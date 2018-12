L'Australie est plus près grâce à WestJet







Le transporteur aérien ouvre les réservations vers l'Australie grâce à l'expansion de son partenariat avec Qantas

CALGARY, le 4 déc. 2018 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat de partage de code avec Qantas par le placement de son code WS et de ses numéros de vol sur des vols exploités par Qantas entre Los Angeles et Sydney, Melbourne et Brisbane.

« Transporteur aérien préféré au Canada, WestJet est très heureuse de renforcer ses relations avec Qantas », a déclaré Brian Znotins, vice-président, Planification du réseau et Alliances de WestJet. « L'expansion de notre partenariat avec Qantas offre à nos invités encore plus d'options de voyages à l'échelle mondiale. Cette expansion s'inscrit dans la volonté de WestJet de développer de nouveaux produits et services de premier plan. Il s'agit d'une autre étape de notre évolution pour devenir un transporteur aérien de calibre mondial. »

Les itinéraires permettant de relier le réseau grandissant de WestJet à ces destinations australiennes sont offerts dès aujourd'hui sur tous les réseaux de vente de WestJet, pour des vols à compter du 6 décembre 2018.

« L'expansion de notre partenariat de partage de code avec WestJet signifie que les voyageurs canadiens auront plus de choix que jamais pour visiter l'Australie », s'est réjoui Stephen Thompson, premier vice-président à la direction, Amérique, Qantas. « Nous offrons plus de vols directs entre l'Amérique du Nord et l'Australie que tout autre transporteur aérien en plus d'exploiter le plus grand réseau national au pays, avec des services de correspondance vers plus de 60 destinations en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nos clients nous disent que leurs vacances commencent dès qu'ils montent à bord d'un vol de Qantas, en raison de notre sélection de vin et de repas australiens primés, et de la chaleureuse hospitalité australienne des membres de notre équipe. »

WestJet et Qantas sont des transporteurs à codes partagés depuis 2014 et tous deux permettent aux membres des programmes de fidélité Qantas Frequent Flyer et Récompenses WestJet d'accumuler des points et de les échanger contre des récompenses depuis 2017. Les voyageurs continueront aussi de profiter de l'enregistrement en une étape et du transfert des bagages vers leur destination finale.

WestJet exploite des vols de Vancouver, Calgary, Edmonton et Toronto vers Los Angeles. Le code WS sera ajouté sur les vols quotidiens de Qantas entre Los Angeles et Sydney, Melbourne et Brisbane ainsi que sur ses services saisonniers entre Vancouver et Sydney.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'être lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice pour l'Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre des prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

Lauréate 2017 et 2018 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

Qantas

Qantas est le plus grand transporteur aérien national et international en Australie, et relie les Australiens au reste du monde. Elle est généralement considérée comme l'une des compagnies aériennes offrant un service complet les plus respectées au monde ainsi que l'une des marques les plus puissantes en Australie grâce à une réputation exceptionnelle pour son excellence en matière de sécurité, de service à la clientèle, d'efficacité opérationnelle et d'innovation technique. Le réseau de Qantas couvre 46 pays d'Australie, d'Asie et du Pacifique, d'Amérique, d'Europe et d'Afrique et opère des vols vers près de 60 destinations partout en Australie. Les États-Unis est l'une de ses destinations les plus populaires; le premier vol transpacifique de la compagnie aérienne remonte à 1954, à destination de San Francisco. Qantas offre plus de vols directs par semaine entre les États-Unis et l'Australie que tout autre transporteur aérien, offrant des vols directs à partir d'Honolulu, Los Angeles, San Francisco, New York, Dallas/Fort Worth et Vancouver. En outre, elle propose plus de 240 paires de villes en code partagé partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir de portes d'entrée Qantas.

