Plus d'un million de Canadien et Canadiennes vivraient avec la MPOC sans le savoir

TORONTO, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Il est estimé que 1,6 million de Canadiens et Canadiennes vivent avec la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), et il semblerait que presque le même nombre de personnes aurait la MPOC sans le savoir. La MPOC, une maladie non connue par bon nombre de Canadiens, est maintenant la troisième cause de mortalité et la première d'hospitalisation au Canada. C'est une maladie qui pose un fardeau énorme sur les patients, les fournisseurs de soins, ainsi que sur le système de santé.

L'Association pulmonaire travaille en partenariat avec Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. sur un projet national, Aidons le million manquant, pour mieux comprendre pourquoi les patients ne sont pas diagnostiqués avec la MPOC plus rapidement, et ensuite déterminer ce qu'il faut faire pour s'assurer qu'ils le soient.

Les résultats finaux de ce projet multiforme seront présentés au printemps 2019, mais le constat initial est alarmant. Une étude menée par Leger chez les personnes diagnostiquées avec la MPOC et celles avec un risque augmenté de la développer, a montré qu'avant leur diagnostic, 56 % des patients ne savaient pas ce qu'était la MPOC. Parmi ceux qui avaient éprouvé au moins un symptôme de MPOC, 35 % n'en avaient pas parlé à leur médecin, et 65 % des patients éprouvaient des symptômes pendant au moins un an avant leur diagnostic. Seulement 44 % des personnes qui avaient éprouvé des symptômes de MPOC ont reçu un test de spirométrie pour en apprendre plus sur leurs symptômes. Il faut savoir que la spirométrie, un test de fonction pulmonaire, est considéré comme l'examen de référence pour diagnostiquer la MPOC.

Le constat initial montre que plus de sensibilisation autour de la MPOC, ses facteurs de risques et ses symptômes, est nécessaire pour combler les lacunes. Les personnes ayant fumé par le passé ou qui fument présentement, âgées de 40 ou plus, sont à haut risque de développer une MPOC et devraient en discuter avec leur prestataire de soins, et tout particulièrement si elles présentent au moins un symptôme de la MPOC, tel qu'un essoufflement, un sifflement ou une mucosité importante. Permettre aux patients de se faire entendre dès l'apparition des premiers symptômes peut assurer un diagnostic amélioré et plus rapide, mais également de prescrire un traitement adapté plus vite, ce qui peut freiner la progression de cette maladie.

Les résultats définitifs du projet Aidons le million manquant, qui incluent un palmarès national et provincial, permettront à l'Association pulmonaire de mieux façonner un environnement dédié à l'amélioration du diagnostic et du traitement des personnes vivant avec la MPOC.

CITATIONS

"Nous sommes ravis de notre partenariat avec Boehringer Ingelheim pour le projet Aidons le million manquant, qui va nous permettre d'acquérir une connaissance approfondie des défis qui empêchent les personnes de se faire diagnostiquer avec la MPOC, et une fois le diagnostic posé, de découvrir quels sont les freins à l'accès au meilleur traitement possible." - Groupe de consultation publique de l'Association pulmonaire.

"Je suis extrêmement heureuse de voir le travail effectué pour acquérir une meilleur connaissance de ce que nous pouvons faire pour mieux diagnostiquer et traiter les personnes vivant avec la MPOC. Le manque de sensibilisation et d'un diagnostic opportun sont des préoccupations importantes qui empêchent certaines personnes avec la MPOC d'accéder au traitement nécessaire pour ralentir la progression de leur maladie. C'est formidable de voir que ces défis sont examinés." - Dr Andrea Gershon, Scientifique, Centre des sciences de la santé Sunnybrook, et membre du groupe de consultation du projet Aidons le million manquant.

"Nous sommes ravis de notre partenariat avec l'Association pulmonaire pour cette initiative importante, qui nous aidera à travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun : s'assurer que les personnes avec une MPOC ont les outils adaptés pour être diagnostiquées et traitées de manière rapide et efficace. Les résultats de cette recherche vont nous permettre d'identifier les freins aux soins de MPOC optimaux pour les patients. Avec les décideurs politiques, nous pouvons créer un plan d'action qui aboutira aux meilleurs résultats possibles pour les patients, qui sont au centre de tout ce que nous faisons." - Richard Mole, Président et PDG, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.

À propos de l'Association pulmonaire

L'Association pulmonaire a pour mission d'aider tous les Canadiens et Canadiennes à respirer. Notre communauté de donneurs, patients, chercheurs, bénévoles et personnel professionnel s'engage pour que les Canadiens aient des poumons et corps en santé, et un air pur à respirer. Nous y parvenons en favorisant une respiration saine, en soutenant les personnes vivant avec une maladie pulmonaire, et en cherchant des solutions pour le futur. Tout ce travail est réalisé avec le but de fournir un meilleur souffle pour tous dans le futur.

