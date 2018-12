/R E P R I S E -- Avis aux médias - Invitation au dévoilement du premier plan d'action de la Ville de Montréal en immigration et intégration des nouveaux arrivants/







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la vice-présidente et responsable de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal, Magda Popeanu, invitent les représentants et représentantes des médias au dévoilement du premier plan d'action Montréal inclusive 2018-2021.

L'événement aura lieu en présence de Stephan Reichhold, de la Table de concertation des organismes en immigration, et de Mohamed Mimoun, du Forum Jeunesse de St-Michel, ainsi que des partenaires du milieu de l'immigration montréalais.

Date : Mercredi 5 décembre 2018



Heure : 11 h



Lieu : Salle Polyvalente du centre Lasallien de Saint-Michel 3001, rue Louvain Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :