Une nouvelle exposition s'installe à la Grande Bibliothèque : À nous la glace! - L'ADN du hockey amateur







Porte-parole : Jean-Thomas Jobin

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui, l'exposition À nous la glace! - L'ADN du hockey amateur s'installe à la Grande Bibliothèque. Conceptualisée et réalisée par l'équipe de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), cette exposition célèbre le lien unique des Québécois avec un sport ancré dans l'identité nationale et dans le quotidien de nombreuses familles.

« À nous la glace! - L'ADN du hockey amateur témoigne de la nordicité du Québec et aussi de la passion des Québécois pour un sport qui traverse toute leur histoire », a déclaré Jean-Louis Roy, président directeur-général de BAnQ.

Grâce à des photos, vidéos, documents d'archives inédits et entrevues avec des jeunes athlètes, des entraîneurs, des parents, des personnalités et des joueurs retraités, l'exposition brosse le portrait touchant du rôle que joue le hockey amateur dans la fabrication de l'identité et du caractère de ses adeptes et de leurs proches. L'artéfact de cette exposition, c'est le récit!

Une expo stimulante pour les familles, les groupes scolaires... et tous les autres!

L'exposition offre un parcours interactif sous la forme d'un jeu sur tablettes et cellulaires qui consiste à répondre à une série de questions à l'aide d'informations glanées dans l'exposition. Avec leur famille ou avec leur classe, les jeunes visiteurs pourront ainsi pimenter leur déambulation!

Tous les visiteurs sont d'ailleurs invités à donner leur propre témoignage sur le hockey grâce à une installation sonore interactive hors du commun. Ils pourront enregistrer leurs propos, puis les réentendre dans un espace mettant en scène des sons de parties de hockey à l'aréna. Ainsi, notre grande histoire d'amour avec le hockey s'enrichira de petites histoires tout aussi captivantes. À vous la glace!

À nous la glace! - L'ADN du hockey amateur a des répercussions dans les 10 centres conservant des archives de BAnQ partout au Québec : certains extraits de films tirés de l'exposition peuvent y être visionnés sur des postes informatiques. De plus, une section de la plateforme BAnQ numérique propulse sur le Web une portion de l'exposition pour que les citoyens du Québec et du monde puissent partager la célébration du hockey amateur.

Un porte-parole passionné par le hockey

« En tant que joueur de hockey "extrêmement amateur" depuis bientôt 40 ans, je suis honoré d'être porte-parole de l'exposition », a lancé l'humoriste Jean-Thomas Jobin. « Le hockey m'a toujours aidé à garder mon coeur d'enfant et aussi à m'imaginer que je pourrais peut-être encore me faire repêcher, malgré la quarantaine, et malgré un lancer frappé qui n'effraierait même pas un gardien de niveau Atome B! »

À nous la glace! - L'ADN du hockey amateur est présentée en partenariat avec le journal Métro, Hockey Québec et le Plan culturel numérique du Québec.

Horaire de la salle d'exposition

L'accès à l'exposition est tout à fait gratuit!

- Du mardi au jeudi de 12 h à 21 h

- Le vendredi de 10 h à 21 h

- Le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :