Le gouvernement du Canada s'associe aux provinces et aux territoires pour investir dans le secteur canadien du poisson et des fruits de mer







OTTAWA, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Le poisson et les fruits de mer du Canada de qualité élevée et exploités de façon durable ont une réputation mondiale. Le Canada, de même que les provinces et les territoires élargissent les marchés, en tirant parti de la solide image de marque du Canada sur le plan international, ainsi que de l'accroissement des débouchés commerciaux grâce aux ententes commerciales que sont l'ACEUM, l'AECG et l'accord de PTPGP. Le Canada est désormais le seul pays du G7 à avoir des accords de libre-échange avec tous les autres pays du G7, et nous jouissons d'un accès préférentiel à près des deux tiers de l'économie mondiale.

Et, de plus, avec le nouvel Énoncé économique de l'automne 2018, nous passons à la prochaine étape en lançant une Stratégie de diversification des exportations, pour accroître de 50 % les exportations outre-mer du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, se joint aux partenaires provinciaux et territoriaux pour annoncer le lancement du Fonds d'intégration canadien pour les poissons et les fruits de mer ? un nouveau fonds à frais partagés (70 % par le gouvernement fédéral et 30 % par les provinces et les territoires), en vue de promouvoir le développement et l'accès aux marchés pour le secteur du poisson et des fruits de mer. Le Fonds permettra aux provinces et aux territoires de soutenir les projets prioritaires de leurs industries, et d'aider les Canadiens à travailler dans le secteur du poisson et des fruits de mer, en créant des emplois, et en créant également plus de débouchés pour les produits canadiens.

Le programme de 42,85 millions de dollars soutiendra le secteur du poisson et des fruits de mer dans l'ensemble des provinces et des territoires participants, en encourageant la collaboration avec l'industrie, afin de promouvoir des produits de qualité élevée. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour établir des partenariats avec l'industrie, et mobilisera les intervenants pour aider à mettre au point le programme, et à cerner les domaines prioritaires en cours aux fins d'investissement au Canada, durant toute la durée du programme.

Le Fonds accepte maintenant officiellement les manifestations d'intérêt de tout éventuel promoteur de projet. De plus amples détails sur le Fonds d'intégration canadien pour les poissons et les fruits de mer sont disponibles à : http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/fisheries-funds-fonds-des-peches-fra.html

http://www.fondspechescanada.ca.

Faits en bref :

Le Fonds d'intégration canadien pour les poissons et les fruits de mer sera octroyé pour chaque projet, tel que convenu, selon la formule des frais partagés dont la proportion s'élève à 70 % pour le fédéral et à 30 % pour les provinces et les territoires.

Les exportations de poisson et fruits de mer du Canada ont représenté une valeur de 6,9 milliards de dollars en 2017.

Le Canada a exporté du poisson et des produits de la mer vers 137 pays l'année dernière.

a exporté du poisson et des produits de la mer vers 137 pays l'année dernière. Les produits canadiens les plus exportés en 2017, selon leur valeur, étaient le homard, le crabe des neiges, le saumon de l'Atlantique d'élevage, et la crevette.

Citation

« Il ne fait guère de doute que le Canada est reconnu dans le monde entier pour notre poisson et nos fruits de mer de grande qualité et exploités selon des méthodes durables. Le Fonds d'intégration canadien pour les poissons et les fruits de mer favorisera une collaboration accrue avec l'industrie et poursuivra la promotion du secteur du poisson et des fruits de mer du Canada, au fil de notre démarche pour absorber la demande croissante pour nos produits de calibre mondial. Cela stimulera notre économie et accroîtra les occasions d'emploi pour les Canadiens de la classe moyenne dans tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Liens connexes

