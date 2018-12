Stradigi AI et Zú lancent le premier programme professionnel d'intelligence artificielle appliquée de Montréal voué à l'industrie du divertissement







Stradigi AI créera un lieu de formation chez Zú pour la prochaine génération de créateurs et d'experts du divertissement, offrant du mentorat et une expertise de pointe en matière d'IA

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Stradigi AI, le plus important fournisseur de solutions d'intelligence artificielle au Canada, a annoncé aujourd'hui une entente de partenariat avec Zú, un organisme sans but lucratif mis sur pied par le visionnaire québécois Guy Laliberté, dans le but d'offrir des solutions à la fine pointe en matière d'intelligence artificielle appliquée aux entrepreneurs créatifs dans l'industrie du divertissement.

Zú, dont le lancement est prévu en 2019, sera un nouveau lieu d'échange et de création qui réunira de jeunes entrepreneurs créatifs talentueux qui travaillent en conception de contenus et en développement de technologies de création dans le secteur du divertissement. Par l'entremise de ce partenariat, Stradigi AI soutiendra la mission de Zú, qui consiste à favoriser l'émergence de projets et d'entreprises en démarrage au sein de ces champs d'activité en fournissant des ressources et une formation spécialisée aux étudiants finissants en intelligence artificielle, qui auront l'occasion de collaborer avec des entrepreneurs et des entreprises en démarrage afin de contribuer à leur croissance.

«?Nous sommes ravis d'accueillir Stradigi AI comme partenaire exclusif pour la création du programme de solution en intelligence artificielle appliquée, a déclaré Nadine Gelly, directrice générale de Zú. En mettant son expertise technologique de pointe en matière d'intelligence artificielle au service de notre communauté et en encadrant les futurs créateurs, l'équipe de Stradigi AI jouera un rôle crucial au sein d'un mouvement qui nous propulsera dans le futur et qui suscitera un changement positif à Montréal et ailleurs dans le monde.?»

Le programme de solutions professionnelles de Stradigi AI sera mis sur pied dans les espaces de création éclectiques du futur emplacement de Zú, qui sera situé dans le Complexe-de-la-Maison-Alcan, au coeur du centre-ville de Montréal. Dotée d'outils et de logiciels de création à la fine pointe de la technologie qui aideront les participants de Zú à développer des projets créatifs exceptionnels, Stradigi AI vient compléter l'écosystème du hub créatif en offrant aux membres de la communauté Zú du mentorat et des solutions en intelligence artificielle appliquée.

«?Nous sommes fiers d'aider Zú à mettre en place une communauté dynamique et créative qui contribuera à stimuler l'innovation et à attirer les meilleurs talents locaux et internationaux dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce partenariat est prometteur pour nous, puisqu'il reflète l'ADN de notre compagnie, a affirmé Basil Bouraropoulos, cofondateur et chef de la direction de Stradigi AI. Redonner à notre collectivité et soutenir les créateurs de talent qui adoptent les nouvelles tendances pour façonner le Montréal de demain est profondément enraciné dans valeurs. Ça cadre parfaitement avec la philosophie de Stradigi AI et de Zú, rendant ce partenariat si exceptionnel.

À propos de Stradigi AI

Stradigi AI aide les entreprises à transformer rapidement leurs activités au moyen de solutions propulsées par l'intelligence artificielle, de manière configurable, évolutive et sécurisée. Dotée de l'un des plus importants laboratoires de recherche appliquée au Canada, son équipe offre à ses clients et partenaires un écosystème complet axé sur l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui leur procure un avantage concurrentiel. Plus d'informations au stradigi.ai.

À propos de Zú

Initié par Guy Laliberté, Zú est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de rassembler, de soutenir et de propulser les entrepreneurs créatifs dans le secteur du divertissement afin de générer des projets innovants de classe mondiale. Il les accompagne dans leur processus de création et de croissance, en facilitant l'accès aux ressources nécessaires au développement de nouvelles propriétés intellectuelles. Dans un environnement éclectique offrant une infrastructure à la fine pointe de la technologie, Zú s'active à rassembler une communauté qui désire faire rayonner la créativité d'ici partout dans le monde. Plus d'information au zumtl.com.

