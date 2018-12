/R E P R I S E -- Avis de convocation - « Nourrir en 2048 » : réflexion sur notre agriculture, notre alimentation et notre coin de pays lors du Congrès général 2018 de l'UPA les mardi 4 et mercredi 5 décembre à Québec/







LONGUEUIL, QC, le 28 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités au Congrès général 2018 de l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui se tiendra les mardi 4 et mercredi 5 décembre, au Centre des congrès de Québec.

Pendant ce congrès général, les quelque 320 délégués auront l'occasion d'échanger sur les grands enjeux de l'heure comme la protection du territoire agricole et l'accès aux terres pour la relève, la fiscalité foncière, l'agroenvironnement, la gestion des risques, l'augmentation accélérée du salaire minimum et le nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada.

Sous le thème « Nourrir en 2048 » et en compagnie d'invités de renom issus d'horizons variés, les délégués réfléchiront aussi à l'avenir de notre agriculture, de notre alimentation et de notre coin de pays. Une grande conférence et quatre panels porteront sur l'adaptation aux changements environnementaux, les grandes tendances sociétales alimentaires, l'innovation des pratiques agricoles et l'action collective de demain.

Mardi 4 décembre

11 h (salle 200AB) : allocution du président général de l'UPA, Marcel Groleau (rencontre ou mêlée de presse vers 11 h 30 - à confirmer);

allocution du président général de l'UPA, (rencontre ou mêlée de presse vers 11 h 30 - à confirmer); 13 h 30 (salle 200AB) : grande conférence « Un dialogue intergénérationnel sur le Québec de 2048 » avec Elsie Lefebvre , analyste politique, directrice de La Ruche Grand Montréal et Jean-Louis Roy , président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec;

grande conférence « Un dialogue intergénérationnel sur le Québec de 2048 » avec , analyste politique, directrice de La Ruche Grand Montréal et , président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 14 h 45 (salle 306A) : panel « S'adapter aux changements environnementaux » avec Hélène Raymond, communicatrice spécialisée en agroalimentaire, Yanick Villedieu , journaliste, animateur et conférencier, Alain Bourque , directeur général d'Ouranos et Paul Caplette , agriculteur et collaborateur au Bulletin des agriculteurs ;

panel « S'adapter aux changements environnementaux » avec Hélène Raymond, communicatrice spécialisée en agroalimentaire, , journaliste, animateur et conférencier, , directeur général d'Ouranos et , agriculteur et collaborateur au ; 14 h 45 (salle 306B ) : panel « Innover et ajuster nos pratiques agricoles » avec Hélène Laurendeau, nutritionniste, auteure et animatrice, Benoit Cayer , directeur général de Biopterre, Jean-Martin Fortier , fermier, éducateur et auteur et Maurice Doyon , professeur titulaire à la Chaire de recherche économique sur l'industrie des oeufs (Université Laval );

panel « Innover et ajuster nos pratiques agricoles » avec Hélène Laurendeau, nutritionniste, auteure et animatrice, , directeur général de Biopterre, , fermier, éducateur et auteur et , professeur titulaire à la Chaire de recherche économique sur l'industrie des oeufs (Université ); 16 h 15 (salle 306A) : panel « Suivre les tendances sociétales alimentaires » avec Christine Plante , directrice générale et fondatrice des Lauriers de la Gastronomie Québécoise, Daniel Dubuc , président de la filière biologique du Québec et distributeur de produits biologiques, Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs et Isabelle Marquis , consultante en marketing alimentaire et santé;

panel « Suivre les tendances sociétales alimentaires » avec , directrice générale et fondatrice des Lauriers de la Gastronomie Québécoise, , président de la filière biologique du Québec et distributeur de produits biologiques, Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs et , consultante en marketing alimentaire et santé; 16 h 15 (salle 306B ) : panel « Moderniser l'action collective » avec Julie Caron-Malenfant , directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, Diane Gagné, professeure en relations industrielles et directrice du programme de DESS en relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Ianik Marcil , économiste indépendant et Réjean Parent, blogueur et chroniqueur au Journal de Montréal, ancien président de la Centrale des syndicats du Québec;

Mercredi 5 décembre

11 h (salle 200AB) : allocution du président de la Fédération canadienne d'agriculture, Ron Bonnett ;

allocution du président de la Fédération canadienne d'agriculture, ; 13 h 30 (salle 200AB) : À CONFIRMER - allocution du secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de La Prairie , Jean-Claude Poissant (rencontre ou mêlée de presse vers 14 h 15 - à confirmer);

À CONFIRMER - allocution du secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de , (rencontre ou mêlée de presse vers 14 h 15 - à confirmer); 15 h (salle 200AB) : présentation de M. Robert Laplante , directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, et de M. Renaud Sanscartier , expert agroalimentaire chez Coop Carbone, intitulée « L'entreprenariat collectif au coeur du modèle agricole québécois »;

présentation de M. , directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, et de M. , expert agroalimentaire chez Coop Carbone, intitulée « L'entreprenariat collectif au coeur du modèle agricole québécois »; 16 h (salle 200AB) : allocution du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne (rencontre ou mêlée de presse vers 17 h - à confirmer).

La programmation détaillée est disponible ici : https://congres.upa.qc.ca/programmation/

Les allocutions de Messieurs Groleau, Bonnett, Poissant (à confirmer) et Lamontagne, la grande conférence « Un dialogue intergénérationnel sur le Québec de 2048 » ainsi que la présentation de Messieurs Laplante et Sanscartier seront diffusées en direct sur YouTube, Facebook et http://congres.upa.qc.ca/

Les communiqués, nouvelles, photos et vidéos du Congrès seront disponibles ici : http://congres.upa.qc.ca/nouvelles-et-medias/

Accréditation obligatoire à la salle 201C (secrétariat). La salle 204A est réservée à l'usage des médias. Rencontres de presse (le cas échéant) : salle 203.

Toute demande d'entrevue doit être formulée à Patrice Juneau, conseiller principal, Affaires publiques et relations médias (514 702-8591, pjuneau@upa.qc.ca ou studio 2).

Sauf exception (ex. : mêlées de presse), les entrevues vidéos ou audios ne sont pas permises dans le salon des exposants (salle 200C), la salle plénière (salle 200AB), les corridors à proximité de la salle plénière et la zone foyer.

