significativement au-dessus du bruit de fond géochimique, ont e?te? identifiées dans les sols (horizon B) sur le Projet. Les anomalies demeurent ouvertes vers le sud-ouest et surtout vers l'ouest-sud-ouest. Dans la plupart des cas, les minéralisations reconnues jusqu'à? présent par prospection, tranchées et forages montrent une corrélation spatiale avec les anomalies en sol, tel que documenté pour le gisement aurifère d'Éle?onore (exploité par Goldcorp Inc.).

Les anomalies en sols suggèrent la présence de trois (3) secteurs sources qui peuvent représenter un système minéralisé puissant dans le socle rocheux. Ces secteurs, qui n'ont pas encore été teste?s par forages, ressortent comme faisant partie du large corridor prospectif Sakami avec un potentiel de découvertes proches de la surface. Le Projet reste largement sous-explore?. Un total de 954 échantillons de sols ont été collectés pour la recherche d'or et d'éléments indicateurs afin de tester la présence éventuelle d'une extension du gîte de La Pointe à l'ouest.

Un programme de forage d'un minimum de 3 000 m a été annoncé par la Société le 29 octobre dernier sur le gîte de La Pointe. Le programme est en cours et progresse bien.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Des procédures d'assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en oeuvre afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de sols. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d'ALS Minerals de Val-d'Or, Québec. Les échantillons ont été analysés par la mise en solution par l'eau régale avec finition par plasma inductif couplé à la spectroscopie d'émission atomique (ICP-AES).

Personnes qualifiées

Le travail de terrain a été mené sous la supervision de Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), vice- président exploration et administrateur de de la Société. Normand Champigny, Ing., Président et chef de la direction de la Société, et Jean-Sébastien Lavallée, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Goldcorp. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement ce projet pour atteindre l'étape de l'estimation de ressources minérales.

