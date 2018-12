Groupe ADF inc. annonce les résultats des périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 octobre 2018







FAITS SAILLANTS

Produits et résultat net en hausse au cours du troisième trimestre, par rapport à la même période l'an dernier.

Génération de flux de trésorerie opérationnels de plus de 13,0 millions de dollars pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2018.

Carnet de commandes à 215,8 millions de dollars au 31 octobre 2018, soit 130 millions de dollars de plus qu'au 31 janvier 2018.

TERREBONNE, QC, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a enregistré des produits de 45,6 millions de dollars et de 106,3 millions de dollars respectivement au cours des périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 octobre 2018. L'augmentation des produits de plus de 22 % au cours du troisième trimestre, par rapport au trimestre correspondant un an plus tôt, est venue partiellement réduire la baisse cumulative des produits du premier semestre qui est causée par l'incertitude qu'a eue en début d'année l'introduction des tarifs douaniers sur les marchés desservis par la Société.

La marge brute, en pourcentage des produits, s'est chiffrée à 10,2 % au cours de la période de trois mois terminée le 31 octobre 2018, par rapport à 6,5 % pour la même période close le 31 octobre 2017. Pour les périodes de neuf mois terminées aux mêmes dates, la marge brute en pourcentage des produits a quant à elle passée de 7,0 % à 9,1 %. L'augmentation de la marge brute pour le trimestre terminé le 31 octobre 2018 s'explique en majeure partie par l'augmentation du volume de fabrication qui a généré une meilleure absorption des coûts.

Pour le troisième trimestre terminé le 31 octobre 2018, ADF a enregistré un résultat net de 1,9 million dollars (0,06 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net négatif de 0,7 million de dollars (-0,02 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt. Après neuf mois, la Société a enregistré un résultat net de 0,5 million de dollars (0,01 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net de 1,6 million de dollars (0,05 $ par action, de base et dilué), pour la même période un an plus tôt.

Compte tenu que les filiales américaines d'ADF ont renoué avec la rentabilité, la Société a été en mesure de reconnaitre certains actifs d'impôt différé qui avaient été radiés au quatrième trimestre de l'exercice clos le 31 janvier 2018, bonifiant ainsi le résultat net des périodes de trois et neuf mois terminées le 31 octobre 2018 de 1,2 million de dollars et 1,4 million de dollars, respectivement.

Au 31 octobre 2018, la Société disposait d'un fonds de roulement de 32,1 millions de dollars. Les activités d'exploitation de la Société ont généré des liquidités de plus de 13,0 millions de dollars au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2018, réduisant significativement l'utilisation de la facilité de crédit. La Société demeure ainsi en bonne position pour poursuivre ses opérations courantes et mener à bien ses projets de développement.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 215,8 millions de dollars au 31 octobre 2018, comparativement à 85,5 millions de dollars au 31 janvier 2018. Les projets en carnet seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se terminant le 31 janvier 2021.

Faits saillants financiers



Trois (3) mois Neuf (9) mois









Périodes terminées les 31 octobre 2018 2017 2018 2017 (en milliers de dollars, et en dollars par action) $ $ $ $









Produits 45 570 37 212 106 267 131 128 BAIIA 2 594 468 1 517 5 651 Résultat net 1 971 (698) 458 1 583 -- Par action (de base et dilué) 0,06 (0,02) 0,01 0,05 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 13 247 (1 971) 13 119 4 421 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 32 635 32 635 32 635 32 632 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué, en milliers) 32 636 32 635 32 636 32 664

Perspectives

« Bien que nos résultats cumulatifs continuent d'être affectés par l'incertitude liées aux tarifs douaniers introduits en début d'année, nous avons toutefois maintenu notre objectif de croissance du carnet de commandes, et les résultats du troisième trimestre sont un pas dans la bonne direction. » a indiqué M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra aujourd'hui, le 5 décembre à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats des périodes de trois et neuf mois terminées le 31 octobre 2018.

Pour participer, composez le 1-888-390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent participer pourront écouter l'enregistrement de cet appel à compter de 13 h aujourd'hui, jusqu'à minuit le mercredi, 12 décembre 2018, en composant le 1-888-259-6562, suivi du code d'accès 112053 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

À propos de Groupe ADF inc.

Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

Mesures non conformes aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Site Internet : www.adfgroup.com

SOURCE Groupe ADF Inc.

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :