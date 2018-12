La Banque Nationale divulgue ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018 et hausse son dividende trimestriel de 5 % à 65 cents par action







L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 et les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf indication contraire. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale déclare un résultat net de 566 M$ au quatrième trimestre de 2018, par rapport à 525 M$ pour le trimestre correspondant de 2017, en hausse de 8 %. Le résultat dilué par action de 1,52 $ au quatrième trimestre de 2018 se compare à 1,39 $ au trimestre correspondant de 2017. Le résultat dilué par action excluant les éléments particuliers (décrits à la page 2) atteint 1,53 $ pour le trimestre terminé le 31 octobre 2018 par rapport à 1,40 $ au trimestre correspondant de 2017, une hausse de 9 % attribuable à la croissance du résultat net des principaux secteurs d'exploitation.

Le résultat net de la Banque pour l'exercice 2018 se chiffre à 2 232 M$, par rapport à 2 024 M$ pour l'exercice 2017, une hausse de 10 %. Le résultat dilué par action atteint 5,94 $ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, contre 5,38 $ en 2017. La croissance est attribuable à la progression du résultat net de tous les secteurs d'exploitation. Le résultat dilué par action excluant les éléments particuliers s'établit à 5,99 $ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, par rapport à 5,45 $ pour la période correspondante de 2017, en hausse de 10 %.

« L'exercice financier 2018 se conclut par un résultat net record de plus de 2,2 G$ grâce à une performance soutenue de chaque secteur d'exploitation et une amélioration du ratio d'efficience, a commenté M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. De plus, la Banque affiche un ratio des fonds propres CET1 de 11,7 %, le plus élevé de notre histoire, nous permettant de poursuivre nos investissements d'affaires et de distribuer du capital à nos actionnaires. La Banque a racheté 7,5 millions d'actions ordinaires dans le cours normal des affaires et a haussé le dividende sur les actions ordinaires à deux reprises, pour une hausse de 7 % en 2018 », a ajouté M. Vachon.

Faits saillants









(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018

2017

Variation % 2018

2017

Variation %





















Résultat net 566

525

8 2 232

2 024

10 Résultat dilué par action (en dollars) 1,52 $ 1,39 $ 9 5,94 $ 5,38 $ 10 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 17,8 % 17,8 %

18,4 % 18,1 %

Ratio de versement des dividendes 41 % 42 %

41 % 42 %























Excluant les éléments particuliers (1)



















Résultat net excluant les éléments particuliers 569

531

7 2 249

2 049

10 Résultat dilué par action excluant les éléments particuliers (en dollars) 1,53 $ 1,40 $ 9 5,99 $ 5,45 $ 10 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires excluant les éléments particuliers 17,9 % 18,0 %

18,5 % 18,3 %

Ratio de versement des dividendes excluant les éléments particuliers 40 % 41 %

40 % 41 %



































Au 31 octobre 2018

Au 31

octobre 2017



Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III









11,7 % 11,2 %

Ratio de levier selon Bâle III









4,0 % 4,0 %





(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 2 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

Mode de présentation de l'information

La Banque a adopté par anticipation l'IFRS 9 à compter du 1er novembre 2017 tel qu'indiqué à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Tel que permis par l'IFRS 9, la Banque n'a pas retraité les états financiers consolidés comparatifs. La note 3 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018 présente les incidences de l'adoption de l'IFRS 9 sur le bilan consolidé de la Banque au 1er novembre 2017. Puisque les états financiers consolidés intermédiaires ne comprennent pas toute l'information exigée aux termes des IFRS dans les états financiers annuels, ils doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels consolidés audités et les notes y afférant de l'exercice terminé le 31 octobre 2018.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR, lesquels sont fondés sur les IFRS. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque. Les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières exigent que les entreprises préviennent les lecteurs que les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et qu'il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises.

Données financières





(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018

2017

Variation % 2018

2017

Variation % Résultat net excluant les éléments particuliers (1)





















Particuliers et Entreprises 257

234

10 948

903

5

Gestion de patrimoine 127

115

10 506

431

17

Marchés financiers 192

183

5 764

698

9

Financement spécialisé aux États-Unis et International 55

55

? 222

184

21

Autres (62)

(56)



(191)

(167)



Résultat net excluant les éléments particuliers 569

531

7 2 249

2 049

10

Éléments relatifs aux acquisitions (2) (3)

(6)



(17)

(25)



Résultat net 566

525

8 2 232

2 024

10





















Résultat dilué par action excluant les éléments particuliers 1,53 $ 1,40 $ 9 5,99 $ 5,45 $ 10

Éléments relatifs aux acquisitions (2) (0,01)

(0,01)



(0,05)

(0,07)



Résultat dilué par action 1,52 $ 1,39 $ 9 5,94 $ 5,38 $ 10

















?

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires





















Incluant les éléments particuliers 17,8 % 17,8 %

18,4 % 18,1 %



Excluant les éléments particuliers 17,9 % 18,0 %

18,5 % 18,3 %







(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment. (2) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2018, des charges de 4 M$ (3 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux acquisitions (2017 : 7 M$, 6 M$ déduction faite des impôts). Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, ces charges sont de 20 M$ (17 M$ déduction faite des impôts) et pour l'exercice 2017, elles se chiffraient à 30 M$ (25 M$ déduction faite des impôts).

Faits saillants





(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018

2017

Variation % 2018

2017

Variation % Résultats d'exploitation



















Revenu total 1 814

1 704

6 7 166

6 609

8 Résultat net 566

525

8 2 232

2 024

10 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 550

506

9 2 145

1 940

11 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 17,8 % 17,8 %

18,4 % 18,1 %

Résultat par action





















de base 1,53 $ 1,40 $ 9 6,01 $ 5,44 $ 10

dilué 1,52

1,39

9 5,94

5,38

10 Résultats d'exploitation en équivalent imposable (1) et excluant les éléments particuliers (2)



















Revenu total en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers 1 876

1 760

7 7 420

6 864

8 Résultat net excluant les éléments particuliers 569

531

7 2 249

2 049

10 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires excluant les éléments particuliers 17,9 % 18,0 %

18,5 % 18,3 %

Ratio d'efficience en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers 55,1 % 55,2 %

54,6 % 55,9 %

Résultat par action excluant les éléments particuliers (2)





















de base 1,54 $ 1,42 $ 8 6,06 $ 5,52 $ 10

dilué 1,53

1,40

9 5,99

5,45

10























Informations sur les actions ordinaires



















Dividendes déclarés 0,62 $ 0,58 $

2,44 $ 2,28 $

Valeur comptable









34,40

31,51



Cours de l'action





















haut 65,63

62,74



65,63

62,74





bas 58,93

55,29



58,69

46,83





clôture 59,76

62,61



59,76

62,61



Nombre d'actions ordinaires (en milliers) 335 071

339 592



335 071

339 592



Capitalisation boursière 20 024

21 262



20 024

21 262

























(en millions de dollars canadiens)









Au 31 octobre 2018

Au 31

octobre 2017

Variation %





















Bilan et hors bilan



















Actif total









262 471

245 827

7 Prêts et acceptations, déduction faite des provisions (3)









146 082

136 457

7 Prêts dépréciés (4) nets en % des prêts et acceptations









0,3 % 0,2 %

Dépôts









170 830

156 671

9 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires









11 526

10 700

8 Actifs sous administration et sous gestion









485 080

477 358

2 Ratios réglementaires selon Bâle III



















Ratios des fonds propres (5)





















catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)









11,7 % 11,2 %



catégorie 1 (6)









15,5 % 14,9 %



total (6)









16,8 % 15,1 %

Ratio de levier (5)









4,0 % 4,0 %

Ratio de liquidité à court terme (LCR)









147 % 132 %

Autres renseignements



















Nombre d'employés - mondial









23 450

21 635

8 Nombre de succursales au Canada









428

429

? Nombre de guichets automatiques au Canada









937

931

1





(1) Pour de plus amples renseignements, se reporter à la page 18 à la section « Résultats par secteur d'exploitation ». (2) Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 2 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (3) La rubrique Créances achetées d'un montant de 2 014 M$ présentée séparément dans le bilan consolidé au 31 octobre 2017 est maintenant présentée dans les Prêts et acceptations, déduction faite des provisions. (4) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3, et ne tiennent pas compte des prêts dépréciés dès leur acquisition ou leur création. (5) Les ratios sont calculés selon la méthode « tout compris ». (6) Les ratios au 31 octobre 2017 tenaient compte du rachat d'actions privilégiées série 28 effectué le 15 novembre 2017.

Analyse financière

Ce communiqué doit être lu conjointement avec le Rapport annuel 2018 (qui comprend les états financiers annuels consolidés audités et le rapport de gestion) disponible dans le site Internet de la Banque à l'adresse bnc.ca. On peut obtenir de l'information additionnelle sur la Banque, y compris la notice annuelle, dans le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com.

Résultats consolidés

Au 1er novembre 2017, la Banque a modifié la présentation de certaines rubriques du bilan consolidé, dont la rubrique Créances achetées qui est maintenant présentée dans les Prêts. Suite à ce changement, pour le trimestre terminé le 31 octobre 2017, un montant de 40 M$ présenté dans les Revenus autres que d'intérêts a été reclassé dans le Revenu net d'intérêts (204 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2017). Ce reclassement n'a aucune incidence sur le Résultat net.

Revenu total

Le revenu total de la Banque s'établit à 1 814 M$ au quatrième trimestre de 2018, en hausse de 110 M$ ou 6 % comparativement au trimestre correspondant de 2017. La hausse s'explique par l'augmentation du revenu net d'intérêts du secteur des Particuliers et Entreprises attribuable à la croissance des volumes de prêts et de dépôts et à l'amélioration de la marge nette d'intérêts, par la hausse du revenu net d'intérêts du secteur de Gestion de patrimoine en partie attribuable à la hausse des volumes de dépôts, par l'augmentation des commissions et des revenus des services financiers aux entreprises enregistrés dans le secteur des Marchés financiers ainsi que par la progression du revenu net d'intérêts d'ABA Bank. De plus, les revenus des services fiduciaires et les revenus de crédit augmentent par rapport au trimestre correspondant de 2017. Le revenu total en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers s'établit à 1 876 M$ au quatrième trimestre de 2018, en hausse de 7 % comparativement à 1 760 M$ au quatrième trimestre de 2017.

Le revenu total s'élève à 7 166 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, contre 6 609 M$ pour la même période en 2017, une hausse de 8 %. Cette augmentation s'explique essentiellement par les mêmes facteurs que ceux mentionnés pour le trimestre, ainsi que par la hausse du revenu net d'intérêts de Credigy, des revenus de négociation, des revenus des fonds communs de placement et des revenus sur cartes. Ces éléments favorables ont été atténués par la baisse des commissions de courtage en valeurs mobilières et des gains sur valeurs mobilières. Le revenu total en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers s'établit à 7 420 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 comparativement à 6 864 M$ pour l'exercice 2017, une hausse de 8 %.

Dotations aux pertes de crédit

Pour le quatrième trimestre de 2018, la Banque a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 73 M$ par rapport à 70 M$ au trimestre correspondant de 2017. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts des Services aux particuliers et sur les prêts du secteur du Financement spécialisé aux États-Unis et International, essentiellement en raison de la filiale ABA Bank. Cette augmentation a été atténuée par la baisse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts des Services aux entreprises.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, la Banque a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 327 M$, en hausse de 83 M$ par rapport à l'exercice 2017. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts des Services aux particuliers et aux entreprises ainsi que sur les prêts du secteur du Financement spécialisé aux États-Unis et International, essentiellement en raison de la filiale Credigy. Les dotations aux pertes de crédit enregistrées au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2017 comprenaient la révision à la baisse de la provision sectorielle sur prêts non dépréciés pour le portefeuille de prêts aux entreprises de production et de service du secteur pétrole et gaz pour un montant de 40 M$ ainsi que l'augmentation de 40 M$ de la provision collective sur prêts non dépréciés pour risque de crédit, en lien avec la croissance de l'ensemble du portefeuille de crédit de la Banque.

Au 31 octobre 2018, les prêts dépréciés bruts sont de 630 M$, alors qu'ils s'élevaient à 599 M$ au 1er novembre 2017. Au 31 octobre 2018, les prêts dépréciés nets se chiffrent à 404 M$ comparativement à 360 M$ au 1er novembre 2017, une hausse de 44 M$ provenant principalement des portefeuilles de prêts aux entreprises. Suite à l'adoption de l'IFRS 9 le 1er novembre 2017, tous les prêts classés en phase 3 selon le modèle de détermination des pertes de crédit attendues représentent les prêts dépréciés et ne tiennent pas compte des prêts dépréciés dès leur acquisition ou leur création.

Frais autres que d'intérêts

Au quatrième trimestre de 2018, les frais autres que d'intérêts s'établissent à 1 036 M$, en hausse de 6 % par rapport au trimestre correspondant de 2017. L'augmentation des frais autres que d'intérêts s'explique par la hausse de la rémunération et des avantages du personnel, par la hausse des frais liés aux investissements technologiques en lien avec le plan de transformation de la Banque, et par la hausse des frais de publicité. Les frais autres que d'intérêts excluant les éléments particuliers s'établissent à 1 034 M$ au quatrième trimestre de 2018 comparativement à 971 M$ au trimestre correspondant de 2017.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 4 063 M$, en hausse de 5 % par rapport à la période correspondante de 2017. Les raisons de cette augmentation sont les mêmes que celles mentionnées pour le trimestre. De plus, l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank a entraîné une augmentation de l'ensemble des frais autres que d'intérêts. Cette augmentation a toutefois été atténuée par la baisse des honoraires professionnels qui s'explique par les frais de gestion liés aux activités de la filiale Credigy. Les frais autres que d'intérêts excluant les éléments particuliers enregistrés au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2018 se chiffrent à 4 052 M$ comparativement à 3 838 M$ pour la période correspondante de 2017, en hausse de 6 %.

Charge d'impôts

La charge d'impôts pour le quatrième trimestre de 2018 totalise 139 M$ comparativement à 133 M$ pour le trimestre correspondant de 2017. Le taux effectif d'imposition du quatrième trimestre de 2018 s'établit à 20 %, inchangé par rapport au trimestre correspondant de 2017.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, le taux effectif d'imposition se chiffre à 20 %, par rapport à 19 % pour l'exercice 2017.

Résultats sectoriels

La Banque exerce ses activités dans quatre secteurs d'exploitation. Les autres activités opérationnelles ainsi que la Trésorerie corporative sont regroupées à des fins de présentation dans la rubrique Autres. Chaque secteur se distingue par le service offert, le type de clientèle visé et la stratégie de commercialisation mise en place.

Particuliers et Entreprises









(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018

2017 (1)

Variation % 2018

2017 (1)

Variation % Résultats d'exploitation



















Revenu net d'intérêts 572

537

7 2 212

2 069

7 Revenus autres que d'intérêts 259

249

4 1 027

988

4 Revenu total 831

786

6 3 239

3 057

6 Frais autres que d'intérêts 431

417

3 1 720

1 672

3 Contribution 400

369

8 1 519

1 385

10 Dotations aux pertes de crédit (2) 50

50

? 226

153

48 Résultat avant charge d'impôts 350

319

10 1 293

1 232

5 Charge d'impôts 93

85

9 345

329

5 Résultat net 257

234

10 948

903

5 Résultat net excluant l'incidence de la provision sectorielle (2)









948

874

8 Marge nette d'intérêts (3) 2,33 % 2,30 %

2,32 % 2,26 %

Actif moyen portant intérêts 97 276

92 777

5 95 344

91 633

4 Actif moyen 103 102

97 805

5 100 619

96 433

4 Prêts et acceptations bruts moyens 102 839

97 483

5 100 572

96 060

5 Prêts dépréciés nets (4) selon l'IFRS 9 372







372







Prêts dépréciés nets selon l'IAS 39



199







199



Prêts dépréciés nets (4) en % des prêts et acceptations moyens 0,4 % 0,2 %

0,4 % 0,2 %

Dépôts moyens 60 716

56 606

7 58 051

54 302

7 Ratio d'efficience 51,9 % 53,1 %

53,1 % 54,7 %





























(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment. (2) Suite à l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017, la Banque comptabilise toutes les dotations aux pertes de crédit dans les secteurs d'exploitation. Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, seules les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts dépréciés étaient comptabilisées dans les secteurs d'exploitation, alors que les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts non dépréciés étaient comptabilisées dans la rubrique Autres. Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2017, la Banque avait révisé à la baisse la provision sectorielle sur prêts non dépréciés pour le portefeuille de prêts aux entreprises de production et de service du secteur pétrole et gaz pour un montant de 40 M$ (29 M$ déduction faite des impôts). Étant donné l'importance relative de la provision sectorielle enregistrée selon les PCGR, le résultat net excluant l'incidence de la provision sectorielle est présenté afin de mieux évaluer les résultats du secteur. (3) La marge nette d'intérêts est calculée en divisant le revenu net d'intérêts par l'actif moyen portant intérêts. (4) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3.

Le secteur des Particuliers et Entreprises affiche un résultat net de 257 M$ au quatrième trimestre de 2018 comparativement à 234 M$ au quatrième trimestre de 2017, une hausse de 10 %. Le revenu total du secteur a progressé de 45 M$, en raison de la croissance du revenu net d'intérêts de 35 M$ et de la hausse des revenus autres que d'intérêts de 10 M$ au quatrième trimestre de 2018. L'augmentation du revenu net d'intérêts provient de la croissance des volumes de prêts et de dépôts des particuliers et des entreprises ainsi que de l'élargissement de la marge nette d'intérêts qui atteint 2,33 % au quatrième trimestre de 2018, par rapport à 2,30 % au quatrième trimestre de 2017, une hausse qui provient principalement des marges sur les dépôts.

Le revenu total des Services aux particuliers a progressé de 21 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017. L'augmentation du revenu net d'intérêts de 17 M$ s'explique par une croissance des volumes de prêts et de dépôts ainsi que par l'élargissement des marges sur les dépôts. Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 4 M$, principalement en raison de la croissance des revenus d'assurances. Le revenu total des Services aux entreprises est en hausse de 24 M$, hausse essentiellement due à une augmentation du revenu net d'intérêts, attribuable à la croissance des volumes de prêts et de dépôts ainsi qu'à l'amélioration des marges sur les dépôts. De plus, la hausse des revenus de crédit et des revenus d'acceptions bancaires a également contribué à l'augmentation des revenus des Services aux entreprises.

Les frais autres que d'intérêts du secteur des Particuliers et Entreprises, au quatrième trimestre de 2018, sont en hausse de 14 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation de la rémunération et des avantages du personnel ainsi que des frais de soutien aux opérations. Le ratio d'efficience à 51,9 % pour le quatrième trimestre de 2018 s'améliore de 1,2 point de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de 2017. Les dotations aux pertes de crédit sont stables à 50 M$ pour le quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre correspondant de 2017, la hausse des dotations sur les prêts aux particuliers ayant été compensée par une baisse des dotations sur les prêts aux entreprises.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, le résultat net du secteur des Particuliers et Entreprises s'établit à 948 M$, en hausse par rapport à 903 M$ pour l'exercice 2017. Le résultat net pour l'exercice 2018 est en hausse de 8 % par rapport au résultat net excluant l'incidence de la provision sectorielle d'un montant de 29 M$, déduction faite des impôts, pour la période correspondante de 2017. Le revenu total du secteur a progressé de 6 %. La progression du revenu total des Services aux particuliers s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre ainsi que par la hausse des revenus sur cartes et des revenus de commissions internes liées à la distribution des produits du secteur de Gestion de patrimoine. De plus, un gain avait été réalisé au premier trimestre de 2017 suite à la révision du mode de distribution des activités d'assurance dommage. L'augmentation du revenu total des Services aux entreprises provient de la croissance des volumes de prêts et de dépôts, de l'amélioration de la marge sur les dépôts et d'une hausse des revenus de crédit, des revenus d'acceptations bancaires ainsi que des revenus tirés des activités de change. Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, les frais autres que d'intérêts sont en hausse de 48 M$ par rapport à l'exercice 2017. Les raisons de cette augmentation sont essentiellement les mêmes que celles mentionnées pour le trimestre en plus de la hausse des frais liés aux investissements technologiques. La contribution du secteur augmente de 134 M$ ou 10 %. Le ratio d'efficience s'améliore de 1,6 point de pourcentage par rapport à l'exercice 2017, pour s'établir à 53,1 % pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les dotations aux pertes de crédit du secteur des Particuliers et Entreprises sont en hausse de 73 M$ par rapport à la période correspondante de 2017 en raison de l'augmentation des dotations aux pertes de crédit sur les prêts aux particuliers, sur les prêts aux entreprises et sur les créances sur cartes de crédit. De plus, cette hausse s'explique par la révision à la baisse de la provision sectorielle pour un montant de 40 M$, enregistrée au cours du deuxième trimestre de 2017.

Gestion de patrimoine





(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018

2017 (1)

Variation % 2018

2017 (1)

Variation % Résultats d'exploitation



















Revenu net d'intérêts 131

118

11 510

431

18 Revenus tirés des services tarifés 248

233

6 987

906

9 Revenus tirés des transactions et autres revenus 66

61

8 262

267

(2) Revenu total 445

412

8 1 759

1 604

10 Frais autres que d'intérêts 276

263

5 1 092

1 046

4 Contribution 169

149

13 667

558

20 Dotations aux pertes de crédit (2) 2

1



3

3

? Résultat avant charge d'impôts 167

148

13 664

555

20 Charge d'impôts 43

39

10 175

147

19 Résultat net 124

109

14 489

408

20 Éléments particuliers après impôts (3) 3

6



17

23



Résultat net excluant les éléments particuliers (3) 127

115

10 506

431

17 Actif moyen 13 134

12 115

8 12 551

11 652

8 Prêts et acceptations moyens 11 704

10 353

13 11 104

9 924

12 Prêts dépréciés nets (4) selon l'IFRS 9 17







17







Prêts dépréciés nets selon l'IAS 39



4







4



Dépôts moyens 32 185

30 087

7 31 592

31 192

1 Actifs sous administration et sous gestion 485 080

477 358

2 485 080

477 358

2 Ratio d'efficience excluant les éléments particuliers (3) 61,3 % 62,3 %

61,1 % 63,7 %







(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment. (2) Suite à l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017, la Banque comptabilise toutes les dotations aux pertes de crédit dans les secteurs d'exploitation. Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, seules les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts dépréciés étaient comptabilisées dans les secteurs d'exploitation, alors que les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts non dépréciés étaient comptabilisées dans la rubrique Autres. (3) Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 2 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (4) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3.

Le résultat net du secteur de Gestion de patrimoine s'élève à 124 M$ au quatrième trimestre de 2018 comparativement à 109 M$ au trimestre correspondant de 2017, une augmentation de 14 %. Le résultat net excluant les éléments particuliers, qui comprennent les éléments liés aux acquisitions du secteur, s'établit à 127 M$ au quatrième trimestre de 2018 par rapport à 115 M$ au trimestre correspondant de 2017, en hausse de 10 %. Le revenu total du secteur de 445 M$ est en hausse de 8 % comparativement à 412 M$ au quatrième trimestre de 2017. Cette hausse s'explique principalement par la croissance du revenu net d'intérêts, attribuable à la croissance des volumes de dépôts, ainsi que par la progression des revenus tirés des services tarifés en raison des entrées nettes dans l'ensemble des solutions. De plus, les revenus tirés des transactions et les autres revenus sont en hausse en raison du nombre de transactions plus élevé au quatrième trimestre de 2018.

Les frais autres que d'intérêts sont en hausse de 5 % par rapport au trimestre correspondant de 2017 et se chiffrent à 276 M$ au quatrième trimestre de 2018. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse de la rémunération variable, la croissance du volume d'activités du secteur ayant généré des revenus plus élevés, ainsi qu'à la hausse des frais de soutien aux opérations. Le ratio d'efficience excluant les éléments particuliers, à 61,3 % pour le quatrième trimestre de 2018, s'améliore de 1,0 point de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de 2017. Les dotations aux pertes de crédit de 2 M$ pour le quatrième trimestre de 2018 se comparent à 1 M$ au quatrième trimestre de 2017.

Le résultat net du secteur de Gestion de patrimoine atteint 489 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 comparativement à 408 M$ pour l'exercice 2017, en hausse de 20 %. Le résultat net excluant les éléments particuliers s'élève à 506 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, en hausse de 75 M$ comparativement à l'exercice terminé le 31 octobre 2017, soit une progression de 17 %. Le revenu total du secteur s'établit à 1 759 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, par rapport à 1 604 M$ en 2017. L'augmentation s'explique par la hausse du revenu net d'intérêts attribuable à l'amélioration des marges, ainsi que par la croissance des revenus tirés des services tarifés en raison des entrées nettes dans les diverses solutions ainsi que par la bonne performance des marchés boursiers au cours de l'exercice 2018. Les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 1 092 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 par rapport à 1 046 M$ pour la même période en 2017, une augmentation qui s'explique par la hausse de la rémunération variable et des honoraires de gestion externe en raison de la croissance du volume d'activités du secteur générant des revenus plus élevés, ainsi que par la hausse des frais de soutien aux opérations liés aux initiatives du secteur. Par ailleurs, le ratio d'efficience à 61,1 % pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 s'est amélioré comparativement à 63,7 % pour l'exercice 2017. Les dotations aux pertes de crédit sont stables par rapport à l'exercice 2017.

Enfin, les actifs sous administration et sous gestion ont augmenté de 7,7 G$ ou 2 % depuis un an, principalement en raison des entrées nettes dans les diverses solutions, atténuées par le recul des cours boursiers à la fin de l'exercice 2018.

Marchés financiers





(en équivalent imposable) (1)

(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018

2017 (2)

Variation % 2018

2017 (2)

Variation % Résultats d'exploitation



















Marchés mondiaux





















Titres de participation 138

131

5 564

496

14

Titres à revenus fixes 65

76

(14) 265

294

(10)

Produits de base et devises 28

20

40 126

103

22

231

227

2 955

893

7 Commissions des marchés financiers 95

65

46 349

304

15 Services financiers aux entreprises 101

90

12 377

327

15 Gains sur investissements et autres 9

31

(71) 62

94

(34) Revenu total en équivalent imposable 436

413

6 1 743

1 618

8 Frais autres que d'intérêts 174

163

7 697

665

5 Contribution en équivalent imposable 262

250

5 1 046

953

10 Dotations aux pertes de crédit (3) ?

?



4

?



Résultat avant charge d'impôts en équivalent imposable 262

250

5 1 042

953

9 Charge d'impôts en équivalent imposable 70

67

4 278

255

9 Résultat net 192

183

5 764

698

9 Actif moyen 97 976

93 030

5 100 721

94 991

6 Prêts et acceptations moyens 16 005

13 931

15 15 116

13 118

15 Prêts dépréciés nets (4) ?

?



?

?



Dépôts moyens 25 234

21 660

17 23 510

20 926

12 Ratio d'efficience en équivalent imposable (1) 39,9 % 39,5 %

40,0 % 41,1 %







(1) Pour de plus amples renseignements, se reporter à la page 18 à la section « Résultats par secteur d'exploitation ». (2) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment. (3) Suite à l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017, la Banque comptabilise toutes les dotations aux pertes de crédit dans les secteurs d'exploitation. Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, seules les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts dépréciés étaient comptabilisées dans les secteurs d'exploitation, alors que les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts non dépréciés étaient comptabilisées dans la rubrique Autres. (4) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3.

Le secteur des Marchés financiers affiche un résultat net de 192 M$ au quatrième trimestre de 2018 comparativement à 183 M$ au trimestre correspondant de 2017, et le revenu total en équivalent imposable se chiffre à 436 M$, contre 413 M$ au quatrième trimestre de 2017. Les revenus des marchés mondiaux sont en hausse de 2 %. La croissance des revenus sur les titres de participation ainsi que sur les contrats sur produits de base et devises, qui augmentent de 5 % et 40 %, respectivement, a été en partie atténuée par une diminution des revenus liés aux titres à revenus fixes. Les commissions des marchés financiers augmentent de 46 %, notamment en raison des activités de fusions et acquisitions, alors que les gains sur investissements et autres revenus diminuent par rapport au trimestre correspondant de 2017. Les revenus des services financiers aux entreprises sont en hausse de 12 %, notamment en raison de la croissance du volume des activités de crédit.

Les frais autres que d'intérêts du quatrième trimestre de 2018 de 174 M$ augmentent de 11 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2017, principalement en raison de la hausse de la rémunération variable résultant de la croissance des revenus ainsi que de la hausse des frais de soutien aux opérations. Le ratio d'efficience en équivalent imposable s'élève à 39,9 % et se compare à 39,5 % au trimestre correspondant de 2017. Les dotations aux pertes de crédit sont nulles pour les quatrièmes trimestres de 2018 et 2017.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, le résultat net du secteur s'établit à 764 M$, une hausse de 66 M$ ou 9 % par rapport à la période correspondante de 2017. Le revenu total en équivalent imposable s'établit à 1 743 M$ contre 1 618 M$, une hausse de 125 M$ par rapport à l'exercice terminé le 31 octobre 2017. Les revenus des marchés mondiaux sont en hausse de 7 %, compte tenu de la croissance des revenus sur les titres de participation et sur les contrats sur produits de base et devises qui augmentent de 14 % et 22 %, respectivement, alors que les revenus liés aux titres à revenus fixes diminuent de 10 %. Les commissions des marchés financiers augmentent de 15 %, notamment en raison d'une bonne performance des activités de fusions et acquisitions. De plus, les revenus des services financiers aux entreprises affichent une hausse de 15 % par rapport à la période correspondante de 2017. Enfin, des gains sur investissements et autres revenus plus élevés avaient été enregistrés au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2017.

Les frais autres que d'intérêts pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 sont en hausse de 5 % par rapport à l'exercice 2017, ce qui s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre. Le ratio d'efficience en équivalent imposable de 40,0 % pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 s'améliore de 1,1 point de pourcentage par rapport à 2017. Le secteur a enregistré des dotations aux pertes de crédit sur prêts non dépréciés de 4 M$ au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2018 alors qu'aucune dotation n'avait été enregistrée en 2017.

Financement spécialisé aux États-Unis et International





(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018

2017 (1)

Variation % 2018

2017 (1)

Variation %





















Résultats d'exploitation



















Revenu net d'intérêts 147

139

6 584

466

25 Revenus autres que d'intérêts 11

15

(27) 55

75

(27) Revenu total 158

154

3 639

541

18

Credigy 100

111

(10) 446

409

9

ABA Bank et International 58

43

35 193

132

46 Frais autres que d'intérêts 65

56

16 251

225

12

Credigy 38

38

? 156

163

(4)

ABA Bank et International 27

18

50 95

62

53 Contribution 93

98

(5) 388

316

23 Dotations aux pertes de crédit (2) 22

19

16 94

48

96 Résultat avant charge d'impôts 71

79

(10) 294

268

10 Charge d'impôts 16

24

(33) 72

84

(14) Résultat net 55

55

? 222

184

21 Participations ne donnant pas le contrôle 8

6

33 38

29

31 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 47

49

(4) 184

155

19 Actif moyen 9 957

8 658

15 9 270

7 519

23 Prêts et acceptations moyens 8 218

7 565

9 7 853

6 062

30 Prêts dépréciés nets (3) selon l'IFRS 9 15







15







Prêts dépréciés nets selon l'IAS 39



3







3



Prêts dépréciés dès leur acquisition ou leur création 1 576

1 990

(21) 1 576

1 990

(21) Autres actifs moyens générant des revenus 1

113



15

449



Dépôts moyens 2 289

1 418

61 1 907

1 265

51 Ratio d'efficience 41,1 % 36,4 %

39,3 % 41,6 %







(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment. (2) Suite à l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017, la Banque comptabilise toutes les dotations aux pertes de crédit dans les secteurs d'exploitation. Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, seules les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts dépréciés étaient comptabilisées dans les secteurs d'exploitation, alors que les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts non dépréciés étaient comptabilisées dans la rubrique Autres. (3) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3, et ne tiennent pas compte des prêts dépréciés dès leur acquisition ou leur création.

Le secteur du Financement spécialisé aux États-Unis et International affiche un résultat net de 55 M$ au quatrième trimestre de 2018, stable par rapport au trimestre correspondant de 2017. Le revenu total du secteur se chiffre à 158 M$ comparativement à 154 M$ au quatrième trimestre de 2017. La hausse des revenus de la filiale ABA Bank, qui s'explique par l'accroissement des volumes de prêts et de dépôts, a été atténuée par une diminution des revenus de la filiale Credigy comparativement au trimestre correspondant de 2017, notamment en raison des remboursements de certains actifs.

Les frais autres que d'intérêts du quatrième trimestre de 2018 de 65 M$ augmentent de 9 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2017, en lien avec l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank. Par ailleurs, les frais autres que d'intérêts de la filiale Credigy sont stables. Les dotations aux pertes de crédit totalisent 22 M$ pour le quatrième trimestre de 2018, une hausse de 3 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2017 qui provient des dotations aux pertes de crédit de la filiale ABA Bank.

Le taux effectif d'imposition est en baisse au quatrième trimestre de 2018 par rapport au trimestre correspondant de 2017 en raison de la réduction du taux d'impôt de la filiale Credigy due à la réforme fiscale américaine.

Le secteur du Financement spécialisé aux États-Unis et International affiche un résultat net de 222 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, par rapport à 184 M$ pour l'exercice 2017. Le revenu total du secteur se chiffre à 639 M$, contre 541 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2017, une croissance de 18 % qui s'explique d'une part, par la hausse des revenus de Credigy, notamment liée à la croissance des volumes de prêts, et d'autre part, par les revenus de la filiale ABA Bank, qui augmentent de façon soutenue en raison de la croissance des volumes de prêts et de dépôts.

Les frais autres que d'intérêts pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 de 251 M$ augmentent de 26 M$ par rapport à la période correspondante de 2017, en lien avec l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank. Par ailleurs, les frais autres que d'intérêts de la filiale Credigy diminuent de 4 %, notamment en raison de la baisse des frais de gestion. Les dotations aux pertes de crédit du secteur totalisent 94 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 et sont principalement composées des dotations aux pertes de crédit de la filiale Credigy.

Le taux effectif d'imposition est en baisse pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 par rapport à l'exercice 2017 en raison de la réduction du taux d'impôt de la filiale Credigy due à la réforme fiscale américaine.

Autres





(en équivalent imposable) (1)

(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018 2017 (2) 2018 2017 (2)









Résultats d'exploitation







Revenu net d'intérêts (60) (38) (189) (93) Revenus autres que d'intérêts 64 31 220 126 Revenu total en équivalent imposable 4 (7) 31 33 Frais autres que d'intérêts 90 77 303 249 Contribution en équivalent imposable (86) (84) (272) (216) Dotations aux pertes de crédit (3) (1) ? ? 40 Résultat avant charge d'impôts en équivalent imposable (85) (84) (272) (256) Charge (économie) d'impôts en équivalent imposable (23) (28) (81) (87) Perte nette (62) (56) (191) (169) Participations ne donnant pas le contrôle 8 13 49 55 Perte nette attribuable aux actionnaires de la Banque (70) (69) (240) (224) Éléments particuliers après impôts (4) ? ? ? 2 Perte nette excluant les éléments particuliers (4) (62) (56) (191) (167) Actif moyen 43 513 39 694 42 601 37 756





(1) Pour de plus amples renseignements, se reporter à la page 18 à la section « Résultats par secteur d'exploitation ». (2) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment. (3) Suite à l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017, la Banque comptabilise toutes les dotations aux pertes de crédit dans les secteurs d'exploitation. Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, seules les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts dépréciés étaient comptabilisées dans les secteurs d'exploitation, alors que les dotations aux pertes de crédit liées aux prêts non dépréciés étaient comptabilisées dans la rubrique Autres. Les dotations aux pertes sur crédit d'un montant de 40 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2017 constituaient une augmentation de la provision collective sur prêts non dépréciés pour risque de crédit. (4) Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 2 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

La rubrique Autres des résultats sectoriels affiche une perte nette de 62 M$ au quatrième trimestre de 2018, comparativement à une perte nette de 56 M$ pour le trimestre correspondant de 2017. La variation de la perte nette s'explique principalement par l'augmentation des frais autres que d'intérêts, notamment en raison des investissements technologiques liés au plan de transformation de la Banque et au développement des affaires.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, la perte nette s'élève à 191 M$, comparativement à une perte nette de 169 M$ pour l'exercice 2017. La variation de la perte nette s'explique par l'augmentation des frais autres que d'intérêts, pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre, ainsi que par une contribution plus élevée des activités de Trésorerie au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2017. Ces éléments ont plus que compensé l'impact de l'augmentation de la provision collective sur prêts non dépréciés pour risque de crédit de 40 M$ (29 M$ déduction faite des impôts) enregistrée au cours du deuxième trimestre de 2017, en lien avec la croissance de l'ensemble du portefeuille de crédit de la Banque. La perte nette excluant les éléments particuliers de 191 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 se compare à une perte nette de 167 M$ pour l'exercice 2017.

Bilan consolidé

La présentation du bilan consolidé au 31 octobre 2018 tient compte de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017. Pour de plus amples renseignements liés à l'adoption de l'IFRS 9, se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées.





Résumé du bilan consolidé













(en millions de dollars canadiens) Au 31 octobre 2018 Au 31 octobre 2017 (1) Variation %







Actif





Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières 12 756 8 802 45 Valeurs mobilières 69 783 65 343 7 Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées 18 159 20 789 (13) Prêts et acceptations, déduction faite des provisions 146 082 136 457 7 Autres 15 691 14 436 9

262 471 245 827 7 Passif et capitaux propres





Dépôts 170 830 156 671 9 Autres 76 539 75 589 1 Dette subordonnée 747 9

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque 13 976 12 750 10 Participations ne donnant pas le contrôle 379 808 (53)

262 471 245 827 7





(1) Au 1er novembre 2017, la Banque a modifié la présentation de certaines rubriques du bilan consolidé et les données au 31 octobre 2017 ont été reclassées pour refléter ces modifications.

Actif

Au 31 octobre 2018, la Banque a un actif total de 262,5 G$ comparativement à 245,8 G$ au 31 octobre 2017, une augmentation de 16,7 G$ ou 7 %. La trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières, soit 12,8 G$ au 31 octobre 2018, sont en hausse de 4,0 G$ notamment en raison de la croissance des dépôts auprès de la Réserve fédérale des États-Unis. Les valeurs mobilières ont augmenté de 4,5 G$ par rapport au 31 octobre 2017, essentiellement en raison de l'augmentation de 8,3 G$ ou 17 % des valeurs mobilières à la juste valeur par le biais du résultat net, attribuable à la hausse des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada de 5,9 G$ et des titres émis ou garantis par les gouvernements provinciaux et municipaux du Canada de 2,9 G$. Les valeurs mobilières autres que celles évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net sont en baisse de 3,8 G$. Les valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées ont diminué de 2,6 G$, principalement en lien avec les activités de la Trésorerie.

Les prêts et acceptations de 146,7 G$ au 31 octobre 2018 ont augmenté de 9,6 G$ ou 7 % par rapport au 31 octobre 2017. Les prêts hypothécaires résidentiels (incluant les marges de crédit hypothécaires) ont connu une hausse de 5 % attribuable à la demande soutenue du crédit hypothécaire et à la croissance des activités d'ABA Bank, et les prêts aux particuliers sont en hausse de 2 % depuis un an. Les prêts et acceptations aux entreprises et aux administrations publiques sont en hausse de 12 %, soit une augmentation de 5,7 G$, en raison d'une croissance des activités des Services aux entreprises et du secteur des Marchés financiers. Le détail des principaux portefeuilles de prêts et acceptations est présenté dans le tableau suivant.

(en millions de dollars canadiens) Au 31 octobre 2018 Au 31 octobre 2017 (1) Prêts et acceptations



Hypothécaires résidentiels et marges de crédit hypothécaires 75 773 72 251 Aux particuliers 15 235 14 973 Créances sur cartes de crédit 2 325 2 247 Aux entreprises et aux administrations publiques 53 407 47 681

146 740 137 152





(1) La rubrique Créances achetées d'un montant de 2 014 M$ présentée séparément dans le bilan consolidé au 31 octobre 2017 est maintenant présentée dans les Prêts et acceptations.

Passif

La Banque a un passif total de 248,1 G$ au 31 octobre 2018 comparativement à 232,3 G$ au 31 octobre 2017.

Au 31 octobre 2018, le passif-dépôts total de la Banque s'établit à 170,8 G$ comparativement à 156,7 G$ au 31 octobre 2017, soit une augmentation de 14,1 G$. Le détail de l'épargne totale des particuliers est présenté dans le tableau suivant.

(en millions de dollars canadiens) Au 31 octobre 2018 Au 31 octobre 2017





Bilan



Dépôts (1) 55 688 52 175





Hors bilan



Courtage 123 458 124 212 Fonds communs de placement 31 874 32 192 Autres 440 408

155 772 156 812 Épargne totale des particuliers 211 460 208 987





(1) La Banque a modifié le classement de certains montants présentés dans les Dépôts du bilan consolidé. Au 31 octobre 2017, un montant de 1 544 M$ provenant des Dépôts - Particuliers a été reclassé dans les Dépôts - Entreprises et administrations publiques.

Les dépôts des particuliers de 55,7 G$ au 31 octobre 2018 sont en hausse de 3,5 G$ par rapport au 31 octobre 2017, essentiellement en raison des initiatives de la Banque pour augmenter ce type de dépôts et de la croissance de la filiale ABA Bank. Au 31 octobre 2018, l'épargne totale des particuliers s'élève à 211,5 G$, en hausse comparativement à 209,0 G$ au 31 octobre 2017. Dans l'ensemble, l'épargne hors bilan des particuliers qui se chiffre à 155,8 G$ au 31 octobre 2018, se compare à 156,8 G$ il y a un an, une baisse essentiellement attribuable au recul des marchés boursiers à la fin de l'exercice 2018.

Les dépôts des entreprises et administrations publiques de 110,3 G$ ont augmenté de 11,2 G$ depuis le 31 octobre 2017. Cette hausse est principalement attribuable à la croissance des affaires bancaires et gouvernementales ainsi qu'aux activités de financement de la Trésorerie. Les autres passifs de 76,5 G$ sont en hausse de 1 % depuis le 31 octobre 2017, en raison d'une augmentation de 2,4 G$ des engagements afférents à des titres vendus à découvert, atténuée par des baisses de 1,8 G$ des engagements afférents à des valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat et valeurs mobilières prêtées, et de 0,6 G$ des instruments financiers dérivés. L'augmentation de la dette subordonnée depuis le 31 octobre 2017 provient de l'émission, le 1er février 2018, des billets à moyen terme pour un montant de 750 M$.

Capitaux propres

Au 31 octobre 2018, les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque s'établissent à 14,0 G$, en hausse de 1,2 G$ par rapport au 31 octobre 2017. Cette augmentation s'explique par le résultat net déduction faite des dividendes, par les réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi, ainsi que par les émissions d'actions privilégiées, séries 40 et 42, pour un montant de 600 M$ atténuées par le rachat d'actions privilégiées, série 28, à des fins d'annulation pour un montant de 200 M$. Par ailleurs, les émissions d'actions ordinaires liées au régime d'options d'achat d'actions ont été plus que contrebalancées par les rachats d'actions ordinaires à des fins d'annulation et l'incidence des actions acquises ou vendues à des fins de négociation. Enfin, les participations ne donnant pas le contrôle ont diminué de 429 M$, essentiellement en raison du rachat de parts de fiducie émises par Fiducie d'actifs BNC pour un montant de 400 M$.

Au 30 novembre 2018, le nombre d'actions ordinaires en circulation se chiffre à 335 782 996 et le nombre d'options d'achat d'actions en circulation est de 13 055 458. Pour de plus amples renseignements concernant le capital-actions, se reporter à la note 19 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018.

Impôts sur le résultat

En septembre 2018, la Banque a reçu une nouvelle cotisation de l'Agence du revenu du Canada (ARC) visant des impôts supplémentaires et des intérêts pour un montant d'environ 130 M$ (incluant les impôts provinciaux estimés et les intérêts) à l'égard de certains dividendes de source canadienne reçus par la Banque durant l'année 2013.

En mai 2017, la Banque avait reçu une nouvelle cotisation visant des impôts supplémentaires et des intérêts pour un montant d'environ 77 M$ (incluant les impôts provinciaux et les intérêts) à l'égard de certains dividendes de source canadienne reçus par la Banque durant l'année 2012.

Les opérations faisant l'objet des nouvelles cotisations sont semblables à celles traitées par les mesures d'application prospective annoncées dans le budget fédéral canadien de 2015 concernant les arrangements de capitaux propres synthétiques.

Aussi, en juillet 2018, l'ARC a confirmé par écrit qu'à l'exception de la nouvelle cotisation pour l'année 2012 susmentionnée, elle ne donnerait pas suite au projet de cotisation pour les années 2011 et 2012 qu'elle avait transmis à la Banque en mars 2017.

Il est possible que l'ARC établisse de nouvelles cotisations à l'égard de la Banque pour les années d'imposition subséquentes à 2013, pour des activités similaires à celles visées par les nouvelles cotisations pour les années 2013 et 2012. La Banque demeure convaincue que sa position fiscale était appropriée et entend défendre sa position vigoureusement. Par conséquent, aucun montant n'a été comptabilisé dans les états financiers consolidés au 31 octobre 2018.

Gestion du capital

Ratios des fonds propres réglementaires

Le ratio des fonds propres CET1, le ratio des fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres s'établissent, respectivement, à 11,7 %, à 15,5 % et à 16,8 % au 31 octobre 2018, soit au-delà des exigences réglementaires, comparativement à des ratios de 11,2 %, de 14,9 % et de 15,1 %, respectivement, au 31 octobre 2017. La hausse du ratio des fonds propres CET1 est essentiellement attribuable au résultat net, déduction faite des dividendes, aux émissions d'actions ordinaires liées au régime d'options d'achat d'actions et, aux réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi, facteurs qui ont été atténués par la croissance de l'actif pondéré en fonction des risques, par les rachats d'actions ordinaires effectués au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2018 ainsi que par l'incidence de l'adoption de l'IFRS 9 le 1er novembre 2017. L'augmentation du ratio des fonds propres de catégorie 1 et du ratio du total des fonds propres est essentiellement attribuable aux mêmes éléments. De plus, l'augmentation du ratio des fonds propres de catégorie 1 est attribuable également aux émissions d'actions privilégiées séries 40 et 42 pour un montant de 600 M$, compensées par le rachat des parts de Fiducie d'actifs BNC pour un montant de 400 M$, alors que l'émission des billets à moyen terme le 1er février 2018, pour un montant de 750 M$, a contribué à l'augmentation du ratio du total des fonds propres. Enfin, le ratio de levier en date du 31 octobre 2018 s'établit à 4,0 %, inchangé par rapport au 31 octobre 2017.

Fonds propres et ratios réglementaires selon Bâle III (1)

















(en millions de dollars canadiens) Au 31 octobre 2018

Au 31 octobre 2017

Fonds propres









CET1 8 608

7 856



catégorie 1 (2) 11 410

10 457



total (2) 12 352

10 661

Actif pondéré en fonction des risques









pour les fonds propres CET1 73 654

70 173



pour les fonds propres de catégorie 1 73 670

70 327



pour le total des fonds propres 73 685

70 451

Exposition totale 284 337

262 539

Ratios des fonds propres









CET1 11,7 % 11,2 %

catégorie 1 (2) 15,5 % 14,9 %

total (2) 16,8 % 15,1 % Ratio de levier 4,0 % 4,0 %





(1) Les données sont présentées selon la méthode « tout compris ». (2) Les données au 31 octobre 2017 tenaient compte du rachat d'actions privilégiées série 28 effectué le 15 novembre 2017.

Dividendes

Le 4 décembre 2018, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 65 cents par action ordinaire, en hausse de 3 cents et 5 %, payable le 1er février 2019 aux actionnaires inscrits le 31 décembre 2018.

Bilans consolidés





(non audités) (en millions de dollars canadiens)







Au 31 octobre 2018 (1) Au 1er novembre 2017 (1) Au 31 octobre 2017 Actif





Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières 12 756 8 801 8 802 Valeurs mobilières





À la juste valeur par le biais du résultat net 55 817 52 228 47 536 Disponibles à la vente



8 552 À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 5 668 6 424

Détenues jusqu'à leur échéance



9 255 Au coût amorti 8 298 6 653



69 783 65 305 65 343 Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées 18 159 20 789 20 789 Prêts





Hypothécaires résidentiels 53 651 51 609 51 634 Aux particuliers 37 357 35 590 35 590 Créances sur cartes de crédit 2 325 2 247 2 247 Aux entreprises et aux administrations publiques 46 606 41 690 41 690

139 939 131 136 131 161 Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 6 801 5 991 5 991 Provisions pour pertes de crédit (658) (673) (695)

146 082 136 454 136 457 Autres





Instruments financiers dérivés 8 608 8 423 8 423 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 645 631 631 Immobilisations corporelles 601 558 558 Goodwill 1 412 1 409 1 409 Immobilisations incorporelles 1 314 1 239 1 239 Autres actifs 3 111 2 226 2 176

15 691 14 486 14 436

262 471 245 835 245 827 Passif et capitaux propres





Dépôts 170 830 156 787 156 671 Autres





Acceptations 6 801 5 991 5 991 Engagements afférents à des titres vendus à découvert 17 780 15 363 15 363 Engagements afférents à des valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat et valeurs mobilières prêtées 19 998 21 767 21 767 Instruments financiers dérivés 6 036 6 612 6 612 Passifs relatifs à des créances cédées 20 100 20 122 20 098 Autres passifs 5 824 5 791 5 758

76 539 75 646 75 589 Dette subordonnée 747 9 9 Capitaux propres





Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque





Actions privilégiées 2 450 2 050 2 050 Actions ordinaires 2 822 2 768 2 768 Surplus d'apport 57 58 58 Résultats non distribués 8 472 7 567 7 706 Autres éléments cumulés du résultat global 175 158 168

13 976 12 601 12 750 Participations ne donnant pas le contrôle 379 792 808

14 355 13 393 13 558

262 471 245 835 245 827





(1) La présentation des bilans consolidés au 31 octobre 2018 et au 1er novembre 2017 tient compte de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017. Pour de plus amples renseignements liés à l'adoption de l'IFRS 9, se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées.

États consolidés des résultats

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018 (1) 2017 2018 (1) 2017 Revenus d'intérêts







Prêts 1 506 1 286 5 632 4 715 Valeurs mobilières à la juste valeur par le biais du résultat net 186 132 771 598 Valeurs mobilières disponibles à la vente

47

227 Valeurs mobilières à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 44

152

Valeurs mobilières détenues jusqu'à leur échéance

44

130 Valeurs mobilières au coût amorti 50

174

Dépôts auprès d'institutions financières 55 39 206 114

1 841 1 548 6 935 5 784 Frais d'intérêts







Dépôts 748 502 2 562 1 780 Passifs relatifs à des créances cédées 110 107 414 403 Dette subordonnée 6 1 18 16 Autres 151 57 559 149

1 015 667 3 553 2 348 Revenu net d'intérêts (2) 826 881 3 382 3 436 Revenus autres que d'intérêts







Commissions de prise ferme et honoraires de services-conseils 104 71 388 349 Commissions de courtage en valeurs mobilières 48 50 195 216 Revenus des fonds communs de placement 110 105 438 412 Revenus des services fiduciaires 150 136 587 518 Revenus de crédit 104 95 403 361 Revenus sur cartes 39 33 159 132 Frais d'administration sur les dépôts et les paiements 73 76 280 279 Revenus (pertes) de négociation 248 134 840 374 Gains (pertes) sur valeurs mobilières disponibles à la vente, montant net

39

140 Gains (pertes) sur valeurs mobilières autres que de négociation, montant net 9

77

Revenus d'assurances, montant net 29 25 121 117 Revenus de change, autres que de négociation 23 19 95 81 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises 9 11 28 35 Autres 42 29 173 159

988 823 3 784 3 173 Revenu total 1 814 1 704 7 166 6 609 Dotations aux pertes de crédit 73 70 327 244

1 741 1 634 6 839 6 365









Frais autres que d'intérêts







Rémunération et avantages du personnel 616 601 2 466 2 358 Frais d'occupation 60 59 236 236 Technologie 157 148 620 568 Communications 15 14 63 61 Honoraires professionnels 65 64 244 254 Autres 123 90 434 380

1 036 976 4 063 3 857 Résultat avant charge d'impôts 705 658 2 776 2 508 Charge d'impôts 139 133 544 484 Résultat net 566 525 2 232 2 024 Résultat net attribuable aux







Actionnaires privilégiés 32 27 105 85 Actionnaires ordinaires 518 479 2 040 1 855 Actionnaires de la Banque 550 506 2 145 1 940 Participations ne donnant pas le contrôle 16 19 87 84

566 525 2 232 2 024 Résultat par action (en dollars)









de base 1,53 1,40 6,01 5,44

dilué 1,52 1,39 5,94 5,38 Dividendes par action ordinaires (en dollars) 0,62 0,58 2,44 2,28





(1) Les états consolidés des résultats pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018 tiennent compte de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017. Pour de plus amples renseignements liés à l'adoption de l'IFRS 9, se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. (2) Le Revenu net d'intérêts comprend les revenus de dividendes. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018.

États consolidés du résultat global





(non audités) (en millions de dollars canadiens)















Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre









2018 (1) 2017 2018 (1) 2017 Résultat net 566 525 2 232 2 024 Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts









Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net











Écart de change, montant net













Gains (pertes) nets de change non réalisés sur les investissements dans des établissements à l'étranger 21 61 41 (64)





Incidence des opérations de couverture des gains (pertes) nets de change (7) (18) (13) 25









14 43 28 (39)



Variation nette des valeurs mobilières disponibles à la vente













Gains (pertes) nets non réalisés sur les valeurs mobilières disponibles à la vente

37

119





Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les valeurs mobilières disponibles à la vente

(35)

(131)











2

(12)



Variation nette des titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global













Gains (pertes) nets non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (9)

(11)







Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 4

(5)











(5)

(16)





Variation nette des instruments de couverture des flux de trésorerie













Gains (pertes) nets sur les instruments financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie 27 20 51 33





Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les instruments financiers dérivés désignés (14) (8) (46) (26)









13 12 5 7



Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises (5) (9) 1 (10)



















Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le résultat net









Réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi (70) (43) 103 97



Gains (pertes) nets sur les titres de participation désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (3)

(2)





Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net 6 9 21 (21)









(67) (34) 122 76 Total des autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts (50) 14 140 22 Résultat global 516 539 2 372 2 046 Résultat global attribuable aux









Actionnaires de la Banque 499 518 2 284 1 966

Participations ne donnant pas le contrôle 17 21 88 80









516 539 2 372 2 046





(1) Les états consolidés du résultat global pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018 tiennent compte de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017. Pour de plus amples renseignements liés à l'adoption de l'IFRS 9, se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées.

Impôts sur le résultat - Autres éléments du résultat global

La charge ou l'économie d'impôts relative à chaque composante des autres éléments du résultat global est présentée dans le tableau suivant.



Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2018 (1) 2017 2018 (1) 2017 Écart de change, montant net









Gains (pertes) nets de change non réalisés sur les investissements dans des établissements à l'étranger 1 (3) 1 (2)

Incidence des opérations de couverture des gains (pertes) nets de change (1) (6) ? 1

? (9) 1 (1) Variation nette des valeurs mobilières disponibles à la vente









Gains (pertes) nets non réalisés sur les valeurs mobilières disponibles à la vente

17

46

Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les valeurs mobilières disponibles à la vente

(13)

(48)



4

(2) Variation nette des titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global









Gains (pertes) nets non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (4)

(4)



Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 2

(1)



(2)

(5)

Variation nette des instruments de couverture des flux de trésorerie









Gains (pertes) nets sur les instruments financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie 10 7 19 12

Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les instruments financiers dérivés désignés (5) (2) (17) (9)

5 5 2 3 Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises (1) (3) ? (3) Réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi (26) (15) 37 36 Gains (pertes) nets sur les titres de participation désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (2)

(1)

Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net 2 3 7 (8)

(24) (15) 41 25





(1) Les états consolidés du résultat global pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018 tiennent compte de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017. Pour de plus amples renseignements liés à l'adoption de l'IFRS 9, se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées.

États consolidés de la variation des capitaux propres (non audités) (en millions de dollars canadiens)



Exercice terminé le 31 octobre

2018 (1) 2017





Actions privilégiées au début 2 050 1 650 Émissions d'actions privilégiées, série 38, 40 et 42 600 400 Rachat d'actions privilégiées, série 28, à des fins d'annulation (200) ? Actions privilégiées à la fin 2 450 2 050





Actions ordinaires au début 2 768 2 645 Émissions d'actions ordinaires au titre du régime d'options d'achat d'actions 128 179 Rachats d'actions ordinaires à des fins d'annulation (64) (16) Incidence des actions acquises ou vendues à des fins de négociation (10) (37) Autres ? (3) Actions ordinaires à la fin 2 822 2 768





Surplus d'apport au début 58 73 Charge au titre des options d'achat d'actions 12 11 Options d'achat d'actions levées (15) (26) Autres 2 ? Surplus d'apport à la fin 57 58





Résultats non distribués au début 7 706 6 706 Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017 (139)

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 2 145 1 940 Dividendes sur actions privilégiées (105) (85) Dividendes sur actions ordinaires (829) (778) Prime versée sur actions ordinaires rachetées à des fins d'annulation (403) (99) Frais d'émission d'actions, déduction faite des impôts (12) (8) Réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi 103 97 Gains (pertes) nets sur les titres de participation désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (2)

Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net 21 (21) Effet du passif financier lié aux options de vente émises à l'intention de participations ne donnant pas le contrôle ? (34) Autres (13) (12) Résultats non distribués à la fin 8 472 7 706





Autres éléments cumulés du résultat global au début 168 218 Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017 (10)

Écart de change, montant net 27 (39) Variation nette des gains (pertes) non réalisés sur les valeurs mobilières disponibles à la vente

(12) Variation nette des gains (pertes) non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (16)

Variation nette des gains (pertes) sur les instruments de couverture des flux de trésorerie 5 11 Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises 1 (10) Autres éléments cumulés du résultat global à la fin 175 168 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque 13 976 12 750





Participations ne donnant pas le contrôle au début 808 810 Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017 (16)

Rachat de parts de fiducie émises par Fiducie d'actifs BNC (400) ? Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 87 84 Autres éléments du résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 (4) Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle (101) (82) Participations ne donnant pas le contrôle à la fin 379 808





Capitaux propres 14 355 13 558

Autres éléments cumulés du résultat global



Au 31 octobre 2018 Au 31 octobre 2017 Autres éléments cumulés du résultat global



Écart de change, montant net 14 (13) Gains (pertes) nets non réalisés sur les valeurs mobilières disponibles à la vente

39 Gains (pertes) nets non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 13

Gains (pertes) nets sur les instruments de couverture des flux de trésorerie 151 146 Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises (3) (4)

175 168





(1) L'état consolidé de la variation des capitaux propres pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018 tient compte de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017. Pour de plus amples renseignements liés à l'adoption de l'IFRS 9, se reporter aux notes 1 et 3 afférentes aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées.

Informations sectorielles

(non audités) (en millions de dollars canadiens)

Particuliers et Entreprises

Le secteur des Particuliers et Entreprises regroupe les activités de services bancaires, de financement et d'investissement offerts aux particuliers et aux entreprises ainsi que les activités d'assurances.

Gestion de patrimoine

Le secteur de Gestion de patrimoine regroupe les solutions de placements, de services fiduciaires, de services bancaires, de services de crédit et d'autres solutions de gestion de patrimoine offertes par l'entremise des réseaux de distribution internes et de tiers.

Marchés financiers

Le secteur des Marchés financiers comprend les services financiers et les services de banque d'investissement aux grandes entreprises ainsi que les solutions financières à une clientèle composée de moyennes et grandes entreprises, d'organismes du secteur public et d'investisseurs institutionnels. Il mène aussi des activités de négociation et d'investissement pour le compte de la Banque.

Financement spécialisé aux États-Unis et International (FSEU&I)

Le secteur FSEU&I regroupe l'expertise en financement spécialisé offerte par la filiale Credigy, les activités de la filiale ABA Bank qui offre des produits et services financiers à des particuliers et à des entreprises au Cambodge, ainsi que des investissements ciblés dans certains marchés émergents.

Autres

Cette rubrique regroupe les activités de Trésorerie, notamment la gestion de l'actif et du passif, des liquidités et du financement de la Banque, certains éléments non récurrents ainsi que la portion non allouée des services centralisés.

Résultats par secteur d'exploitation

Trimestre terminé le 31 octobre (1)

Particuliers et Entreprises Gestion de patrimoine Marchés financiers FSEU&I Autres Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

























Revenu net d'intérêts (2) 572 537 131 118 71 165 147 139 (95) (78) 826 881 Revenus autres que d'intérêts (2) 259 249 314 294 365 248 11 15 39 17 988 823 Revenu total 831 786 445 412 436 413 158 154 (56) (61) 1 814 1 704 Frais autres que d'intérêts 431 417 276 263 174 163 65 56 90 77 1 036 976 Contribution 400 369 169 149 262 250 93 98 (146) (138) 778 728 Dotations aux pertes de crédit (3) 50 50 2 1 ? ? 22 19 (1) ? 73 70 Résultat avant charge (économie) d'impôts 350 319 167 148 262 250 71 79 (145) (138) 705 658 Charge (économie) d'impôts (2) 93 85 43 39 70 67 16 24 (83) (82) 139 133 Résultat net 257 234 124 109 192 183 55 55 (62) (56) 566 525 Participations ne donnant pas le contrôle ? ? ? ? ? ? 8 6 8 13 16 19 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 257 234 124 109 192 183 47 49 (70) (69) 550 506 Actif moyen 103 102 97 805 13 134 12 115 97 976 93 030 9 957 8 658 43 513 39 694 267 682 251 302

Exercice terminé le 31 octobre (1)

Particuliers et Entreprises Gestion de patrimoine Marchés financiers FSEU&I Autres Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

























Revenu net d'intérêts (4) 2 212 2 069 510 431 409 772 584 466 (333) (302) 3 382 3 436 Revenus autres que d'intérêts (4) 1 027 988 1 249 1 173 1 334 846 55 75 119 91 3 784 3 173 Revenu total 3 239 3 057 1 759 1 604 1 743 1 618 639 541 (214) (211) 7 166 6 609 Frais autres que d'intérêts 1 720 1 672 1 092 1 046 697 665 251 225 303 249 4 063 3 857 Contribution 1 519 1 385 667 558 1 046 953 388 316 (517) (460) 3 103 2 752 Dotations aux pertes de crédit (3) 226 153 3 3 4 ? 94 48 ? 40 327 244 Résultat avant charge (économie) d'impôts 1 293 1 232 664 555 1 042 953 294 268 (517) (500) 2 776 2 508 Charge (économie) d'impôts (4) 345 329 175 147 278 255 72 84 (326) (331) 544 484 Résultat net 948 903 489 408 764 698 222 184 (191) (169) 2 232 2 024 Participations ne donnant pas le contrôle ? ? ? ? ? ? 38 29 49 55 87 84 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 948 903 489 408 764 698 184 155 (240) (224) 2 145 1 940 Actif moyen 100 619 96 433 12 551 11 652 100 721 94 991 9 270 7 519 42 601 37 756 265 762 248 351





(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment, notamment dans le secteur FSEU&I où un montant de 40 M$ présenté dans les Revenus autres que d'intérêts a été reclassé dans le Revenu net d'intérêts pour le trimestre terminé le 31 octobre 2017 (204 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2017). (2) Le Revenu net d'intérêts, les Revenus autres que d'intérêts et la Charge (économie) d'impôts des secteurs d'exploitation sont présentés en équivalent imposable. L'équivalent imposable est une méthode de calcul qui consiste à ajuster certains revenus exempts d'impôts en les majorant de l'impôt qui aurait autrement été exigible. Pour l'ensemble des secteurs, le Revenu net d'intérêts a été majoré de 35 M$ (40 M$ en 2017), les Revenus autres que d'intérêts ont été majorés de 25 M$ (14 M$ en 2017) et un montant équivalent est constaté à la Charge (économie) d'impôts. L'effet de ces ajustements est renversé dans la rubrique Autres. (3) Suite à l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017, la Banque comptabilise toutes les dotations aux pertes de crédit dans les secteurs d'exploitation. Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2017, seules les dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés étaient comptabilisées dans les secteurs d'exploitation, alors que les dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés étaient comptabilisées dans la rubrique Autres. Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2017, la Banque avait révisé à la baisse la provision sectorielle sur prêts non dépréciés pour le portefeuille de prêts aux entreprises de production et de service du secteur pétrole et gaz pour un montant de 40 M$ présentée dans le secteur des Particuliers et Entreprises, et les dotations aux pertes sur créances de la rubrique Autres d'un montant de 40 M$ constituaient une augmentation de la provision collective sur prêts non dépréciés pour risque de crédit. (4) Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, le Revenu net d'intérêts a été majoré de 144 M$ (209 M$ en 2017), les Revenus autres que d'intérêts ont été majorés de 101 M$ (35 M$ en 2017) et un montant équivalent est constaté à la Charge (économie) d'impôts. L'effet de ces ajustements est renversé dans la rubrique Autres.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

À l'occasion, la Banque fait des déclarations prospectives écrites et verbales, notamment celles contenues dans la section « Principales tendances économiques » du Rapport annuel 2018, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et d'autres communications, et ce, aux fins de décrire le contexte économique dans lequel la Banque évoluera au cours de l'exercice 2019 et les objectifs qu'elle souhaite atteindre au cours de cette période. Ces déclarations prospectives sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis. Elles comprennent, entre autres, des déclarations à l'égard de l'économie - notamment les économies canadienne et américaine -, de l'évolution des marchés, des observations concernant les objectifs de la Banque et ses stratégies pour les atteindre, du rendement financier prévu de la Banque et de certains risques auxquels la Banque est confrontée. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'usage de verbes au futur et au conditionnel ou par l'emploi d'expressions comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et autres termes ou expressions similaires.

En raison de leur nature même, ces déclarations prospectives supposent l'élaboration d'hypothèses et elles comportent donc nécessairement des risques et des incertitudes d'ordre général et spécifique. Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2019 et à leurs effets sur les activités de la Banque figurent parmi les principaux facteurs pris en considération au moment de déterminer les priorités et les objectifs stratégiques et de fixer les objectifs financiers, notamment en ce qui a trait aux provisions pour pertes de crédit. Au moment d'établir les prévisions concernant la croissance économique en général et dans le secteur des services financiers en particulier, la Banque s'appuie surtout sur les données économiques historiques fournies par les gouvernements du Canada et des États-Unis et leurs organismes.

Il est fort possible que les projections expresses ou implicites contenues dans ces déclarations prospectives ne se réalisent pas ou se révèlent inexactes. La Banque recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Banque, pourraient faire en sorte que les résultats, les conditions, les mesures ou les événements futurs varieront sensiblement par rapport aux objectifs, attentes, estimations ou intentions figurant dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de non-conformité à la réglementation, le risque de réputation, le risque stratégique et le risque environnemental, lesquels sont décrits plus amplement dans la section « Gestion des risques » débutant à la page 52 du Rapport annuel 2018, et plus précisément la conjoncture économique générale et les conditions du marché financier au Canada, aux États-Unis et dans certains autres pays où la Banque exerce ses activités, y compris la modification à la réglementation touchant les activités de la Banque et affectant les fonds propres et les liquidités, les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables, les lois fiscales en vigueur dans les pays où la Banque est présente, principalement le Canada et les États-Unis (y compris la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aux États-Unis), les modifications aux lignes directrices sur les fonds propres et la liquidité ainsi que les instructions relatives à leur présentation et leur interprétation, les changements aux notations de crédit attribuées à la Banque et les perturbations potentielles à l'égard des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris l'évolution des risques liés aux cyberattaques.

La liste des facteurs de risques susmentionnés n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis dans la section « Gestion des risques » du Rapport annuel 2018. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la loi ne l'exige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut être faite en son nom de temps à autre.

L'information prospective contenue dans le présent document est destinée à l'interprétation des renseignements contenus dans ce document et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.



Renseignements pour les actionnaires et investisseurs

Divulgation des résultats du quatrième trimestre de 2018

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs institutionnels aura lieu le mercredi 5 décembre 2018 à 13 h 00 HNE.

Accès par téléphone en mode écoute seulement : 1 800 898-3989 ou 416 406-0743. Le code d'accès est le 1995846#.

L'enregistrement téléphonique archivé sera accessible jusqu'au 3 janvier 2019 en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451. Le code d'accès est le 1381684#.

Diffusion de l'appel sur Internet

La conférence téléphonique sur les résultats sera diffusée en direct via Internet à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs .

. Une version archivée de la conférence sera disponible après la fin de l'appel dans le site Internet de la Banque Nationale.

Documents financiers

Le Communiqué (qui inclut les états financiers consolidés trimestriels) est en tout temps disponible dans le site Internet de la Banque Nationale du Canada à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs .

à l'adresse . Le Communiqué, les informations financières complémentaires, les informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3, ainsi que la présentation, seront disponibles dans le site Internet de la Banque Nationale à la page des Relations investisseurs, un peu avant le début de la conférence téléphonique.

Le Rapport annuel 2018 (qui comprend les états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion) est également disponible dans le site Internet de la Banque Nationale.

Le Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2019 sera publié le 27 février 2019 (sous réserve d'approbation du conseil d'administration de la Banque).

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 5 décembre 2018 à 06:30 et diffusé par :