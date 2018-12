Départ de Richard Fortin du conseil d'administration de la Banque Nationale







MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce aujourd'hui que Richard Fortin quittera ses fonctions le 31 décembre 2018. Membre du conseil d'administration de la Banque Nationale depuis 2013, M. Fortin agit également à titre de président du comité de gestion des risques et de membre du comité d'audit.

« Grâce à sa connaissance du milieu des affaires, de la gestion des risques et à son expérience d'administrateur au sein de plusieurs sociétés, Richard Fortin a aidé la Banque sur plusieurs plans. Au nom de la Banque Nationale et de son conseil d'administration, je tiens à le remercier non seulement pour son engagement et sa contribution au succès de l'organisation, mais également pour le leadership dont il a fait preuve au cours des années passées parmi nous », a affirmé Jean Houde, président du conseil d'administration.

Pierre Thabet, qui siège au conseil d'administration de la Banque Nationale depuis 2011, assumera, à compter du 1er janvier 2019, les fonctions de président du comité de gestion des risques.

