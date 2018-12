Plus de 50 PDG dépassent, pour la deuxième année consécutive, leurs collègues mondiaux dans l'avancement des femmes







Le Catalyst CEO Champions For Change font une priorité de l'égalité des sexes

NEW YORK, 5 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Les sociétés Catalyst CEO Champion For Change (PDG champions de changement de Catalyst) ont, pour la deuxième année consécutive, collectivement eu une plus grande représentation de femmes à des postes de direction que leurs homologues mondiaux, notamment plus de femmes parmi le conseil d'administration, les cadres, les gestionnaires supérieurs et les responsables. Depuis mars 2017, les PDG champions de Catalyst, plus de 50 leaders de l'industrie, démontrent que des progrès sont possibles. Nous sommes encore loin de l'égalité des sexes sur le marché du travail et dans la société, mais comme l'ont prouvé les PDG champions de Catalyst, un engagement qui conduit à agir peut provoquer des changements.

Les signataires de Catalyst CEO Champions For Change se sont engagés à faire en sorte que davantage de femmes, y compris des femmes de couleur, occupent des postes à responsabilités et de direction et qu'elles fassent partie de leurs conseils d'administration. Pour se responsabiliser et responsabiliser leurs organisations, ces dirigeants se sont hardiment engagés à faire preuve de transparence et à partager les indicateurs de leurs progrès. C'est la deuxième année que Catalyst rend compte de la manière dont ses sociétés respectent leurs engagements.

Les chiffres montrent que les Catalyst CEO Champion For Change, dépassent leurs collègues mondiaux en matière de promotion des femmes :

Les femmes représentent 38,1 % des responsables, contre 33 % dans les sociétés mondiales.

Les femmes représentent 28,2 % des responsables supérieurs, contre 26 % dans le monde.

Les femmes occupent 24,4 % des postes de direction, contre 20 % dans le monde.

Les femmes occupent 27,7 % des sièges au conseil, contre 22 % dans les sociétés du S&P 500.

En outre, les sociétés Catalyst CEO Champion For Change surclassent leurs pairs en matière de promotion des femmes de couleur, un groupe particulièrement sous-représenté. Elles ont un bassin de femmes de couleur occupant des postes à responsabilités plus important et elles sont en avance sur leurs pairs en ce qui concerne la promotion de ces femmes au rang de cadres. Elles brillent dans les salles de conseil où, collectivement, elles comptent plus d'administratrices de couleur que les 200 plus grandes entreprises du S&P 500.

« Les meilleurs PDG de Catalyst croient passionnément que ce qui est bon pour les femmes est bon pour tout le monde. Ils ont constaté les résultats positifs d'une diversité accrue et de cultures inclusives », a déclaré Lorraine Hariton, présidente-directrice générale de Catalyst. « Nous sommes fiers et honorés de travailler avec les meilleurs PDG de Catalyst pour créer l'égalité des sexes sur le lieu de travail et inciter d'autres organisations à faire de même. »

Pour en savoir plus, visiter : catalyst.org/champions

Rejoignez la conversation : #CatalystForChange #InclusionInAction

À propos de Catalyst

Catalyst est un organisme mondial à but non lucratif qui travaille avec certains des PDG les plus puissants et des entreprises leaders pour aider à créer des lieux de travail correspondant aux femmes. Fondé en 1962, Catalyst suscite le changement grâce à une recherche pionnière, des outils pratiques et des solutions éprouvées pour accélérer et promouvoir les femmes dans des postes de direction, car un progrès pour les femmes est un progrès pour tous.

Contact pour les médias :

Stephanie Wolf, fondatrice et directrice, SWPR

media@stephaniewolfpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :