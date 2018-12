Lancement ce jour du compte officiel WeChat d'Artprice en Chine avec le kiosque payant







Avec le soutien d'Artron, Artprice dispose désormais de son compte officiel WeChat payant Artprice en Chine comme une société de droit Chinois.

Voir la page Facebook d'Artron et sa publication explicite de ce jour : "With the support of Artron, Artprice Create a WeChat Official Platform and embrace Chinese culture!"

https://www.facebook.com/artron1993/

La création du compte officiel WeChat d'Artprice est l'atout maître pour pénétrer et épouser les habitudes des consommateurs chinois, rompus aux achats immédiats (1,2 milliard d'utilisateurs Source WeChat) par QR Code en mode kiosque. En effet WeChat dégage plus de 40 fois le chiffre d'affaires de PayPal.

Le processus est simple, le consommateur avec son smartphone, (4,5 milliards dans le monde), photographie en 1 seconde le QR Code d'un des abonnements Artprice, panier moyen 210 ?, se retrouve instantanément débité sur sa carte bancaire sans la moindre intervention du client et Artprice est créditée en temps réel.

Ce système révolutionnaire rend obsolètes les plateformes bancaires de paiement en ligne car les consommateurs en WeChat QR Code mettent moins de 20 secondes pour effectuer l'intégralité de la transaction payante sur Artprice contre, dans le meilleur des cas, 8 minutes pour la même transaction sur une plateforme payante bancaire occidentale.

Il faut souligner que cette stratégie est le passage obligé pour réussir en Chine et faire décoller ses ventes. C'est également ce qu'a compris et mis en oeuvre

L'Oréal avec Maybelline comme expliqué dans l'article de ce matin "En Chine, les magasins Maybelline sont pensés pour Wechat !" disponible à l'adresse suivante :

https://www.lsa-conso.fr/en-chine-les-magasins-maybelline-sont-penses-pour-wechat,305206

L'utilisation du QR Code par WeChat en débit immédiat au profit d'Artrprice est la concrétisation de la consommation en mode kiosque telle qu'anticipée par Artprice depuis des années.

Devant l'impact spectaculaire attendu sur ses revenus, compte tenu du potentiel de nouveaux clients captifs en Chine que détient son fidèle partenaire Artron présidé et fondé par Wan Jie, Artprice peut être amenée pour 2019 à produire un prévisionnel distinct pour le chiffre d'affaires provenant de Chine. Le nombre de clients captifs peut se chiffrer en dizaines de millions.

Au sujet du groupe Artron :

« Artron Art Group (Artron), un vaste groupe de l'industrie culturelle, s'est engagé à hériter, à améliorer et à diffuser la valeur de l'art. Sur les bases de données artistiques abondantes, Artron fournit aux professionnels de l'industrie de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une expérience de produits de qualité grâce à des applications informatiques intégrées, une science numérique avancée et des matériaux et métiers innovants. Artron est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs, collectionneurs et amateurs d'arts pour entrer dans le monde de l'art. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans. »

Toujours selon le Groupe Artron et son Président fondateur M. Wan Jie, « Après 7 ans de coopération, Artron et Artprice ont amélioré leur coopération dans le domaine des marchés de l'art chinois et occidental. Les Fondateurs et les présidents des deux sociétés, M. Wan Jie et M. thierry Ehrmann, avec leur enthousiasme pour l'art, créeront une "Route de la Soie" reliant les marchés de l'art chinois et occidental sur le principe du respect et de la coopération mutuels. Les deux parties vont construire une plate-forme mondiale, diversifiée et professionnelle d'échange dans le Marché de l'Art, qui favorisera en fin de compte le développement durable du Marché Mondial de l'art. »

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

