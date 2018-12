Administration régionale Kativik - Négociez de bonne foi?!







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) somme la direction de l'Administration régionale Kativik (ARK) de négocier sérieusement et de bonne foi afin d'en arriver à une entente avec le Syndicat des employé-es de l'administration régionale Kativik (SEARK).

Après trois ans de négociations difficiles et de frustrations, l'ARK doit comprendre que ses employé-es sont des partenaires indispensables dans le bon fonctionnement de l'administration du Nunavik.

«?Nous avons devant nous une direction qui préfère de loin la voie juridique au processus normal de négociation. Elle utilise tous les moyens dilatoires possibles pour tenter en vain d'affaiblir le syndicat plutôt que de s'asseoir pour discuter?», déplore Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

Vote de grève

Pour ajouter l'insulte à l'injure, l'ARK ne veut pas reconduire dans la prochaine convention collective une lettre d'entente qui permet d'attirer et de retenir une main-d'oeuvre qualifiée au sein de l'organisation.

«?Cette mesure d'attraction et de rétention de la main d'oeuvre, qui existe depuis 2008, a fait ses preuves et permet une pérennité dans l'offre des services à la population. De plus, y mettre fin signifierait des pertes salariales de 5000 à 10?000 $ annuellement pour nos membres. Comment un employeur peut-il exiger une telle diminution salariale pour plusieurs de ses employé-es dévoués à la communauté???», questionne Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Devant cette obstination éhontée, le SEARK a voté le 26 novembre dernier dans une proportion de 93 %, en faveur de six jours de grève à utiliser au moment jugé opportun.

Une rencontre de conciliation est prévue aujourd'hui avant que le Tribunal administratif du travail (TAT) ne se penche sur la question des services essentiels en prévision de la première journée de grève.

«?Nous souhaitons que l'ARK soit dans de meilleures dispositions pour discuter, c'est son devoir de s'assurer que les Inuits aient accès aux meilleurs services possibles et pour y parvenir elle doit s'entendre avec ses employé-es dans les plus brefs délais?», conclut Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), qui défend aussi les intérêts du SEARK.

À propos

Le syndicat de l'administration régionale Kativik représente plus de 250 membres dans 14 communautés de la région du Nunavik, de Kuujjuaq à Salluit. Plusieurs corps de métier sont représentés par le syndicat, que ce soit les employé-es d'entretien en passant par les professionnel-les. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 60 000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le CCMM?CSN regroupe près de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie-James.

